Hija de Dulce responde a su prima que la acusa de enviarle las cenizas por paquetería en una bolsa negra

El conflicto familiar tras la muerte de la cantante Dulce ha escalado en los medios, luego de que su sobrina Liz, hija de Isabel Noeggerath, asegurara en entrevista a Jorge Carbajal que Romina Mircoli, hija de la artista, envió las cenizas de su madre por paquetería en una bolsa negra.

Sobrina de Dulce denuncia envío indigno de las cenizas de la cantante

En entrevista con el periodista Jorge Carbajal, Liz reveló que recibió las cenizas de su tía el pasado 6 de enero, tras haber sido enviadas desde Ciudad de México por medio de la funeraria.

“Me hablaron de la funeraria. Me imagino que de la Ciudad de México, para avisarme que la iban a mandar. Me dijeron que una funeraria de Monterrey la iba a recoger, una funeraria que cruza por Laredo. Llega a mi casa a las 6 ó 7 de la noche. Era como un carro de estafeta. Llega con la bolsa negra y lo hago pasar porque debo firmar. Recibí su acta de defunción.” Liz, Sobrina de Dulce

Liz relató entre lágrimas:

“Me dice el señor: ‘Vengo desde Laredo entregando muertitos’. Sentí como si me hubieran mandado por estafeta a mi tía y horrible, y luego que se me acuse de decir que yo le hablé con alguien para decir que era como basura”. Liz, sobrina de Dulce

La sobrina de Dulce también confirmó que actualmente las cenizas permanecen en su casa, donde vive con su madre Isabel, ya que, según afirma, Romina Mircoli no quiso conservarlas ni sabía qué hacer con ellas.

“No, las cenizas pasaron de la funeraria a mi casa. Estuvieron ahí. Me imagino hicieron sus trámites. El propósito es ir a dejarla con mi abuela, pero mi mamá y Dulce compraron el terreno juntas y ahora necesito que firme ella. Hasta me ofrecí. Le dije: ‘¿No quieres venir? Te mando todo por correo electrónico’, pero no. Me dice que quiere venir”.

Según Liz, la última voluntad de Dulce era descansar junto a su madre en Brownsville, Texas, deseo que aún no se ha cumplido.

Dulce y Romina Mircoli / Redes sociales

Romina rompe el silencio: “Se me hace ridículo que me señalen”

Ante las declaraciones de su prima, Romina Mircoli respondió con un audio enviado a la periodista Angélica Palacios, en el que defendió sus acciones y explicó los motivos del retraso en la entrega de las cenizas.

“Ya escuché a mi prima hablar. La verdad tengo toda la documentación porque todo ese servicio se hizo con una funeraria muy prestigiosa en México, que son los mismos que llevaron los servicios de la señora Silvia Pinal. Qué bueno que se hizo con ellos, porque si no, estarían diciendo que les tiré las cenizas en la cara.

Romina también mencionó que el fallecimiento de Dulce, ocurrido el 25 de diciembre, complicó los trámites debido a los días festivos:

“Tardaron en llegar porque mi mamá murió el 25 de diciembre. Son días festivos. Yo entiendo que ella no vio nada de ese trámite. No pagó nada de ese trámite. Tampoco vio nada del hospital, al cual no se les prohibió la entrada para ir, porque mi tía y mi prima no necesitaban ningún permiso para visitar a mi mamá.” Romina Mircoli

Además, insistió en que todo se hizo conforme a los protocolos legales y sanitarios con una prestigiosa funeraria.

“Yo tengo la documentación, la funeraria hizo la entrega en una funeraria americana y tengo las firmas de que se cumplió todo con conformidad. Si algo estuvo mal, tuvo que reclamar a la funeraria. Pero me queda claro que es con un objetivo. Que se me señale de esto se me hace ridículo, por algo están coludidas con Francisco Cantú.” Romina Mircoli

Dulce / FB: Dulce la cantante

Romina desmiente haberse desentendido de la última voluntad de su madre

Romina asegura que el plan siempre fue depositar las cenizas junto a su abuela tras el homenaje en Matamoros, pero que no ha podido avanzar con los trámites debido a la negativa de su tía para entregar los documentos del cementerio.

“Yo había hablado con Liz y mi tía para que me dijeran cómo iba a estar el tema. Ellas tienen los papeles del cementerio. Mi mamá los compró. Es dueña de eso y puso a Isabel como copropietaria, y no me han querido dar los documentos, todo muy hermético: ‘Que mi tía los tiene’. El plan era, pasando el homenaje, estar juntos y enterrarla con mi abuela, pero tristemente me voy enterando que traen otras intenciones”. Romina Mircoli

“No están respetando la herencia ni la sucesión línea directa. Lo comprendo, pero no creo que este bien”, expresó Romina Mircoli.

Agregó: “Están viendo qué pueden sacar. Tristemente, siempre se trata de dinero. Ellas no han querido darme la documentación. Incluso mi abogado se las pidió, pero sí han salido hablar y dar chisme”, concluyó.

