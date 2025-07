Exintegrante de la banda juvenil es sentenciado a 3 años de cárcel por abuso sexual

El mundo del k-pop y los k-dramas ha estado de cabeza las últimas semanas. Hace poco tiempo se confirmó la muerte de Song Soo Yeon, mejor conocida por su nombre artístico Lee Seo Yi, famosa por su participación en muchas series coreanas, quien murió a los 43 años de edad.

Ahora, un exintegrante de la famosa banda de k-pop ‘NCT’ recientemente fue sentenciado a 3 años de cárcel tras una acusación en su contra realizada en agosto de 2024 por delitos sexuales.

En el mundo del K-pop, ‘NCT’ es conocido como uno de los pocos grupos que han logrado mantenerse en los primeros lugares dentro de las preferencias musicales a nivel mundial desde su debut en 2016. Pasaron de ser un experimento adolescente a consolidarse como uno de los grupos más exitosos y queridos del pop coreano a nivel internacional.

¿Por qué Moon Taeil, exintegrante de la banda de k-pop ‘NCT’ irá a la cárcel?

El cantante surcoreano Moon Tae-il, conocido artísticamente como Taeil y exmiembro de la banda de K-Pop ‘NCT’, fue sentenciado a tres años y medio de prisión tras declararse culpable de abusar sexualmente a una turista china en 2024, según informó el medio ‘People’.

De acuerdo con información difundida por el medio, Taeil y otros dos individuos conocieron a la víctima en un bar en Seúl, Corea del Sur. Tras compartir varios tragos, la llevaron a la casa de uno de ellos, donde la agredieron sexualmente mientras ella se encontraba en estado de inconsciencia.

Asimismo, trascendió que las autoridades destacaron que la turista sufrió una agresión en un entorno desconocido, lo que le causó una profunda angustia psicológica. Por lo que los abogados de la víctima solicitaron una condena de siete años para los tres implicados, pero, al tratarse de su primera ofensa, el tribunal impuso una sentencia de tres años y medio. Además, los condenados deberán completar un programa de rehabilitación sobre abuso sexual.

¿Por qué Moon Taeil salió de la banda de k-pop ‘NCT’

El 21 de agosto de 2024, se anunció la salida de Taeil, de la banda de k-pop ‘NCT’, esto a raíz de las acusaciones por agresión sexual en su contra que fueron publicadas.

Así lo compartía la empresa SM Entertainment, representante de la banda:

Nos enteramos de que Taeil ha sido acusado en un caso penal relacionado con un delito sexual. Mientras revisábamos las pruebas relacionadas con el caso, reconocimos la gravedad de la situación y determinamos que Taeil no puede continuar sus actividades con el grupo NCT. SM Entertainment, disquera de ‘NCT Dream’

¿Quién es Moon Taeil y cómo ingresó a la banda de k-pop ‘NCT’?

Taeil, cuyo nombre completo es Moon Tae-il, nació en Seúl en 1994. Inició su carrera artística en SM Rookies y participó en la banda sonora de un k-drama antes de debutar oficialmente.

En 2016, Taeil debutó como vocalista principal en la primera subunidad de ‘NCT’, llamada ‘NCT U’, con la canción Without You. Luego, también se unió a ‘NCT 127', segunda subunidad del grupo.

A lo largo de su carrera ha lanzado canciones como Stay in My Life, New Dream, Purple y The Moon. Además de su trabajo en NCT, Taeil ha interpretado canciones para k dramas, como Starlight, Lovey Dovey y Wave.

Su gran popularidad le valió un Récord Guinness en su momento, por ser la persona que más rápido alcanzó un millón de seguidores en Instagram.

