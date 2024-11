Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez, acabó en una de las clínicas de rehabilitación de su papá

Nicole, hija de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, es una de las participantes más carismáticas y polémicas de Las estrellas bailan en Hoy. No en balde, lleva el apodo de “Lucifer”, con el que la bautizó el presentador Osmel Souza. Además de actriz, es bailarina y modelo. Mujer de grandes peleas, llegó a Hoy con el propósito de ganar, aunque reconoce que tiene grandes rivales.

Platicamos con ella y nos reveló si es la consentida de la leyenda del boxeo y cómo la impacta ser hija de un personaje tan famoso:

“Obvio. Mi papá se divide entre todos mis hermanos, pero creo que por ser la más chiquita me consiente mucho. Igual yo me echo el mérito de que soy la que menos lata da... Es increíble ver cuánta gente ama a mi papá. Me cuesta entender. Por ‘ser hijo de’, la gente piensa que tienes que ser igual o mejor que tu familiar. Lo vi con mis hermanos. No les perdonan nada... A mí me toca más sencillo porque no estoy en ese medio”. Nicole Chávez

Nicole Chávez: la sombra de ser hija de Julio César Chávez, ¿le afecta, demerita sus esfuerzos?

Respecto a los comentarios que recibe por ser hija del expugilista, Nicky Chávez nos dijo:

‘El papá le compró el lugar. Le compró el 10 de Latin Lover’. Demeritan el talento y el esfuerzo. Piensan que nos saltamos muchos escalones... Ser hijo de alguien en esta industria sí te abre puertas. Otra cosa es que te mantengas en esta carrera tan difícil. Ese mérito me lo doy sola: Mi papá no viene a bailar ni a conducir por mí. No se aprende mis textos. En casa saben lo que me esfuerzo”.

“Me ha costado mucha terapia ser una persona segura. Luego dicen: ‘Es muy creída’. Pero tengo corazón de pollo. Desde chica me instalé un caparazón y, a veces, soy un gatito erizado. Recibo tantos ataques que aprendí a defenderme. Pero no falto al respeto. Solo digo lo que pienso y a la gente no le gusta. La salud mental es algo que he propiciado en mi vida. De chica tomé tratamiento en una clínica de mi papá para sanar mi infancia, mis traumas, aprender a quererme, a respetarme y poner límites. Mi familia y yo estamos expuestos a tantas críticas, que, si no me arreglo el cerebro, me vuelvo loca”. Nicole Chávez

Nicole Chávez con Julio César Chávez y su mamá.jpg / Nicole Chávez

Te puede interesar: Julio César Chávez defiende a su hija Nicole tras lanzar reclamo en ‘Las estrellas bailan en hoy’

Nicky Chávez abre su corazón y nos dice lo que piensa acerca de la salud mental y el consumo de sustancias

“Me ha tocado ver de cerca lo que puede ocasionar no tratar tu salud mental. Mis hermanos tienen una historia completamente diferente a la mía. Gracias a Dios, ahorita están bien. He visto lo peor y lo mejor de los dos mundos”.

¿Nunca has probado alguna sustancia prohibida? “No, me da mucho miedo. Puedo tomar una copa de vino el fin de semana. Me encanta la fiesta, pero con medida, muy cuidada. Siempre con alguien al lado”.

Nicole Chávez

No te puedes perder: LEBEH: Nicole Chávez explota contra los jueces y discute con una compañera; así reaccionó Ema Pulido

¿Cómo es el núcleo familiar de Nicole Chávez?

La participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ nos contó detalles de cuál es su dinámica familiar y cómo se comporta ella:

“Tengo un papá muy consentidor. Él tuvo tanta carencia en su infancia que no quiere que a sus hijos les falte nada. Mi mamá es la balanza de la familia: Estricta, controladora, administradora, coda. Pero es el pilar de todos. Ella es la que me ha enseñado sobre finanzas, de respeto, de cuidado... Yo soy berrinchuda, caprichosa, llego a ser controladora, aún tengo traumas por sanar. Mi carácter no es dócil y eso me trae problemas, pero estoy orgullosa de mí”.

La carrera profesional de Nicky Chávez, sus estudios, ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y más

La integrante de la dinastía Chávez nos contó acerca de sus sueños profesionales:

“Vivo sola desde hace 7 años. Estoy buscando el sueño de la artisteada. Me gradué del CEA de Televisa. He trabajado más en Estados Unidos, por eso me ilusionó hacer Las estrellas bailan en Hoy, para que se fijen en mí en México... Para mi papá fue fuerte que me fuera de casa porque soy la única de sus hijos que a los 18 dijo: ‘Bye’. También lo hice priorizando mi salud mental. Quiero romper patrones. Soy autosuficiente, pero mi papi me sigue dando (dinero). Así es él. Si les da a mis hermanos de 40, ¡cómo no me va a dar mí! (ríe)”.

Acerca de seguir los pasos de su padre y hermano en el box nos dijo que nunca pensó en dedicarse a ello.

Nicole Chávez “Jamás, me encanta mi nariz. Además, no me gusta cómo huelen los guantes sudados. Siempre he sido muy atlética... En mi casa se ha promovido hacer deporte. Mi papá no puede vernos sentados en un sillón. No le gusta. A sus 62 años, corre 10 kilómetros diarios... Empecé a bailar desde los 5 años en Tijuana. Lo hice hasta los 16. Fui campeona mundial de salsa a los 11. Volví a bailar cuando estuve en el programa Hoy día bailamos, que gané en Estados Unidos”.

Nicole Chávez en las estrellas bailan en hoy / Nicole Chávez

Descubre: Nicole Chávez, hija de Julio César, sufre incidente en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Ema Pulido la reprende

Acerca de la opinión de su padre en cuantro a su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ nos reveló:

“Mi papá ve Las estrellas bailan en Hoy y se enoja con Ema Pulido. Dice: ‘Contéstale. Dile que te los ponga uno por uno. Que eres la mejor’”. Nicole Chávez

¿Quién es Nicole Chávez, la participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Nació el 4 de noviembre de 1998 en la CDMX.



Es la hija menor del excampeón de boxeo Julio César Chávez y Myriam Escobar. Es media hermana de Omar, Julio César Jr. y Christian, hijos de Amalia Carrasco.



Inició su carrera en Pequeños gigantes. Es egresada del CEA.



Participó en la serie El César, interpretando a una reportera. Su primera telenovela fue Qué le pasa a mi familia (2021).



En 2023 ingresó a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, donde fue la tercera expulsada. Participa en el reality ‘Los Chávez’ en Disney+.



Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! y búscanos en tu plataforma favorita de pódcast.