Sheyla revela que Dulce se le ha manifestado ¿De qué manera?

La cantante Dulce ha estado en tendencia en los últimos días, después de que se hicieran públicos unos audios en los que se comprobaría la deuda que el productor musical Hugo Mejuto tenía con ella. Ante ello, Romina Mircoli, hija de la fallecida intérprete no se quedó callada y pidió respeto para su mamá. Ahora, también la cantante Sheyla la recuerda.

Dulce está hospitalizada / IG: @dulcelacantante

¿Cuál era el vínculo entre las cantantes Sheyla Tadeo y Dulce?

Las intérpretes Dulce y Sheyla forjaron una amistad a través de los años y gracias a las lecciones de canto que la intérprete de ‘Tu muñeca’ le daba a Sheyla, quien ha confesado lo difícil que ha sido lidiar con las críticas por su peso.

En el tiempo en que asesoró vocalmente a la también actriz y comediante, ambas forjaron un gran vínculo en el que incluso, Dulce dejó una herencia muy particular para su alumna y amiga.

Resulta que Dulce dejó escrito un documento formalizando este deseo de apoyar a Sheyla, quien, aseguraba, es capaz de reproducir sus tonos originales. Este vínculo se refuerza con la preparación de un disco homenaje a Dulce en el que podrá interpretar los éxitos de la intérprete de “Aún lo amo” sin tener que hacer ningún pago.

Dulce / Facebook: Dulce

¿Cómo se ha manifestado Dulce ante Sheyla después de su muerte?

Sheyla, que puede considerarse como una de las herederas de Dulce, compartió en una entrevista para el programa ‘Sale el sol’ que aunque Dulce haya trascendido, desde el 25 de diciembre de 2024, en su vida sigue muy presente y compartió que se le ha llegado a ‘manifestar’ a través de sueños en los que la sigue aconsejando y hasta regañando.

Sheyla Tadeo “Se me ha presentado en sueños... la sueño mucho y ahí me regaña mucho, que era lo que mejor hacía conmigo, regañarme”

“Me decía que viera primero por mis papás o luego me quejaba de que llevaba mucho tiempo soltera y ella con su sentido del humor me decía que eso se quitaba con agua y jabón”, compartió la cantante.

Aprovechó para recordar a su querida maestra y hacer énfasis en lo inesperada que fue su muerte, pues recuerda que tenía muchos planes que dejó inconclusos para este 2025.

“La extraño mucho. Me hace falta. Ella tenía unas ideas revolucionarias para este año. Ella en ningún momento pensó que fuera a trascender y menos nosotros”, contó.

¿Sheyla ya tiene listo su testamento?

La cantante Sheyla Tadeo compartió además que para ella las lecciones que dejó Dulce han seguido, pues dijo que al igual que ella, que dejó su testamento en orden, tiene la firme intención de pronto ponerse al corriente con un notario y hacer lo propio.

“No lo he hecho porque he andado con muchas ocupaciones y además ahorita estoy viviendo en Culiacán, pero sí lo voy a hacer, igual que Dulce, que era una mujer muy organizada. Ella era muy estructurada. Yo soy más de: ‘Ay, al rato’, pero no, me tengo que aterrizar y hacer las cosas bien”, aseguró.

