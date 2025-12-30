Brigitte Bardot tendrá un funeral privado: así será el último adiós de la polémica actriz francesa

Tras darse a conocer su fallecimiento, se difundieron detalles sobre el funeral y el entierro de la actriz Brigitte Bardot. La información sobre la ceremonia y el lugar donde será sepultada ha generado interés entre el público, al tratarse de una figura ampliamente conocida por su trayectoria en el cine y su vida posterior fuera de la actuación.

Brigitte Bardot murió el 28 de diciembre. / Foto: IMDb

¿De qué murió la actriz Brigitte Bardot?

El domingo 28 de diciembre de 2025 se confirmó la muerte de Brigitte Bardot a los 91 años, noticia que marcó el cierre de una era para el cine francés y para la cultura popular del siglo XX. Retirada de la actuación desde hace décadas, Bardot permanecía como una referencia constante por el impacto que tuvo su imagen y su trabajo en la industria cinematográfica, así como por la atención que siguió generando su figura a lo largo de los años.

The Guardian informó que no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento, sin embargo, de acuerdo con reportes previos, la actriz fue hospitalizada de manera breve en octubre pasado para someterse a un procedimiento médico que fue descrito como menor por su equipo, sin que entonces se detallaran mayores complicaciones sobre su estado de salud.

Así será el funeral y entierro de Brigitte Bardot: lo que se sabe del adiós a la actriz. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo y dónde es el funeral de la actriz Brigitte Bardot?

El último adiós a Brigitte Bardot ya tiene fecha y lugar. El funeral y entierro de la actriz se llevarán a cabo el próximo 7 de enero en la Costa Azul francesa, región que marcó profundamente su vida personal tras su retiro del cine, según la información de la agencia EFE. La información sobre la despedida ha comenzado a delinear cómo será la ceremonia que acompañará a una de las figuras más reconocidas del cine francés del siglo XX.

Las honras fúnebres se realizarán en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez, el mismo pueblo que Bardot convirtió en su refugio y residencia durante décadas. La elección del recinto responde al vínculo estrecho que mantuvo con la comunidad local, lejos de los grandes reflectores y de los actos multitudinarios que solían rodear su figura en los años de mayor fama.

En cuanto al entierro, se ha informado que será privado y confidencial en el cementerio de la zona, ubicado a la orilla del mar.

Estos son los detalles del funeral de Brigitte Bardot, desde la ceremonia religiosa hasta su entierro privado. / Foto: IMDb

¿Quién era la actriz Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot fue una de las figuras más reconocidas de la cultura francesa del siglo XX, con una presencia que trascendió el cine para instalarse en la moda, la música y el debate público. Nacida en París el 28 de septiembre de 1934, desarrolló una carrera que la convirtió en un referente internacional y en un símbolo de una época. Con el paso de los años, su nombre permaneció vigente tanto por su trayectoria artística como por las posturas que asumió fuera de la industria del entretenimiento.

Su carrera como actriz comenzó a inicios de la década de 1950, pero alcanzó notoriedad mundial con Y Dios creó a la mujer (1956), película que la colocó en el centro de la atención internacional. Posteriormente participó en producciones clave del cine europeo, como Le Mépris (1963), dirigida por Jean-Luc Godard, y Viva Maria! (1965), trabajo que le valió una nominación al BAFTA como mejor actriz extranjera. A lo largo de su carrera actuó en 47 películas, incursionó en el cine musical y desarrolló una faceta como cantante, con más de 60 canciones grabadas, antes de retirarse definitivamente en 1973.

Tras abandonar la actuación, Bardot se dedicó al activismo en favor de los derechos de los animales, ámbito en el que fundó y presidió la Fundación Brigitte Bardot. Al mismo tiempo, su figura fue objeto de controversia por declaraciones sobre inmigración y el islam en Francia, que le derivaron en sanciones legales por incitación al odio racial. En sus últimos años continuó siendo un referente cultural y una voz polémica en la esfera pública, incluyendo su oposición a las políticas sanitarias durante la pandemia de Covid-19.

