Confirman demanda contra Paco Lalas, director de ‘Teatro en breve’, por ser “mala paga” ¡Solo la verdad!

En la edición más reciente de tu revista TVNotas, te contamos que Paco Lalas, productor de ‘Teatro en breve’, fue demandado por, presuntamente, no haber pagado varios meses de renta. De acuerdo con una fuente que prefirió mantener el anonimato, Citlalli Fernández, nieta y representante legal de La casa fuerte del ‘Indio’ Fernández, fue quien inició este proceso legal.

Según nuestra fuente, debido a las penalizaciones, Lalas “ya debe 716 mil 500 pesos, más lo que se acumule”.

“En su historia al frente de las obras de teatro de formato corto ha quedado mal con mucha gente. La más cercana fue su salida de La casa fuerte del ‘Indio’ Fernández. Tuvo que desocuparla después de año y medio, pues dejó de pagar 6 meses, el equivalente a 260 mil pesos. Su cinismo fue la gota que derramó el vaso”, indicó,

Si bien Citlalli llegó a una especie de acuerdo con él para que pudiera pagar su deuda, al final no ha cumplido, por lo que decidió tomar acciones legales: “Debía pagar 130 mil pesos en 6 mensualidades, que tenía que depositar desde septiembre del año pasado hasta febrero de 2025, pero solo abonó 40 mil”, mencionó.

¿Qué dijo Paco Lalas, director de ‘Teatro en breve’, sobre la demanda en su contra?

En entrevista para TVNotas, Paco Lalas, titular de ‘Teatro en breve’, dijo que, hasta el momento, no le habría llegado ninguna notificación legal. No obstante, dijo sentirse extrañado por toda esta situación, pues siempre creyó que las cosas con Citlalli Fernández acabaron en buenos términos.

Además de negar ser un deudor, mencionó que algunas personas le han hablado acerca del presunto mal carácter de Citlalli.

“Conmigo siempre fue una persona amable y educada, (pero) sé que ha tenido muchos problemas con muchísima gente en sus redes sociales. Llevará 10 pleitos fuertes en el último año. Se pelea y lo publica en redes, y empieza a hablar mal de la gente”, resaltó.

Y añadió: “Lo que sí les puedo decir es que a veces yo di 2 rentas seguidas. Luego te tardas en dar una. así es, y más en un espacio teatral. Sí me llegúe a retrasar, como todos, pero también llegué a dar antes. Era como todo en la vida, de repente pasa, pero una deuda de esas cantidades, no”.

¿Paco Lalas, director de ‘Teatro en breve’ está demandado?

Luego de que esta información saliera a la luz, Citlalli Fernández representante legal de La casa fuerte del ‘Indio’ Fernández, confirmó en sus redes sociales que sí demandó a Paco Lalas, director de ‘Teatro en breve’, por no haberle pagado varias rentas.

También afirmó que si no había comentado nada sobre este asunto era por respeto “al gremio”. Sin embargo, ante el “cinismo” de Lalas, decidió romper el silencio.

Citlalli Fernández “Y si ya callé y dije que todo bien a todos los que me preguntaban por muchos meses fue por respeto al gremio, y a los actores y directores que con mucha ilusión ponen allá o acá o aculla sus obras. Pero ante el valenamadrismo del Sr. lalas y ya que alguien filtro la realidad y no asume su responsabilidadad y se inventa un choro mareador, ya no me voy a callar”

Además de confirmar todo lo que nuestra fuente nos contó, tachó a Lalas de ser “mal paga” y una “persona abusiva”, resaltando: “Se fue de aquí porque NO PAGO. Y no tuvo palabra y no cumplió un convenio legal”

¿A Paco Lalas, director de ‘Teatro en breve’, lo golpearon por “deudor”?

Citlali Fernández terminó su comunicado asegurando que a Paco Lalas lo golpearon en su momento por, presuntamente, no haber pagado una deuda que tenía.

“Y como me importa 10 hectareas de chaya lo que piense el Sr Pancho Alpuras o su alcahueta mamá...o su harem de muchachos zombies nublados creyendo que algún día los lanzara a la fama...Pues aquí dejo la verdad y les dejo la foto de cuando se lo moquetearon por deudor en la calle de Zaragoza y Dulce Olivia un 15 de marzo de 2024”, finalizó.

Hasta el momento, el director de ‘Teatro en breve’ no se ha pronunciado ante las declaraciones de Fernández. En tanto que su último post en Instagram solo muestra su reciente visita a un restaurante.

