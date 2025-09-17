Exparticipante de Survivor México y Acapulco shore intentó atentar contra su vida: “Toqué fondo”

EI exparticipante de Survivor México: Héroes y villanos Aarón Albores revivió el difícil momento de cuando estuvo al borde de quitarse la vida a causa de la depresión y la ansiedad.

“Llegó una etapa en la que me sentía vacío. ¡Nada me llenaba! Había una voz interna que me causaba conflicto y decía: ‘No eres nadie. No haces nada de tu vida. Mejor olvídate de todo’. Se me acumularon muchas cosas que no saqué. Colapsé mentalmente, como si me pudriera por dentro. Por eso intenté quitarme la vida”.

Aarón Albores, exintegrante de ‘Survivor México’ reveló por qué intentó quitarse la vida. / Fotos: Marco A Castro, @castro.marcoa, IG @survivormx

¿Qué dijo Aarón Albores, exintegrante de Acapulco shore, sobre el momento en que intentó quitarse la vida?

Recordemos que la única vez que había hablado del tema fue cuando participó por primera vez en Survivor México, en 2023. Al ser eliminado de la competencia, declaró: “Un día antes de hacer este casting, ‘Warrior’, yo estaba dando la última llamada con mi familia, estaba encerrado en un cuarto tomando la última decisión y apagar mi propia llama”.

Ahora, en exclusiva, el arquitecto, quien ha destacado por su participación en diversos realities, como Acapulco shore, compartió para TVNotas más detalles de cómo fueron esos momentos. Destacó que a pesar de haber tenido algunos éxitos en su vida, de pronto perdió la brújula.

“Pasé días en los que me sentí como en un cuarto donde no entra la luz del sol. Sucedieron demasiados factores que influyeron muchísimo. Siempre tuve una evolución constante en mi vida. Me encantaba el fútbol americano. Gané varios campeonatos. Me titulé. De pronto me estanqué. Entre los 28 y los 30 años no sabía hacia dónde caminar. Mi mente jugó conmigo”.

En 2023, Aarón Albores habló de la depresión que sufrió que lo llevó a querer quitarse la vida. / Fotos: Marco A Castro, @castro.marcoa, IG @survivormx

Ante el sufrimiento que pasó, se despidió de familiares y seres queridos. Sintió que ya no podía seguir y emprendió una larga caminata.

“No tomé pastillas. No me drogué. No me emborraché. La depresión, la ansiedad, los pensamientos se me juntaron. Mi única solución era cerrar los ojos y dejar de sufrir. Sin embargo, me salí a caminar 20 kilómetros para reflexionar. Desaparecí por un rato”. Aarón Albores

Sus seres queridos vivieron momentos de angustia al no saber de él. “En esos instantes mi familia marcó a la policía y me buscó por todos lados. Pensaron que me había metido un balazo, pero afortunadamente no fue así. Esa caminata me abrió la oportunidad de pensar las cosas y de apagar mi llama. Definitivamente toqué fondo”.

Aarón Albores tuvo que tomar terapia tras padecer depresión. / cortesía de TV Azteca y @Survivor.mx

¿Cómo logró superar la depresión Aarón Albores, exparticipante de ‘Survivor México’?

El también cantante de música urbana llegó a manifestar que algo no andaba bien. Sin embargo, su círculo cercano no lo notó. De acuerdo con Aarón, tal vez fue porque su carácter no dejaba entrever lo que le ocurría.

“Mi familia se preguntó: ‘¿En qué momento, si yo lo veía tan bromista?’, pero jamás vieron las señales que intenté expresarles. En 2 o 3 ocasiones les mencioné: ‘Tengo amigos con depresión. Quiero ir a visitarlos’. Nunca se percataron de que esos ‘amigos’ eran yo”.

La participación de Aarón Albores en ‘Survivor México’ lo ayudó a salir de la depresión. / Fotos: Marco A Castro, @castro.marcoa, IG @survivormx

Afortunadamente, ha salido adelante con terapias y al practicar deporte. “Tuve que ir con especialistas. Mis amigos me ayudaron a darme cuenta de que podía autoanalizarme en el momento de estar con los especialistas y recordar lo que les dije a ellos”.

Además, participar en Survivor México le dio varias lecciones de vida, entre estas, valorar su entorno.

“Survivor me cambió la vida totalmente. Desperté de una manera impresionante. Aprendí a escuchar la función de mi cuerpo. Entendí que no debía guardarme las cosas y que hay flores muy bonitas que crecen en la oscuridad”. Aarón Albores

Survivor México: Ellos fueron los participantes de este 2025. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Aarón Albores sobre su participación en ‘Survivor México: Héroes y villanos’?

Debido a que en 2023 ya había estado en el reality show de supervivencia, Aarón pensó que en esta nueva temporada sería sencillo participar. Sin embargo, no fue nada fácil para él. También expresó que en esta ocasión trató de ser más auténtico que en la anterior.

“Viví 14 semanas destruido. Únicamente comí coco. Fue una experiencia larguísima y pesada. En el pasado llegué con muchos ideales y perspectivas. Tenía demasiadas voces internas que trataban de resolver lo que pasaba cada día y pensaba de qué manera iba a desarrollar mi personaje. Esta ocasión me dediqué a ser yo. Entré con ganas de transmitir mi esencia y el espíritu guerrero”. Aarón Albores

Dentro del juego tuvo problemas, debido a que tiene 3 hernias en el abdomen, que complicaron su participación. El arquitecto destacó que planea atenderlas antes de que termine el año.

“Tengo 3 hernias por meterle peso al gimnasio. Para mi mala suerte eso me afectó en Survivor. Sentía que mi abdomen se inflaba. Como cuando se te engarrota el músculo. Me dejó tirado en una que otra ocasión. Lo único que hacía era esperar 5 minutos a que se me pasara. Pienso en operarme antes de diciembre para comenzar el año con todo. Lo tengo que checar y diagnosticar”, concluyó.

Aarón Albores fue parte de ‘Villanos’ en Suvivor México 2025. / Fotos: Marco A Castro, @castro.marcoa, IG @survivormx

¿Quién es Aarón Albores y cuál es su trayectoria?

Mejor conocido como ‘el Capitán’, es un multifacético talento mexicano que ha destacado en la arquitectura, la música urbana y el deporte.

En 2018 debutó como cantante de reguetón con su primer sencillo titulado “VN”.

Formó parte del reality Acapulco shore (2021, octava temporada).

En 2023 lo vimos en Survivor México y en 2025 en Survivor México: Héroes y villanos.

Cuenta con 90.8 mil seguidores en Instagram.