Dulce: Aseguran que su hija, Romina Mircoli, sí la golpeaba, ¡le va a caer una demanda!

La repentina muerte de Dulce, la cantante, el pasado 25 de diciembre, dejó al descubierto que, supuestamente, no habría una buena relación entre ella y su hija, Romina. Se dijo que la última mencionada estaría más interesada en la herencia de su madre que en su último adiós.

En ese momento, todo quedó como un rumor. Incluso, personalidades como Ivan Cochegrus, aclararon que Dulce y Romina siempre fueron cercanas. Mencionó que Mircoli todo el tiempo estuvo al cuidado de Dulce tras sus recaídas de salud en sus últimos meses.

¿Qué dijo Francisco Cantú sobre las presuntas agresiones de Romina Mircoli a Dulce, su mamá?

Ahora, salió a la luz información de apunta a que Romina supuestamente sí agredió físicamente a su mamá. Según Francisco Cantú, la cantante y su hija no llevaban una gran relación.

Hace unos días, Francisco Cantú, supuesto ex de Dulce, reveló que habría tenido romance con Alicia Villarreal. Sin embargo, la cantante negó estas afirmaciones. Esta situación causó total revuelo en la industria del espectáculo.

Ahora, en medio de esta controversia, Francisco volvió a dar de qué hablar. En esta ocasión, por sus contundentes revelaciones con respecto a la relación entre Dulce y Romina, su hija.

En un encuentro con la prensa, el cantante confirmó que inició un proceso legal en contra de Mircoli. Esto por, según él, haberlo difamado. No obstante, lo que llamó la atención fue que reveló que la misma Dulce supuestamente le pidió que “desenmascarara” a su hija con la serie de pruebas que demostrarían la mala relación que existía entre ellas.

“Dulce me pidió desenmascarar a Romina, no es algo que inventé para entrar al medio, es algo real. (...) El contenido es el sufrimiento de Dulce, de lo que pasaba con su hija, que la golpeaba y todo eso. Ya tengo audios en donde me está diciendo que Romina la intentó aventar de la escalera”. Francisco Cantú

Finalmente, reiteró cuáles son las razones por las que demandó a la hija de Dulce. Aseguró que no tiene que ver con el maltrato de Romina hacia la cantante, sino por haber dicho que, supuestamente, contagió a su mamá de VIH, lo cual fue revelado en unos audios que, hace unos meses, se filtraron en los medios.

“No vamos a demandar a Romina por maltrato a su madre, sino por difamación de honor a mi persona. Por quererme acusar de algo que yo no hice”. Francisco Cantú

Filtran audios de Romina Mircoli despotricando en contra de Dulce

A principios de este 2025, Gustavo Adolfo Infante exhibió un par de audios en los que se escucha a Romina decirle “pende…” a su propia madre. Esto porque reprobaba que Dulce saliera con hombres de menor edad.

“Ahora sí está para coronarla de reina de pen..., si tanto le duele. Pero ella no voltea y te dice a ti lo que ella me dijo. Ella no te habla para decirte que quiso destruir mi matrimonio con Moisés (su actual esposo), hablándole pestes a mi papá de Moisés”.

“Ella no te va a platicar nada de eso. Es una hipócrita. Se arde porque le dije pen..., se lo he dicho mil veces y ella me lo ha dicho a mí. Me ha dicho peores cosas siempre ella a mí. Y de verdad esto que hizo solo le pone la corona, de verdad es irreal”, agregó.

Al darse a conocer que Ofelia Cano fue la responsable de que salieran a la luz estas polémicas grabaciones, Romina reaccionó y tachó de traición esta situación. Sin embargo, aceptó que sí había conflictos con su madre, tal como sucede en todas las familias.

“Es una traición definitiva, porque es una persona que me había ofrecido este espacio seguro, según ella estaba mediando en este problema… Mi mamá era, y te lo puede decir quien sea que la haya conocido, buena para las discusiones. No es algo nada más de mi mamá y yo”. Romina Mircoli

Al momento Romina Mircoli no ha reaccionado a las nuevas revelaciones de Francisco Cantú, quien se dijo expareja de Dulce, así como la demanda que interpuso en su contra. ¿Habrá guerra de declaraciones?

