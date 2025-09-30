Muere reconocida actriz mexicana a los 85 años; vivía en la Casa del Actor y fue reina de belleza en 1957

Luego de la lamentable muerte del reconocido actor de Vecinos y La rosa de Guadalupe a los 54 años de edad, Carlos Arau, una figura querida del espectáculo mexicano acaba de partir, dejando tras de sí una historia llena de glamour, talento y recuerdos imborrables. La noticia fue confirmada por La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) una institución clave en el mundo artístico.

Muere reconocida actriz de cine a los 87 años / Canva

¿Qué reconocida actriz murió y cómo se dio a conocer la noticia?

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue la encargada de dar a conocer la muerte de Yolanda García Duhalt, mejor conocida en el medio artístico como “Toska Nina”, una actriz, cantante y modelo mexicana con una trayectoria que abarcó varias décadas.

La noticia se dio a conocer el lunes 29 de septiembre, cuando la ANDI publicó en sus redes sociales un mensaje lamentando la pérdida de su socia intérprete. En el comunicado, se lee:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete, mejor conocida como Toska Nina. ¡Descanse en paz!” ANDI

¿De qué murió Yolanda García, la actriz y cantante mexicana?

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de muerte de Yolanda García. La ANDI no ofreció detalles médicos ni declaraciones adicionales, lo que ha generado especulación entre algunos medios y usuarios en redes sociales.

Lo que sí se sabe es que la actriz vivía en La casa del actor, un lugar destinado al descanso de intérpretes retirados, lo que podría indicar que su estado de salud ya requería cuidados especiales. Sin embargo, no hay información oficial que vincule su fallecimiento con alguna enfermedad específica.

¿Quién fue Yolanda García y por qué la llamaban Toska Nina en la farándula?

Yolanda García Duhalt, conocida como Toska Nina, fue una figura destacada en la farándula mexicana. Su carrera comenzó con fuerza cuando participó en el certamen de Señorita México en 1957, lo que le abrió las puertas a la televisión y al cine.

Durante la época de oro del cine mexicano, Yolanda logró posicionarse como una actriz querida por el público. Su belleza, carisma y talento la llevaron a trabajar con reconocidos productores y a convertirse en una figura habitual en la pantalla chica.

Además de su carrera como actriz, incursionó en la música, consolidándose como cantante. Esta versatilidad la convirtió en una artista completa, capaz de brillar en distintos escenarios.

Aunque en los últimos años se mantuvo alejada del ojo público, su legado sigue vivo entre quienes crecieron viéndola actuar y cantar. Su nombre, Toska Nina, se convirtió en sinónimo de elegancia y talento en el mundo del espectáculo.