Tras pleitos en MasterChef celebrity 2025, Quirarte acusa a fans de Polinesio: “Me han amenazado de muerte”

Carlos Quirarte nos habló en exclusiva sobre la rivalidad que tuvo con su excompañero, el actor Plutarco Haza, quien se convirtió en el eliminado número 14 de MasterChef celebrity generaciones 2025.

“MasterChef es una experiencia muy extraña. Nunca había estado en un reality show. He movido las fichas como Dios me lo ha dado a entender (ríe). Me gusta cocinar, pero jamás lo he practicado de forma profesional. Mi estrategia ha sido ponerles atención a los chefs. Es mucha presión psicológica”.

Te puede interesar: Herly RG revela la verdad tras su salida de ‘MasterChef celebrity generaciones 2025’: “Autosabotaje”

Plutarco Haza se despidió de MasterChef Celebrity Generaciones tras presentar un magret de pato que, según fans, superó a los demás platillos del reto. / Instagram: @masterchef mexico

¿Carlos Quirarte y Plutarco Haza rivales en MasterChef celebrity generaciones 2025?

“Todo lo que nos dijimos Plutarco y yo fue parte de la competencia. La supuesta rivalidad que tuvimos no solo era de nosotros dos, sino de todos contra todos. Varios entraron cuidándose por lo que han pasado en otros realities. La opinión pública pesa. A veces la gente se clava en un espectáculo, que al final es para eso. El programa ha generado conversación”.

“La rivalidad entre los dos se dio porque Plutarco decía que yo era un competidor fuerte por vencer. Lo comentamos en los primeros capítulos. Por eso jugábamos pensando: ‘A ver quién se va primero’. Al final buscamos el primer lugar. Quién diga lo contrario miente (ríe)”.

Este es el primer reality en el participa Carlos Quirarte / Fotos: Cortesía de TV Azteca, YouTube MasterChef México y redes sociales.

“Gané quedándome dentro del juego y un lugar en el próximo programa, pero yo no le gané a nadie. Hay que entender que la rivalidad se dio primero por generaciones y después de manera individual. Siempre es bueno saber quién es tu rival, para continuar en el juego”.

“La intención era sacar el mejor platillo. Bárbara (Torres) y yo le ganamos. Los tres nos quedamos en el mandil negro, solo que al final le tocó salir a él”.

“La gente descontextualizó la supuesta rivalidad que surgió dentro del programa. El público tiene a sus favoritos y eso lo acepta. Después de su salida hemos estado en contacto y lo único que hicimos fue divertirnos. Estimo mucho a Plutarco”.

Te puede interesar: ¿Quién fue eliminado de MasterChef celebrity generaciones 2025, el domingo 13 de julio?

Nos conto cómo fue su rivalidad con Plutarco Haza / Fotos: Cortesía de TV Azteca, YouTube MasterChef México y redes sociales.

¿Qué paso entre Rafa Polinesio y Carlos Quirarte en MasterChef celebrity generaciones?

También habló del odio que recibió por la salida de Rafa Polinesio de la competencia, luego de haberle dado el caldo de puchero: “Me he enfocado mucho en el público. Le ha gustado mi forma de competir en el programa. MasterChef no se basa en la cantidad de seguidores ni en la popularidad, sino en cómo se cocina en cada programa”.

“No me gustó la falta de respeto. Siempre me he dirigido con respeto a mucha gente. Hay personas que se clavan en el show. Me han llegado amenazas de muerte y en las que dicen que quieren terminar con mi carrera. Todo por la frustración de que su ídolo no llegó hasta donde ellos imaginaron. Buscan culpables. Soy participante y no juez. Yo no saco ni quito a nadie”.

“No vivo con miedo. No me lo tomo personal. Sé que es frustración por parte del público. Intentan amedrentar psicológicamente a quien no les cae bien. Obvio estoy alerta en todo momento. No me arrepiento de nada. Al final cada uno es responsable de sus decisiones. Yo, con Rafa (Polinesio), estoy muy bien”, concluyó.

Te puede interesar: ¿Zahie Téllez maltrató a Rafa Polinesio en ‘MasterChef celebrity’? Influencer se sincera tras su salida

Rafa Polinesio cocinó un caldo de punchero / Fotos: Cortesía de TV Azteca, YouTube MasterChef México y redes sociales.

¿Quién es Carlos Quirarte de MasterChef celebrity generaciones?

Se dio a conocer como parte del matutino Venga la Alegría (2006)

En 2020 se unió al matutino Sale el Sol. LokoTV.

Forma parte de MasterChef celebrity generaciones (2025) .

Cuenta con 424 mil seguidores en Instagram, 415 mil en Facebook, 157 mil en X y 45 mil en TikTok.

Te puede interesar: Andrea Noli revela cómo inició su romance con Jorge Salinas y la reacción que tuvo al saber de su embarazo

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .