Lady Gaga regresa a México y el “Capi” Pérez bromea sobre su visita a Venga la alegría

El regreso de Lady Gaga a México este 2025 ha generado una ola de emociones entre sus seguidores y hasta famosos. La cantante estadounidense ha confirmado su presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo 26 de abril, como parte de su gira mundial “Mayhem” y la promoción de su octavo álbum de estudio.

Este esperado retorno marca su primera visita al país desde 2012, cuando se presentó con su “The born this way ball tour”. Ante esta noticia, diversas personalidades han mostrado su entusiasmo, y el conductor “El Capi” Pérez no tardó en sumarse con su característico humor.

Mira: ¡Lady Gaga llegaría al altar junto a su novio Michael Polansky! Aseguran

¿Lady Gaga en Venga la alegría? ¡Esto dijo “el Capi” Pérez!

El comediante y presentador de Venga la alegría, “el Capi” Pérez, curioseando en Internet, respondió a un comentario de un usuario que pedía invitaran a la Gaga al matutino y el conductor de La resolana no perdió la oportunidad de bromear sobre la posibilidad de que la intérprete de ‘Bad romance’, visite el programa. Con su característico estilo irónico, aseguró que él y el resto del elenco ya estaban “ensayando” números musicales en caso de que la estrella del pop los visitara, recordando lo que ocurrió con Katy Perry el año pasado.

Recordemos que en noviembre de 2024, Katy Perry visitó los foros de Venga la alegría para promocionar su gira mundial “The lifetimes tour”. Durante su visita, la producción del programa preparó un elaborado espectáculo con coreografías de sus éxitos más emblemáticos, como “Dark horse” y “California gurls” y la pusieron a destapar un wc en el foro para hacer una dinámica. Aunque la cantante se mostró conmovida, algunos internautas criticaron el homenaje, considerándolo incómodo y fuera de lugar. En aquel momento hubo toda clase de memes, incluso una aerolínea le ofreció un boleto para salir de México cuanto antes.

Es incierto si el programa replicará la misma fórmula con Gaga, e incluso no se sabe si la televisora invitaría a la cantante a su programa, ya que hasta ahora no hay confirmación de una invitación formal. Sin embargo, en redes sociales ya han advertido a Gaga sobre visitar el programa. Un claro ejemplo es el comediante Manuna, quien comentó en Instagram:

“Madre, si te marcan de un lugar llamado ‘Venga la alegría’, no contestes”. Manuna

Mira: ¡Lady Gaga estaría embarazada! ¿o es panza normal? Fotos causan polémica

Famosos reaccionan al regreso de Lady Gaga a CDMX

El anuncio de Lady Gaga desató reacciones no solo entre sus fans, sino también en figuras del entretenimiento. En la publicación donde reveló su regreso a México, celebridades como Roger González, Litzy, Kunno, Jair Sánchez, Ricardo Peralta y William Valdez se mostraron emocionados. Algunos de los comentarios que destacaron fueron:

“Es que me muero!!! TE AMO”

“I’m cryyyyiiiinggggg”

“Hasta se me bajó la presión”

“AMOOOOO”

“MADREEEEEEE ESTOY LISTAAAAAAA”

“Loba Gaga, loba loba, ahí nos vemos”

Boletos para ver a Lady Gaga en México: preventa, venta general, precios y disponibilidad

La preventa de boletos para el concierto de Lady Gaga comenzó el 6 de marzo para tarjetahabientes de Banamex, mientras que la venta general se abrió este 7 de marzo. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Los costos estimados de los boletos rondan entre los 1,500 y 11,000 pesos mexicanos. Dado el gran furor por su regreso y los años que han pasado desde su última presentación en el país, se espera que los boletos se agoten rápidamente.

El regreso de Lady Gaga a México es, sin duda, uno de los eventos musicales más esperados del año, y los fanáticos están listos para recibir a la “Mother monster” con los brazos abiertos.