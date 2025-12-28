Alicia Villarreal pospone concierto en Guanajuato por “fuerza mayor” y lanza inquietante anuncio

La mañana de este sábado 27 de diciembre de 2025, Alicia Villarreal encendió las alertas entre sus seguidores tras anunciar la postergación de uno de sus conciertos programados para este mismo día. A través de un breve comunicado difundido en sus redes sociales, la cantante informó que su presentación en Uriangato, Guanajuato, no se llevaría a cabo como estaba previsto, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas.

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Por qué Alicia Villarreal pospuso su concierto en Uriangato, Guanajuato?

Alicia Villarreal tenía programada una presentación para este sábado 27 de diciembre en el municipio de Uriangato, Guanajuato, como parte de sus compromisos artísticos de cierre de año. Sin embargo, horas antes del evento, la cantante utilizó sus plataformas digitales para informar que el concierto sería pospuesto.

En el comunicado compartido en Instagram, se explicó que la decisión se tomó “debido a circunstancias de fuerza mayor”. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre qué originó la postergación ni si se trata de un tema personal, logístico o de otro tipo. La información disponible se limita estrictamente a lo expresado en el mensaje oficial.

El aviso también incluyó una disculpa dirigida al público que esperaba asistir al concierto y un agradecimiento por la comprensión de los seguidores. No se informó si el evento será reprogramado en el mismo recinto ni si los boletos adquiridos conservarán su validez, aspectos que quedarían pendientes hasta el anuncio de la nueva fecha.

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué dijo Alicia Villarreal en su comunicado oficial sobre la cancelación de su concierto?

El mensaje difundido por el equipo de Alicia Villarreal fue breve y directo. En él se especificó que el show programado para este 27 de diciembre en Uriangato no se realizaría conforme a lo planeado. El texto señala de manera puntual:

“Debido a circunstancias de fuerza mayor, el show de Alicia Villarreal que se realizaría el día de hoy 27 de diciembre, en Uriangato, Guanajuato, será pospuesto. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar y agradecemos su comprensión”. Alicia Villarreal

La publicación estuvo acompañada de una imagen con el aviso oficial y fue compartida desde la cuenta verificada de la cantante. Hasta el momento, Alicia Villarreal no ha emitido declaraciones adicionales ni ha respondido públicamente a preguntas de seguidores o medios sobre la situación.

Asimismo, se indicó que la nueva fecha del concierto será anunciada en los próximos días, por lo que se espera que la información se amplíe conforme avance la semana. No se ha confirmado si habrá cambios en la logística del evento o si se sumarán nuevas fechas en la región.

¿Qué ha pasado con Alicia Villarreal durante este 2025?

El año 2025 ha sido significativo para Alicia Villarreal tanto en el ámbito profesional como en el personal. En meses recientes, la cantante confirmó públicamente su divorcio del productor musical Cruz N, con quien mantuvo una relación durante varios años. En ese contexto, también dio a conocer que presentó acusaciones por violencia familiar.

Posteriormente, la intérprete anunció que inició una nueva relación sentimental con el creador de contenido Cibad Hernández, información que ella misma compartió a través de entrevistas y redes sociales. Estos acontecimientos colocaron nuevamente a la cantante en el centro de la conversación mediática a lo largo del año.

En lo profesional, Alicia Villarreal continuó con presentaciones en distintos estados de la República Mexicana y mantuvo actividad constante en escenarios, ferias y eventos masivos. El concierto programado en Uriangato formaba parte de esa agenda, por lo que su postergación generó reacciones inmediatas entre quienes ya tenían previsto asistir.

