¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminaron? La Güerita consentida responde a los rumores: ¿Crisis?

Alicia Villarreal salió al paso de las versiones que circularon sobre su ruptura con Cibad Hernández, luego de que el tema los volvió a poner en el centro de la polémica. La cantante decidió aclarar la situación para frenar las especulaciones y precisar los hechos.

Cibad Hernández y Alicia Villarreal han enfrentado diversas polémicas por su relación, / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Cibad Hernádez y Alicia Villarreal?

Cibad Hernández habló sobre cómo inició su relación con Alicia Villarreal y aseguró que los rumores que han surgido desde que se hizo pública forman parte de una narrativa que, desde su perspectiva, busca desacreditarlos. “Es parte de la campaña de desprestigio que tienen en contra de nosotros”, afirmó, al referirse a los señalamientos que comenzaron a circular en distintos espacios.

El creador de contenido explicó que el primer acercamiento entre ambos se dio sin una intención romántica y a través de redes sociales. Detalló que el contacto ocurrió luego de que la cantante compartió uno de sus videos, lo que derivó en un intercambio cordial. “Fue una relación de confianza a través de las redes sociales… le agradecí como a cualquier creador de contenido que tiene ese número de seguidores”, señaló, aclarando que en ese momento la relación era “meramente amistosa”.

Según relató, la dinámica cambió cuando Alicia Villarreal realizó una señal pública de auxilio, lo que despertó en él una preocupación distinta. “Es cuando a mí me despierta esa sensación de protección”, explicó, al reconocer que a partir de ese momento su interés por saber cómo se encontraba la cantante aumentó y la comunicación entre ambos se volvió más constante.

Cibad Hernández también contó que su primer encuentro en persona ocurrió en un concierto en Houston, al que fue invitado por la intérprete. “Nos conocimos en un concierto en Houston… y de ahí se dio ese clic”, recordó. Sin embargo, precisó que fue hasta un viaje a Las Vegas cuando formalizaron su relación, después de convivir durante varios días, y aprovechó para aclarar las críticas sobre los tiempos del divorcio: “La gente piensa que cuando tú metes el divorcio, ya es al otro día que te lo da. Es un proceso”.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández enfrentaron rumores de ruptura. / Foto: Redes sociales

¿Alicia Villarreal terminó su noviazgo con Cibad Hernández?

Alicia Villarreal desmintió los rumores de una supuesta ruptura con Cibad Hernández al compartir una historia en sus redes sociales, en la que dejó ver un momento de intimidad junto al creador de contenido. La publicación surgió luego de que en los últimos días circularan versiones sobre un distanciamiento entre ambos, mismas que se intensificaron en redes sociales y espacios de espectáculos.

En la imagen difundida, se observa a Cibad Hernández sentado en el suelo, recargado frente a un sillón, mientras Alicia Villarreal aparece recostada, con el brazo apoyado sobre él. La escena ocurre en un espacio interior, con una pintura abstracta de fondo y una iluminación cálida, lo que refuerza la cercanía entre ambos. Sobre la fotografía, la cantante etiquetó a su pareja y acompañó la historia con una frase que llamó la atención de sus seguidores.

“Amarte es mi decisión más valiente. No porque sea fácil, sino porque contigo vale la pena. Que el mundo diga lo que quiera, yo me quedo contigo, de tu mano, eligiéndonos todos los días”, se lee en el texto que Alicia Villarreal compartió, cita que fue interpretada como una respuesta directa a los señalamientos sobre una posible separación.

Con esta publicación, la intérprete optó por aclarar su situación sentimental sin emitir declaraciones adicionales, utilizando sus redes sociales como canal para fijar su postura. La historia se suma a otras ocasiones en las que la cantante ha decidido responder a rumores a través de mensajes personales, dejando que las imágenes y las palabras compartidas hablen por sí mismas.

Alicia Villarreal responde a rumores de ruptura con Cibad Hernández y fija postura. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es un influencer de origen mexicano, nacido el 14 de diciembre de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años. Aunque cursó estudios en Derecho, su interés profesional se inclinó hacia el ámbito artístico y de la comunicación, lo que con el paso del tiempo lo llevó a desarrollarse en plataformas digitales como creador de contenido.

Su presencia en redes sociales ha crecido de manera sostenida. En TikTok cuenta con cerca de 4.3 millones de seguidores, mientras que en Instagram supera el millón. En estas plataformas comparte principalmente mensajes relacionados con valores personales y empoderamiento, con un enfoque dirigido, en su mayoría, a mujeres.

Antes de consolidarse como influencer, Hernández vivió en Estados Unidos, donde trabajó como locutor y productor. Posteriormente regresó a México para desempeñarse como gerente en una televisora de Veracruz. Aunque mantiene su vida personal con discreción, se conoce que es padre de dos hijos, a quienes ha mencionado como una motivación constante. Su nombre alcanzó mayor visibilidad pública tras confirmarse su relación con la cantante Alicia Villarreal.

