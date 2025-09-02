Sergio Sepúlveda revela si piensa disculparse con Katy Perry por dinámicas en Venga la alegría

El año pasado, Katy Perry estuvo en varios medios mexicanos para promocionar su gira. Su visita a Venga la alegría desató gran controversia en redes debido a los juegos y dinámicas que el matutino organizó. Recientemente, en uno de sus shows, un fan de Monterrey le ofreció una disculpa en nombre de todo México por lo sucedido en el programa.

Una de las piezas clave de VLA es el conductor Sergio Sepúlveda, quien hace tiempo también fue productor asociado del programa. Por ello no se quedó callado ante lo ocurrido con el fan: “Quiero aclararle que todo lo que hicimos fue respetando la trayectoria de Katy. Ella y su equipo sabían lo que se haría. No hubo sorpresas. Habrá cosas que a la gente no le gusten y es muy respetable, pero se hacen con el corazón y profesionalismo. Yo estoy completamente seguro de que ella estuvo feliz con nosotros, nunca incómoda ni enojada”.

Un fan llamado Orlando se disculpó con Katy Perry por lo que experimentó en Venga la alegría / Archivo y YT: Venga la alegría

¿Cómo reaccionó Katy Perry tras su visita a ‘Venga la alegría’?

Sergio tiene otra percepción sobre la respuesta que Katy Perry le dio al fan: “Para mí es ambiguo. Ella dijo que ama a México y que debería estar aquí. Si hubiera dicho: ‘Ellos (el programa) deberían disculparse’, que no lo dijo, sería distinto. Katy tiene un humor negro muy importante y vamos a suponer que le aceptó el comentario. Después dijo lo más trascendental: Que regresaría a México”.

Es firme al decir que ni él ni su equipo tienen que ofrecer disculpas por nada: “Yo no me voy a disculpar”, aunque entiende las críticas del público. Está seguro de que la cantante fue muy linda con toda la producción: “Hemos tenido otros invitados internacionales que son un dolor de cabeza y que exigen muchas cosas y se van molestos por otra circunstancia. Con Katy no fue así”.

Las dinámicas que se realizaron durante la entrevista de Katy Perry causaron polémica / Archivo y YT: Venga la alegría

¿Cuál ha sido el peor invitado de ‘Venga la alegría’, según Sergio Sepúlveda?

Recordó que Miguel Ángel Silvestre hizo muy pesado el ambiente en el programa. “Él llegó y su gente dijo: ‘No queremos ninguna fotografía ni siquiera con los conductores’. Es respetable. Katy Perry se tomó fotos con todo el mundo en el foro. ¿Entonces lo hicimos bien o mal?”.

En mayo pasado, el luchador Alberto del Río protagonizó otro momento viral dentro del matutino, cuando se vio envuelto en una inesperada pelea en vivo. La gente cuestionó si fue planeado, Sepúlveda lo niega.

Según cuenta, el actor español no quiso tomarse fotos con nadie ni se mostró participativo. / Archivo y YT: Venga la alegría

¿’Venga la alegría’ es mejor que ‘Hoy’? Esto dice Sergio Sepúlveda

En Hoy, el matutino rival, se burlaron de lo ocurrido con una indirecta: Uno de los conductores de la sección De qué me hablas, Sebastián Reséndiz, dijo que en otros lados tenían que andar fingiendo peleas, mientras que todo lo que se veía ahí era real.

Sergio no tiene opinión al respecto por una razón en particular. “Me da igual. No veo Hoy, porque estoy al aire. No tengo oportunidad, pero sé perfectamente quiénes son. Yo amo a Andy Rodríguez (la productora) con todo mi corazón. La competencia es sana. Siempre ha existido. Lo que hacen todos los matutinos es importantísimo. A final de cuentas, la gente ve el que más le gusta. Nosotros todos los días salimos a ganar. A veces lo logramos y a veces no. Yo tengo un respeto muy grande a cualquier competidor”, concluyó.

