Alicia Villarreal revela si tuvo una relación con Francisco Cantú, supuesto exnovio de Dulce, ¿se lo bajó?

En medio del escándalo por la denuncia que interpuso Alicia Villarreal en contra de su aún esposo, Cruz Martínez, por violencia intrafamiliar y el duelo por la pérdida de su padre, se ha especulado que la cantante tendría una relación amorosa con Francisco Cantú, supuesto exnovio de Dulce.

¿Qué dijo el supuesto ex de Dulce, Francico Cantú, de su romance con Alicia Villarreal?

Todo comenzó después de que el propio Cantú declarara, en entrevista para ‘Vivalavi’, que tuvo un romance con la exvocalista de ‘Grupo Límite’ que inició a finales del 2023, después que ella se separó de Cruz Martínez.

“Alicia y Cruz ya se habían separado desde finales de 2023, ya no estaban juntos. Yo cuando salí con Alicia, ella me dijo en aquel tiempo, porque yo andaba en la gira de Alicia. Era el artista invitado en toda la gira Alicia en 2024”, indicó.

Según Francisco, la propia Alicia le aseguró que su relación con Cruz había terminado y que solo iba a su casa para visitar a los hijos que tienen en común. En aquel entonces, no quiso dar más detalles de su supuesto noviazgo, ya que no quería hacer “el escándalo más grande”.

¿Francisco Cantú y Alicia Villarreal tuvieron un romance?

En la más reciente transmisión de ‘El gordo y la flaca’, la comunicadora Tanya Cherry dijo haberse puesto en contacto con la propia Alicia Villarreal y su equipo para aclarar si realmente hubo un romance con Francisco Cantú.

Según Cherry, el equipo de la celebridad negó una relación amorosa entre ella y el supuesto exnovio de Dulce, destacando que solo existe una amistad entre ellos, ya que él le llegó a abrir algunos concierto en el pasado.

Tanya Cherry “Entramos en comunicación con las personas que manejan a Alicia Villarreal y ella misma y nos dice que ella jamás ha tenido ningún tipo de relación con este señor, solamente abriéndole los conciertos en ‘Grandiosas’. Que lo tiene simplemente como un amigo”.

Hasta el momento, Cantú no se ha pronunciado ante lo dicho por el equipo de Alicia Villarreal. No obstante, en su momento mencionó que estaba hablando de este tema porque “quería limpiar su imagen” y que no lo tacharan como el “causante” del conflicto entre Alicia y Cruz.

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Hace algunas semanas, diversos medios informaron que Alicia Villarreal fue agredida físicamente por Cruz Martínez. En aquel entonces, se dijo que la cantante fue al hospital para una evaluación médica y denunció a su aún esposo.

Posteriormente, la propia Alicia Villarreal habría confirmado esto al lanzar una señal de ayuda en uno de sus conciertos y poco después ir a rectificar su denuncia en la fiscalía.

Mucho se ha dicho sobre este conflicto. Si bien al principio se manejó que la pelea se desató luego de que Cruz le reclamara a Alicia por su amistad con su exesposo, Arturo Carmona, después se reveló que, supuestamente, el productor enfureció tras saber que la artista había contratado al presunto agresor de Melenie Carmona, hija de la cantante.

Acerca de esto último, la periodista Elisa Beristain reportó que el supuesto violentador de Melenie sería el sobrino de Villarreal.

¿Qué ha dicho Arturo Carmona acerca de la polémica entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

En un reciente encuentro con la prensa, el actor se negó a dar su opinión sobre el asunto entre su expareja y su aún esposo. No obstante, sostuvo que apoyará a su familia en lo que necesite.

“Estoy enfocado en estar apoyando siempre a la familia. Hay muchos dimes, diretes, hay tanta información que solo ellos saben si son reales. Solo ellos lo pueden aclarar”, manifestó.

Por otra parte, Cruz Martínez solo se ha limitado a decir que las acusaciones en su contra “son falsas” y pronto se sabrá “la verdad”.

