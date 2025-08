Fan se desvanece junto a Katy Perry en el escenario durante concierto; ¡la cantante detuvo el show! VIDEO

Una emotiva noche en Detroit se convirtió en un momento de tensión y solidaridad cuando una joven fan se desmayó sobre el escenario durante el concierto de Katy Perry, como parte de su exitosa gira Lifetimes Tour. El inesperado incidente ocurrió el domingo 3 de agosto frente a más de 13 mil asistentes. El momento dejó ver la verdadera personalidad de la artista.

Katy Perry vendió su catálogo musical / Instagram: @katyperry

Fan se desmaya en el escenario junto a la cantante Katy Perry

Durante una de las dinámicas más esperadas del concierto, en la que Katy Perry suele invitar a algunos fans al escenario para participar en la canción “The One That Got Away”, una adolescente identificada como McKenna sufrió un desmayo. Mientras la cantante repartía instrumentos de percusión a cuatro jóvenes seleccionadas del público, McKenna colapsó repentinamente, generando un momento de conmoción.

Videos grabados por asistentes muestran cómo Katy Perry, visiblemente preocupada, se arrodilla junto a la joven mientras el equipo médico del recinto se apresura a asistirla. El público, en un gesto de apoyo, comenzó a corear el nombre de McKenna mientras era retirada del escenario para recibir atención médica.

La escena, que mezcló angustia con empatía, reflejó el fuerte lazo entre la artista y sus seguidores, quienes se unieron en solidaridad ante la emergencia.

Lee: Katy Perry sufre accidente tras explosión de un transformador en plena firma de autógrafos

Katy Perry fan desmayo / Redes sociales y canva

¿Cómo reaccionó Katy Perry al desmayo de su fan en el escenario?

La respuesta de Katy Perry al incidente fue inmediata y profundamente humana. Una vez que McKenna fue atendida por profesionales, la artista se tomó un momento para consolar a las tres fans restantes en el escenario. Posteriormente, propuso al público hacer una oración colectiva por la joven afectada.

“Querido Dios, oramos por McKenna, para que se recupere por completo y vuelva más brillante y fuerte que nunca. Amén”, expresó la cantante, según reportes de Billboard.

Además, Katy reflexionó sobre lo que pudo haber sentido la fan al subir al escenario: “Es mucho. A veces eres muy valiente y logras subirte al escenario, pero es abrumador. Entiendo esa sensación”, dijo con visible emoción.

Este gesto de cercanía conmovió a los presentes, quienes aplaudieron la actitud empática de la cantante. Minutos después, Katy retomó la presentación, dedicando la canción al espíritu resiliente de su joven fan y asegurando que ella “está muy bien”, información que más tarde repitió para calmar al público.

Incluso, al finalizar su interpretación de “Roar”, la cantante gritó con entusiasmo el nombre de McKenna, como símbolo de aliento y recuperación.

Te puede interesar: Lady Gaga regresa a México y el “Capi” Pérez bromea sobre su visita a Venga la alegría

X

Gira de Katy Perry señalada por momentos escalofriantes

El episodio en Detroit no ha sido el único momento inesperado en el Lifetimes Tour. El pasado 18 de julio, durante su presentación en San Francisco, un problema técnico dejó a Katy Perry suspendida en el aire dentro de una mariposa mecánica. Aunque el incidente causó tensión, la artista mantuvo la compostura y continuó su espectáculo, demostrando profesionalismo y entrega.

La gira, que comenzó el 23 de abril en Ciudad de México y concluirá el 7 de diciembre en Abu Dhabi, ha reunido a más de 500 mil personas en diferentes países. A lo largo de su recorrido por Norteamérica, Europa y Medio Oriente, Katy ha ofrecido no solo música, sino experiencias únicas y emocionalmente intensas, que la han reafirmado como una de las artistas más conectadas con su base de fans.

A pesar de los contratiempos, el Lifetimes Tour se ha transformado en algo más que una serie de conciertos. Es un testimonio vivo del poder de la música para crear comunidad, ofrecer consuelo en los momentos difíciles y, como se vio en Detroit, unir a miles de personas en torno a un solo deseo: el bienestar de una joven fan llamada McKenna.

Lee: Katy Perry sana y salva tras viajar al espacio: Besa suelo al aterrizar VIDEO