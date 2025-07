Ferka sufre aparatoso accidente en vivo durante “Venga la alegría” y todo quedó grabado, VIDEO

La televisión en vivo tiene sus riesgos, pero Ferka jamás imaginó que terminaría peleando con una palmera. Durante la última transmisión en vivo de Venga la alegría, fin de semana, la conductora, más conocida como Ferka, vivió un momento que hizo saltar a todos del sillón. Mientras encabezaba una dinámica al aire libre del programa matutino, una palmera cayó de una maceta y golpeó directamente su cabeza.

La escena fue captada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Cómo fue el accidente de Ferka con la palmera durante la transmisión en vivo de Venga la alegría fin de semana?

Todo sucedió en cuestión de segundos. Ferka estaba al frente de una sección de juegos en exteriores cuando ocurrió el accidente. La planta, aparentemente colocada como parte de la escenografía, fue víctima de las ráfagas de viento que azotaban el set, lo que provocó que la maceta se tambaleara hasta perder el equilibrio y caer de forma inesperada sobre la conductora. Aunque intentó cubrirse, no alcanzó a esquivar el golpe, lo que provocó preocupación tanto en el foro como entre los televidentes.

En el clip difundido por las redes sociales del programa, se observa cómo Ferka camina hacia un extremo del área del juego, mientras el resto del equipo está atento a la dinámica. De pronto, sin aviso, la palmera se voltea con todo y maceta y golpea a Ferka directamente en la cabeza, provocando que ella se lleve las manos al rostro por el impacto.

Aunque la caída fue aparatosa, la actriz se mantuvo de pie y se sobó la cabeza con evidente incomodidad. De inmediato, algunos miembros del staff se acercaron para auxiliarla. Lo más sorprendente fue que, pese al golpe, Ferka no interrumpió la transmisión ni dejó de conducir el programa. Su profesionalismo fue aplaudido por la audiencia.

¿Cuál es el estado de salud de Ferka tras el golpe de la palmera en vivo en Venga la alegría?

A primera vista, el golpe parecía fuerte y preocupante. Sin embargo, en el mismo video se nota que Ferka logra reincorporarse sin mostrar signos de haber sufrido heridas graves. Si bien el impacto la tomó desprevenida, no se desmayó ni requirió atención médica en ese momento, lo cual tranquilizó a sus compañeros y a la audiencia

Aunque no ha ofrecido una declaración oficial ante cámaras, la conductora reaccionó con humor en redes sociales. En la publicación de Venga la alegría donde se muestra el momento exacto del accidente, Ferka escribió con sarcasmo: “No saben el susto que me metió jajajajjaja, pero seguimos dándolo todo jajajajajjaja”, dejando ver que tomó el suceso con ligereza y buena actitud.

¿Qué reacciones generó el accidente de Ferka con la palmera en vivo en Venga la alegría?

El video de Ferka siendo aplastada por una palmera en Venga la alegría generó todo tipo de comentarios en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter). Algunos usuarios elogiaron la entereza de Ferka para continuar al aire como si nada, mientras otros criticaron la falta de seguridad en la escenografía del programa, ya que una planta de ese tamaño no debió estar expuesta al viento sin medidas de prevención.

“El show tiene que continuar. Afortunadamente, no pasó a mayores. Deberían cuidar la escenografía que colocan; sabemos que fue a causa del viento... pero no está de más proteger a su elenco.”

“Como siempre, Ferka demostrando su profesionalismo, su energía y alegría.”

“¡Ella es todo terreno!”

“¡No me la cuidan! Pero ella, dándolo todo. ¿Y nadie se acercó a ver si estaba bien?”

“En Venga la Alegría todo puede pasar, pero @ferk_q tenía que seguir como buena actriz. Ya en el corte verá si hay algún daño... jaja.”

Así fue el aparatoso accidente de Ferka en Venga la alegría: