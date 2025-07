¿Se lo robó? Mitzy reconoce que le dio un vestido de Dulce a Lis Vega; ¡no tiene miedo a una demanda!

Ya han pasado casi siete meses desde la inesperada muerte de la cantante, Dulce. Sin embargo, su nombre volvió a ser tendencia recientemente después de que se especulara que, presuntamente, el diseñador de moda, Mitzy, se había robado algunos de sus vestidos.

Todo comenzó después de que Lis Vega compartiera una foto luciendo un vestido muy similar a uno que Mitzy le había hecho a la intérprete de ‘Tu muñeca’. Muchos usuarios aseguraron que la prenda era de la cantante y acusaron al diseñador de habérselo robado para dárselo a la actriz, alegando que este no hacía dos vestidos iguales.

Las sospechas solo crecieron después de que el yerno de Dulce declarara que hacían falta varios vestidos de la fallecida celebridad.

Dulce / Redes sociales

¿La familia de Dulce cree que Mitzy se robó los vestidos de Dulce?

Hace algunas semanas, el yerno de Dulce indicó que, hace algunos meses, su esposa, Romina Mircoli, se dio cuenta de que faltaban seis vestidos de la cantante.

“A inicios de año, Romi ya había mencionado que hacían falta unos vestidos, los que son de color blanco, o plateados, nos dimos cuenta de la ausencia de algunos porque estábamos preparando el montaje del homenaje”, manifestó.

De acuerdo con Moisés, tanto él como Mircoli sospechan del diseñador, pues, aparentemente, este último tuvo acceso a ellos. Debido a esto, están contemplando preparar una demanda en su contra, además de la ya existente por usar el nombre de Dulce en una línea de maquillaje.

El esposo de Romina Mircoli también destacó que el valor de cada prenda ronda entre los 30 mil hasta los 100 mil pesos.

Mitzy / Instagram: @@ricardolujanfotografo

¿Mitzy se robó los vestidos de la cantante, Dulce? El diseñador reconoce que Lis Vega sí usó el vestido de la cantante

Tras mucho hermetismo, Mitzy rompió el silencio y admitió que el vestido que lució Lis Vega sí es el de Dulce. No obstante, dejó claró que no se lo había robado, como mucho se ha especulado.

De acuerdo con el diseñador, le prestó esa prenda a Lis Vega mucho antes de que Dulce se lo comprara, y que la foto que la actriz compartió en sus redes sociales usándolo es antigua.

Mitzy “Dulce compró ese vestido para el Teatro Metropolitan y ese vestido lo usó Lis Vega, pero antes, en un desfile. Cada vez que hago un desfile, siempre busco un color, y se hizo una colección de vestidos en color plateado. Entonces, ese vestido lo lució Lis Vega. Ese vestido se usó en una pasarela y después lo compró Dulce”

El artista aseguró no saber el paradero de los vestidos faltantes de Dulce y hasta retó a la familia a que ejercieran acciones legales para encontrar al verdadero culpable.

“Se lo llevó Dulce porque ella lo compró. Es bien fácil, se puede hacer una auditoria. Sí es importante checar dónde está ese vestido, para que se aclare. Si demandan, qué bueno, porque yo tampoco voy a quedar como un ratero”, puntualizó.

¿Mitzy seguirá con la línea de maquillaje con el nombre de Dulce?

En otros temas, Mitzy contó que ya no cree seguir adelante con la línea de maquillaje con el nombre de Dulce. Lejos de lo que se pudiera pensar, no es por miedo a la demanda de Romina Mircoli, la cual, según él, todavía no le “ha llegado”, sino porque ya no le ve sentido continuar con este proyecto sin la artista.

“Yo, sin Dulce, ya no hay proyecto para mí”, mencionó. También descartó una reconciliación con la hija de la cantante debido a las acusaciones que esta última ha hecho sobre su presunto consumo de sustancias.

“Yo me quedo con lo mejor (de Dulce). Ni Romina vio los inicios de cada quién. Esa parte que vivimos, la vivimos nosotros”, resaltó.

Hasta el momento, Romina Mircoli no se ha pronunciando ante lo dicho por Mitzy.

