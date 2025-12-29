¿Qué le pasó a Nataly Montserrat? Presunta causa de muerte de familiar de la esposa del Capi Pérez se revela

Luego de que se confirmó el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat ‘N’ en Cancún, Quintana Roo, comenzaron a conocerse detalles sobre la presunta causa de su muerte, un punto que tomó relevancia tras el pronunciamiento público de Itzel Barro, esposa del conductor Capi Pérez, quién confirmó que la joven fue encontrada sin vida.

No te pierdas: Muere Daniel Piazzolla, hijo de Astor Piazzolla: qué le pasó y por qué su legado marcó la historia del tango

‘Capi’ Pérez y su esposa Itzel, mejor conocida como ‘Hola Enfermera’. / Foto: Facebook: Capi Pérez

¿Qué le pasó a Nataly Montserrat ‘N’?

Nataly Montserrat, de 30 años de edad y familia de Itzel Barro, esposa del conductor Capi Pérez, fue reportada como desaparecida la noche del 25 de diciembre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con la información difundida en ese momento, la joven vivía en Cancún y fue vista por última vez alrededor de las 11:30 de la noche cuando salió del fraccionamiento Jardines del Sur número 6.

En el reporte inicial se indicó que vestía un camisón beige y chanclas. Aunque la desaparición ocurrió el día 25, fue hasta el 27 de diciembre cuando Itzel Barro, exparticipante de MasterChef Celebrity, solicitó apoyo público a través de redes sociales para ayudar a localizarla.

No te pierdas: Muere integrante de ‘The Cure’ a los 65 años; reportan que habría enfrentado una grave enfermedad

Critican al Capi Pérez por no pronunciarse tras la muerte de Nataly Montserrat familiar de su esposa Itzel Barro. / Redes sociales

¿Cómo fue hallada sin vida Nataly Montserrat ‘N’?

El 28 de diciembre se confirmó la localización sin vida de Nataly Montserrat ‘N’ en una zona de área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez.

La información fue dada a conocer tanto por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQ), que activó el Protocolo Alba tras la denuncia presentada el 27 de diciembre, como por Itzel Barro, esposa del conductor Capi Pérez, quien se pronunció públicamente tras el hallazgo. De acuerdo con la información oficial, el cuerpo no presentaba huellas evidentes de violencia. En redes sociales también trascendió que la joven, de 30 años, se desempeñaba como veterinaria.

No te pierdas: Así fue la muerte del famoso ‘calvo de la Lotería de Navidad': ¡Escondieron su fallecimiento casi un año!

Critican al Capi Pérez por no pronunciarse tras la muerte de Nataly Montserrat familiar de su esposa Itzel Barro. / Redes sociales

¿De qué murió Nataly Montserrat ‘N’?

De acuerdo con versiones extraoficiales retomadas por el medio local PorEsto!, la causa de la muerte de Nataly Montserrat ‘N’ presuntamente habría porque se quitó la vida, información que forma parte de las líneas de investigación que se conocieron tras su localización sin vida en Cancún. El medio señaló que la familia compareció ante las autoridades el domingo 28 de diciembre, mismo día en que solicitó la entrega del cuerpo para iniciar los trámites correspondientes.

Dentro de las indagatorias también se habría documentado que la mujer supuestamente presentaba problemas psicológicos, entre ellos un trastorno mixto de la personalidad, condición que pudo ser considerada por las autoridades al analizar el contexto de lo ocurrido.

Ante esto, en medio de una crisis emocional, Nataly Montserrat ‘N’ presuntamente habría tenido una discusión con su pareja al interior de su domicilio, tras lo cual salió sola del lugar. Posteriormente presuntamente se habría dirigido al área de maleza ubicada frente al fraccionamiento donde residía, donde presuntamente se ahorcó. Días después fue encontrada sin vida.

Al momento, no hay confirmación de dicha información por las autoridades, así como sus familiares. Por esta razón, todo queda en calidad de RUMOR.

No te pierdas: Chayanne de luto: El padrastro de México confirma la muerte de quien marcó su infancia y toda una generación