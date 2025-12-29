Hallan sin vida a familiar de la esposa del Capi Pérez, quien fue reportada como desaparecida: “No está más”

La esposa del Capi Pérez utilizó sus redes sociales para informar una actualización sobre la desaparición de una familiar, luego de que en días recientes pidiera apoyo para localizarla. A través de Instagram, la creadora de contenido compartió un mensaje en el que agradeció la difusión del caso y confirmó que la joven ya fue localizada, pero desafortunadamente la hallaron sin vida.

Esposa del Capi Pérez / Captura de pantalla

¿Qué informó la esposa del Capi Pérez sobre la desaparición de su familiar?

El día de ayer, antes de esta actualización, la esposa del Capi Pérez, Itzel Barro, difundió un video en Instagram para pedir apoyo ciudadano. En el mensaje explicó que se trataba de una situación que nunca hubiera querido compartir, pero que lo hacía con la esperanza de obtener ayuda para localizar a una familiar desaparecida.

En ese video identificó a la joven como Nathalie Montserrat González Barro, de 30 años de edad. Señaló que la mujer había sido reportada como desaparecida desde el 25 de diciembre, fecha a partir de la cual la familia inició la búsqueda y solicitó la colaboración del público para compartir la información y reportar cualquier dato relevante a las autoridades a través del 911.

La publicación generó múltiples reacciones y fue ampliamente compartida en redes sociales, especialmente por la relación de la familia con una figura pública del medio del entretenimiento.

Post de la esposa del Capi Pérez / Captura de pantalla

¿Quién fue Nataly Montserrat González Barro y dónde fue vista por última vez?

De acuerdo con la información difundida en el video inicial por la esposa del Capi Pérez, Nathalie Montserrat González Barro vivía en Cancún, Quintana Roo. Fue vista por última vez cuando salió del fraccionamiento Jardines del Sur número 6, alrededor de las 11:30 de la noche del 25 de diciembre.

En ese momento, se indicó que vestía un camisón beige y chanclas. También se compartieron algunos datos generales sobre ella, como su profesión: era veterinaria y se dedicaba al cuidado de los animales. La familia solicitó que cualquier persona con información se comunicara directamente con las autoridades.

Estos datos formaron parte de la ficha y del llamado público que se difundió ampliamente en redes sociales durante los días posteriores a su desaparición.

¿Cómo fue hallada sin vida la familiar de Sandra Itzel?

La imagen compartida recientemente en Instagram por la esposa del Capi Pérez corresponde a la actualización del caso. En el texto se agradece a todas las personas que ayudaron a compartir la información de Nathalie Montserrat González Barro y se confirma que ya fue localizada.

El mensaje señala de manera clara que, desafortunadamente, ya no se encuentra con vida. Asimismo, se especifica que, por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles adicionales sobre las circunstancias de su localización o fallecimiento. El comunicado concluye agradeciendo la comprensión y discreción del público ante la situación.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades emitirán un comunicado adicional ni se han dado a conocer más datos oficiales relacionados con el caso.

