¿Francisco Cantú quería estafar a Dulce? Surge impactante audio de la cantante: “Nunca se acordó”

A casi siete meses de su muerte, el nombre de Dulce, la cantante, vuelve a ser tendencia en redes sociales. En medio del presunto robo de algunos de sus vestidos, ahora se da a conocer que, supuestamente, Francisco Cantú y su hermana quisieron estafarla.

En la más reciente transmisión de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani reportó que, en su momento, tanto Francisco como su hermana, Rosie, le propusieron a la cantante lanzar una línea de maquillaje.

Según Ceriani, la celebridad aceptó. No obstante, en sus últimos meses de vida, se dio cuenta de que algo no estaba bien y que, aparentemente, le querían sacar dinero con este negocio.

“Yo tuve en primicia a la hermana de Cantú y dijo: ‘Nosotros le íbamos a hacer la paleta de maquillaje a Dulce y nosotros íbamos a invertir. No estábamos buscando la fortuna de Dulce’, y que solo querían la imagen de Dulce. Finalmente, sale el peine”, expresó el periodista en su canal de YouTube.

El periodista mencionó que, en su momento, la hermana de Francisco Cantú le dijo a Dulce, la cantante, que tenía que darle 3 mil dólares para los gastos de envío a México. Esto no le pareció a la intérprete de ‘Tu muñeca’, pues, al parecer, habían acordado que solo pondría su imagen y que pondría para los materiales.

En el audio que Ceriani mostró en su programa, aparentemente, se pude escuchar a Dulce reclamándole a la mujer por no respetar el trato que ya tenían.

Audio atribuido a Dulce

“Querida Rosy. Oye, corazón, yo nunca hablé contigo de que yo tuviera que pagar ningún envío. Yo, cuando hice el negocio contigo, tú me dijiste: ‘Tú tienes que pagar esto esto que cuestan los productos y yo me encargo de ponértelos donde tú me digas’. O sea, así entendí yo. Aquí, en México, alguien me dice eso y nadie me está cobrando aquí nada. Si tú me dices: ‘Yo te los pongo’, significa que es por tu cuenta”