Tunden a el Capi Pérez por su silencio tras la muerte de Nataly Montserrat, familiar de su esposa

La tragedia que enfrenta la familia de Itzel Barros, esposa del conductor ‘Capi’ Pérez, ha generado un fuerte revuelo en redes sociales.

Este sábado, visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, Itzel pidió ayuda para localizar a su familiar Nataly Montserrat González Barros, quien había sido reportada como desaparecida en Cancún. Sin embargo, este domingo la situación dio un giro devastador al confirmarse que la joven fue localizada sin vida.

Aunque la noticia provocó mensajes de solidaridad por parte de diversas figuras del espectáculo, el silencio del conductor en “Venga la alegría” no pasó desapercibido y desató críticas entre los televidentes.

¿Qué le pasó a Nataly Montserrat, familiar de Itzel Barro, esposa del Capi Pérez?

La noche del domingo 28 de diciembre, Itzel Barro informó a través de redes sociales que la joven de 30 años había sido localizada sin vida. En un breve comunicado, pidió respeto y discreción ante el doloroso momento que atraviesa su familia.

“Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”, escribió, luego de que durante días solicitara ayuda para difundir la búsqueda de Nataly, quien fue vista por última vez en Cancún.

Tras darse a conocer la noticia, varias celebridades expresaron públicamente sus condolencias, entre ellas Romina Marcos, Esmeralda Ugalde, Anette Cuburu, Cynthia Rodríguez, Linet Puente, Kristal Silva y Tania Rincón, quienes enviaron mensajes de apoyo a Itzel Barro y su familia.

¿De qué murió Nataly Montserrat, familiar de Itzel Barro, esposa del Capi Pérez?

Las autoridades informaron que el cuerpo de Nataly Montserrat González Barro, de 30 años, fue hallado el 28 de diciembre en un área verde cercana al fraccionamiento Jardines del Sur 6, tras haber sido reportada como desaparecida desde el 25 de diciembre.

Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades no se han observado signos visibles de violencia en el cuerpo, y la causa oficial de muerte aún no ha sido determinada, puesto que se está a la espera del resultado de la necropsia.

Sin embargo los detalles de su desaparición siguen siendo un misterio pues se reportó que salió de su domicilio con camisón beige y sandalias el pasado 25 de diciembre.

¿Qué dijeron sobre el Capi Pérez por no reaccionar a la muerte de familiar de Itzel Barro?

Sin embargo, la atención en redes pronto se centró en el Capi Pérez, quien hasta ahora no ha emitido ningún mensaje público sobre la pérdida que enfrenta su familia política.

La controversia aumentó este lunes 29 de diciembre, cuando el conductor apareció en “Venga la alegría” con su actitud habitual, sin que durante la transmisión se mencionara la muerte de Nataly Montserrat González Barro.

Para muchos usuarios, el hecho resultó desconcertante, especialmente porque varios integrantes de TV Azteca sí manifestaron su pesar en Instagram, incluso conductores de “Venga la alegría” como Luz Elena González, Kristal Silva, Ricardo Caseres y Sergio Sepúlveda expresaron su pesame y lamentaron la muerte de la joven veterinaria.

“Pensé que en TV Azteca harían más por la sobrina del Capi Pérez o lo que sea. Ya vi al Capi bailando en ‘Venga la alegría’, también le valió”, escribió un usuario.

¿Por qué el Capi Pérez no se ha pronunciado tras la muerte de Nataly Montserrat, familiar de su esposa?

Hasta el momento no se ha confirmado si las emisiones de “Venga la alegría” de los últimos días del año son completamente en vivo o pregrabadas.

Sin embargo, todo apunta a que se trataría de un programa grabado, ya que la conductora Vivian Baeza compartió hace unas horas una story desde Bélgica, mientras que Kristal Silva publicó el domingo que se encontraba de vacaciones con su familia en Tamaulipas.

A esto se suma que el conductor habría optado por guardar silencio por respeto a la familia de Nataly Montserrat, pues Itzel Barro aseguró que no se compartirían detalles de la muerte de su familiar.

