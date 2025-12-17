Muere Lucero López, ex Reina de belleza mexicana, de 22 años de edad, en trágico accidente automovilístico

Hace unos días se reportó la dolorosa muerte de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Universo Suiza, que, según los primeros reportes, habría sido asesinada por su propio esposo.

La madrugada de este miércoles 17 de diciembre se confirmó la muerte de una ex Reina de belleza que era originaria del estado de Veracruz. La joven de apenas 22 años de edad, perdió la vida en un aparatoso accidente en una de las autopistas más importantes de aquel estado. El hecho, ha generado conmoción y tristeza en familias, colegas y seguidores que veían de cerca su trabajo en el mundo del modelaje. ¿De quién se trata?

¿Qué ex Reina de belleza veracruzana, murió recientemente?

Las autoridades confirmaron la trágica muerte de Lucero Guadalupe López Ramírez, querida exreina de belleza oriunda del municipio de Oteapan, al sur del estado de Veracruz.

Lucero ya había representado a su estado en múltiples concursos y certámenes a nivel nacional, por lo que su carrera iba en un constante ascenso. Se menciona, también, que se dirigía a una obra caritativa.

Trascendió que, además de Lucero Guadalupe, en el vehículo siniestrado viajaban Carlos Daniel Ramírez, de 29 años, y Naria de Jesús Ramírez Antonio, de 50 años, familiares de la joven.

¿Cómo fue el accidente en el que murió la exreina de belleza, Lucero López Ramírez?

Lucero Guadalupe, ex Reina de belleza, perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico, de acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaba salió del camino y terminó volcado en este tramo carretero.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el peritaje oficial ni las causas que originaron el siniestro. Al lugar acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Según información preliminar, Lucero Guadalupe se encontraba realizando este viaje con un objetivo solidario . La ex Reina de belleza se dirigía a adquirir juguetes y dulces que planeaba entregar a niñas y niños de comunidades vulnerables del sur de Veracruz, como parte de las celebraciones decembrinas y de Navidad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existieron factores externos o fallas mecánicas que influyeran en el fatal desenlace.

¿Quién fue Lucero Guadalupe López Ramírez, ex Reina de belleza?

Lucero Guadalupe López Ramírez fue una joven originaria de Veracruz que destacó por su participación en concursos de belleza, su compromiso con labores sociales y su activa presencia en la vida comunitaria del sur del estado.

Su camino dentro de los certámenes inició de manera formal en 2023, cuando obtuvo el título de Flor de Mayo en el municipio de Oteapan, reconocimiento que representó un punto clave en su desarrollo personal y profesional.

Gracias a su dedicación y preparación, Lucero logró representar al estado de Veracruz en distintos concursos, entre ellos Señorita Independencia en Cosoleacaque, además de participar en certámenes de Miss Turismo a nivel estatal, nacional e internacional.

