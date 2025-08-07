Alicia Villarreal, oficialmente, se divorció de Cruz ‘N’ tras demandarlo por violencia

En medio de su batalla legal con Cruz ‘N’, a quien denunció por presunta violencia intrafamiliar, Alicia Villarreal reveló que ya se divorció legalmente del productor musical, tras más de dos décadas de matrimonio y dos hijos en común. Ella misma revela cómo fue este proceso.

Cruz Martínez / Redes sociales

¿Cuándo se divorciaron Alicia Villarreal y su ahora exesposo, Cruz ‘N’?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Alicia Villarreal contó que, justamente, el pasado 6 de agosto, se concluyeron los trámites de divorcio con Cruz ‘N’. La cantante admitió que el proceso fue una experiencia dolorosa y liberadora a la vez.

Alicia Villarreal “Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien. Ya podemos decir que uno ya lo concluyó. A partir de hoy (ya soy una mujer divorciada). No deja de haber una historia y tantos años, y la familia, y todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste”

La intérprete de ‘Hasta mañana’ se dijo contenta de “salir de ese lugar donde no le había ido bien”. También confesó que había iniciado los trámites desde 2023. Sin embargo, las cosas se complicaron y el procedimiento se vio retrasado.

“Yo inicié todo este trámite desde 2023. Como yo tenía un matrimonio en Estados Unidos, tenía que hacer muchas cosas aquí, trámites y eso no corre rápido. Trabajamos (mis abogados y yo) a marcha muy forzada e hicimos un gran equipo que ya lo pudimos lograr”, manifestó.

¿Cómo fue que Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ dividieron sus bienes tras el divorcio?

Durante la conversación, Alicia Villarreal fue cuestionada sobre cómo se dio la repartición de bienes tras el divorcio con Cruz ‘N’. Y es que, si bien, ninguno de los dos ha comentado bajo qué régimen se casaron, se aseguró que fue por bienes mancomunados.

Esto último significaría que todo lo que se obtuvo durante el matrimonio pertenece a ambas partes, por lo que Cruz tendría la posibilidad de adquirir el 50%.

Ante esto, la celebridad simplemente se limitó a decir: “Es algo que, más adelante, yo creo se puede dar alguna información de eso”.

En otros temas, indicó que sus hijos ya saben sobre el divorcio, ya que tanto ella como el propio Cruz los “prepararon mentalmente”. Si bien, no dio muchos detalles de su reacción, dejó ver que lo tomaron de manera tranquila.

“Mis hijos están enterados, obviamente, por ambas partes. Me he sentido querida y apapachada. Es como que ya estoy en el mes de mi cumpleaños y mis hijos se ponen así como que preparándome ya”, concluyó, sin querer hablar sobre el proceso legal que mantiene actualmente con su ahora exmarido.

Alicia Villarreal divorciada / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y su exesposo, Cruz ‘N’?

La relación entre Alicia Villarreal y su ahora exesposo, Cruz ‘N’, comenzó a inicios de la década de los 2000. Se conocieron cuando ella era parte del grupo ‘Límite’ y él era miembro de los ‘Kumbia Kings’.

Tras salir un tiempo, decidieron casarse en 2003, en una boda discreta y sencilla. Tuvieron dos hijos y el productor musical ayudó en la crianza de Melenie Carmona, hija de Alicia y su ex, Arturo Carmona.

A lo largo de los años, siempre se presentaron como una familia muy unida y feliz. Si bien, se llegó a especular que tenían una crisis matrimonial en su momento, ambos nunca dieron declaraciones directas sobre esto.

Las cosas cambiaron en 2024, cuando Cruz fue captado con otra mujer. En aquel entonces, Alicia ya dejaba ver que estaba distanciada de él. En 2025, la cantante lo denunció por violencia intrafamiliar. Esto después de que, presuntamente, la agrediera tras una discusión en su hogar en Monterrey.

El también artista se ha dicho inocente de todo lo que se le acusa y afirma tener fe en que la justicia ayude a que “la verdad salga a la luz”. Cabe destacar que, en julio, se emitió una orden de aprehensión en su contra por no asistir a una audiencia. No obstante, su defensa logró suspenderla y explicó que su ausencia se debió a un problema de salud.

