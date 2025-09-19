Muere Brett James, cantante de country y ganador de un Grammy, en un trágico accidente aéreo; difunden FOTOS

El mundo de la música country está de luto tras la repentina muerte de Brett James, reconocido compositor y productor estadounidense, quien perdió la vida el pasado 18 de septiembre de 2025 en un accidente aéreo ocurrido en Franklin, Carolina del Norte. Esta terrible pérdida se suma a la lastimosa muerte de Álvaro Sosa, integrante de la banda de ska ‘Módulo Ghetto’, a los 31 años.

La noticia de la inesperada muerte de Brett James conmocionó las redes sociales, ya que las imágenes del trágico accidente ya circulan en la red.

Brett James fue uno de los compositores más reconocidos del género country en Estados Unidos. / X: @Baylor / @nypost

¿Cómo y dónde murió el cantante Brett James el 18 de septiembre?

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), Brett James viajaba en una avioneta Cirrus SR22T, registrada a su nombre, cuando la aeronave se desplomó cerca de la escuela primaria Iotla Valley Elementary en Franklin, Carolina del Norte. En el aparato iban tres personas y, lamentablemente, ninguna sobrevivió.

Las autoridades confirmaron que las personas fallecidas fueron Brett James, Melody Carole y Meryl Maxwell Wilson, su actual esposa y la hija de ella, según New york post. Por ahora no se ha esclarecido si el compositor era quien pilotaba la avioneta.

Brett James murió tras un accidente en un avioneta en Carolina del Norte. / X: @Baylor / @nypost

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informaron que ya iniciaron las investigaciones para determinar el origen del accidente.

El siniestro se registró alrededor de las 3:00 p.m., hora local, y dejó consternados tanto a la comunidad como a la industria musical, que reconocía en Brett James a uno de los compositores más prolíficos de Nashville.

En redes sociales circularon las fotografías de la aeronave destruida, las cuales no pasaron desapercibidas entre usuarios.

Esta fue la avioneta en la que murió Brett James. / X: @Baylor / @nypost

¿Brett James está en el Salón de la fama de compositores?

En 2020, James fue incorporado al Salón de la Fama de Compositores de Nashville. Además, era propietario de la editorial Cornman Music, integraba la junta directiva de la Country Music Association y fungía como fideicomisario nacional de The Recording Academy, de acuerdo con información de la Sinfónica de Nashville.

“Brett fue un colaborador de confianza para los nombres más grandes del country, y un verdadero defensor de sus compañeros compositores”, mencionó la Sociedad estadounidense de Compositores, Autores y editores en una de las publicaciones de la muerte de Brett.

¿Quién fue Brett James y cuál fue su trayectoria?

Brett James fue un reconocido cantautor y productor estadounidense, nacido el 5 de junio de 1968 en Norman, Oklahoma. A lo largo de más de tres décadas de carrera, se consolidó como uno de los nombres más importantes dentro de la música country y pop en Estados Unidos.

Su talento como compositor lo llevó a trabajar con grandes figuras de la industria como:



Carrie Underwood,

Martina McBride,

Kenny Chesney,

Jason Aldean,

Kelly Clarkson,

Bon Jovi y

Tim McGraw.

We are heartbroken by the loss of Brett James, a beloved songwriter and cherished member of the CMA family. A multiple-time CMA Triple Play Award winner, Brett's contributions to Country Music and his 17 years of service on the CMA Board will always be remembered. His talent,… pic.twitter.com/j6b8jfjd9O — CMA Country Music (@CountryMusic) September 19, 2025

Entre sus mayores éxitos se encuentran temas como Jesus, Take the Wheel (Carrie Underwood), que se convirtió en un himno del country contemporáneo y le dio un Grammy, además de múltiples reconocimientos en los Country Music Awards y los Academy of Country Music Awards.

Además, formó parte de la junta directiva de la Country Music Association y se desempeñó como fideicomisario nacional de The Recording Academy, institución encargada de los premios Grammy.

Su muerte en un trágico accidente aéreo dejó un gran vacío en la industria, pero su legado sigue vivo en las decenas de éxitos que marcaron generaciones. Su fallecimiento sucedió días después de la pérdida de Yu Menglong, actor, cantante y director de videos musicales chino, a los 37 años.

