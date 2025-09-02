Conductores de Venga la alegría discuten y se jalonean en vivo: “Yo no firmé nada”, ¡tuvieron que separarlos!

Un inesperado enfrentamiento entre conductores de “Venga la alegría” dejó a todos con la duda: lo que comenzó como un intercambio de palabras entre dos miembros del elenco terminó en jaloneo en vivo, con compañeros interviniendo para separarlos. ¿¡Qué pasó!?

Lee: Sergio Sepúlveda revela si piensa disculparse con Katy Perry por dinámicas en Venga la alegría

Kristal Silva contradice a Margarita McKenzie en vivo y desata el caos en VLA

¿Qué conductores de “Venga la alegría” se agarraron a jalones en plena transmisión?

El inicio de semana en el programa fue todo menos tranquilo. Durante la transmisión de Venga la alegría, los conductores Kristal Silva y ‘Capi’ Pérez protagonizaron un momento que dejó a todos con la boca abierta. Lo que parecía una discusión acalorada terminó siendo una broma bien ejecutada, pero por unos segundos, el ambiente se tornó tenso en el foro.

Todo comenzó cuando el ‘Capi’ Pérez, en su ya famoso personaje de Margarita McKenzie, cuestionó a Kristal Silva en plena emisión. La modelo, sin perder el estilo, lo contradijo, lo que provocó una reacción inesperada del comediante.

“Yo no firmé nada”, soltó Kristal, generando una respuesta inmediata de Margarita McKenzie:“¿Cómo que no firmó nada?, firmó un contrato”, respondió ‘Capi’ Pérez, antes de lanzarse, literalmente, contra su compañera.

Lee: ¿Sergio Sepúlveda abandona “Venga la alegría”? Rompe el silencio tras ausencia en el matutino

Así fue el jaloneo entre ‘Capi’ Pérez a Kristal Silva:

¿Fue una pelea real o solo una broma entre Kristal Silva y ‘Capi’ Pérez?

En medio del intercambio de palabras, ‘Capi’ Pérez tomó del cabello a Kristal Silva, lo que encendió las alarmas entre los demás conductores del programa. La escena fue tan convincente que algunos pensaron que se trataba de una pelea real. Sin embargo, todo era parte de una dinámica humorística que ambos manejaron con maestría.

Los compañeros de foro intervinieron rápidamente, pero al ver que ambos comenzaron a reír, se dieron cuenta de que todo era parte del show. La química entre Kristal y ‘Capi’ Pérez quedó más que demostrada, y el público no tardó en reaccionar en redes sociales, donde el clip se volvió viral.

En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, los usuarios compartieron el video con comentarios como:

“¡Casi me lo creo!”

“Qué buena dupla hacen”

“Pensé que sí se estaban peleando”.

“Los mejores de venga la alegría”

"@soymargaritavla no se enoje con kristal”

Hasta ahora, tanto Kristal Silva como ‘Capi’ Pérez han restado importancia al tema, asegurando que fue una dinámica más dentro del show.

Lee: Colaborador de Venga la alegría dice adiós al matutino, ¿lo corren por señalamientos de acoso?