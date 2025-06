Exintegrante de ‘Hoy’ se une como nueva conductora en ‘Venga la alegría'; así la recibieron

La mañana de este sábado 21 de junio, la transmisión de ‘Venga la alegría Fin de semana’ sorprendió a la audiencia con el nuevo anuncio que hicieron. ¡Se integran nuevos conductores al matutino!

Tras los rumores de que Jawy Méndez abandonaría ‘Venga la alegría’ por su supuesta participación de ‘La casa de los famosos México’, así como por la salida de Rey Grupero del programa por su participación en ‘La casa de los famosos All-stars’, en esta ocasión, se dio a conocer la llegada de una nueva conductora.

Venga la alegría: Fin de semana anuncia nuevos conductores / X: Venga la alegría

¿Qué exintegrante del programa ‘Hoy’ se une a ‘Venga la alegría, fin de semana’?

Las redes sociales de ‘Venga la alegría’ anunciaron que la mañana de este sábado 21 de junio darían a conocer a las dos personas que se integran al elenco de su transmisión de fin de semana.

Ferka, Jawy y Pedro Preto le pidieron a la máquina ‘Bruno’ que creara a la conductora y compañera perfecta para el programa. Los requisitos fueron: “joven, buena onda, que cocine delicioso, que sea entrona y que se lleve bien con todos”.

Ante esta petición, dicha máquina hizo aparecer a Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez y exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Nicole Chávez se convierte en conductora de ‘Venga la alegría de Fin de semana’ / IG: @nicolechavez98 / Redes sociales

Inmediatamente, surgieron los aplausos, por lo que la joven abrazó a sus compañeros. Incluso, se dijo muy emocionada por este nuevo capítulo en su vida profesional.

“Muchísimas gracias por la oportunidad, para mí es un honor compartir con todos ustedes. Vengo para aprender y divertirme y a sacarle lo máximo a este programa que es tan bonito, y bueno, espero que se diviertan conmigo, porque a eso vengo”, dijo Nicky.

Tras su participación en ‘MasterChef celebrity generaciones’, Nicole se habría ganado un lugar como conductora de ‘Venga la alegría’.

Eso no es todo, también Rey grupero se reintegró al programa tras coronarse como el tercer lugar de ‘La casa de los famosos All-stars’.

Así lo anunciaron en ‘Venga la alegría':

¿Qué dijo Nicole Chávez de su integración como conductora de ‘Venga la alegría’?

Tras esta gran noticia en la carrera profesional de Nicole Chávez, lanzó un tweet en el que destacó su alegría por incursionar como conductora en esta empresa, luego de ser parte de diversos realities.

“Y pues sí, TV azteca será mi casa por un bueeeeen tiempo”, dijo Nicole.

Aunado a lo anterior, Nicole Chávez dijo a la prensa que no se arrepiente de haber tomado la decisión de pertenecer a la nueva temporada de ‘MasterChef’, pese a que la buscaron para pertenecer a ‘La casa de los famosos México’.

y pues si, tv azteca será mi casa por un bueeeeen tiempo 🥹✨ — nicky la 5% (@nicolechavez03) June 21, 2025

“Sí, de hecho sí hubo acercamiento, si hubo todo, estuve así de firmar, de hecho a mí me había llegado esa invitación un año antes… Estuve a punto, pero, me llegó la oportunidad de ‘MasterChef’ en enero y platicando con mis papás y mi gente cercana, todos me dijeron que: ‘No’”, dijo.

“Escuché a todos, gracias a Dios, porque MasterChef fue una experiencia brutal. Ahora cocino, ¿quién lo diría?... En mi perspectiva, La casa (de los famosos) tampoco sonó mucho, no fue un boom tan grande, creo que tomé la decisión correcta y no me arrepiento”, concluyó.