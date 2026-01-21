Alicia Villarreal aclara su relación con sus hijos tras polémica por su noviazgo, ¿vio a Melenie en Navidad?

En medio del proceso legal que enfrenta Alicia Villarreal tras la denuncia contra Cruz “N” por violencia familiar, la cantante vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, ahora por distintas voces que señalan que, supuestamente, la cantante tendría un distanciamiento con sus hijos a raíz de su relación sentimental con el influencer Cibad Hernández. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

Alicia Villarreal cancela concierto y da la razón / Captura de pantalla

¿Cómo es la relación actual de Alicia Villarreal con sus hijos?

Alicia Villarreal desmintió que exista un distanciamiento con sus hijos y explicó que la convivencia familiar se mantuvo durante las fechas decembrinas, aunque no pasaron juntas todas las celebraciones. De acuerdo con la cantante, el 25 de diciembre se reunieron para compartir Navidad, mientras que el festejo de Año nuevo fue diferente debido a planes previamente establecidos por sus hijos.

La artista detalló que Melenie Carmona y sus hermanos ya tenían organizado un viaje entre ellos para recibir el Año nuevo en Nueva York, decisión que, según explicó, se tomó con anticipación y no estuvo relacionada con ningún conflicto familiar. Esta aclaración surgió luego de que circularan versiones que aseguraban que la cantante habría pasado las fiestas en soledad, alejada de sus hijos por desacuerdos relacionados con su vida sentimental.

“Con mis hijos está todo bien. Nos vimos después de la Navidad, el 25, y luego en Año Nuevo se fueron ellos a Nueva York, ya lo habían hablado que querían estar los tres juntos” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona estarían distanciadas / Redes sociales

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre el noviazgo de Alicia Villarreal?

La polémica se intensificó en diciembre pasado, cuando Melenie Carmona publicó un video en redes sociales en el que habló abiertamente sobre su postura respecto al noviazgo de su madre con Cibad Hernández.

“Cuando ella nos dijo que tenía una pareja, que estaba conociendo a alguien, nosotros estábamos de padrísimo que te estés dando la oportunidad de otra vez conocer gente y de no estar deprimida y de no estar cerrada (…) Si ella quiere tener un apoyo emocional pues que lo tenga, pero no significa que yo lo voy a tener que estar solapando o aguantando o aplaudiéndole cosas que yo no estoy de acuerdo, por eso la dejé de seguir” Melenie Carmona

Las declaraciones de la joven provocaron una ola de reacciones en redes sociales.

Melenie Carmona fue duramente criticada en redes sociales por no defender a su madre. / Foto-Ig: meleniecarmona

¿Qué otras polémicas ha pasado Alicia Villarreal recientemente?

Recientemente, Alicia Villarreal reapareció ante los medios luego de acudir al Palacio de Justicia de Nuevo León para ratificar la denuncia por difamación y violencia digital que interpuso junto a su pareja, Cibad Hernández. A su salida, la cantante se mostró visiblemente afectada y, sin poder contener las lágrimas, expresó su enojo y cansancio por los señalamientos que han circulado en su contra en redes sociales y distintos espacios públicos.

Durante el breve encuentro con la prensa, Villarreal evitó dar detalles sobre lo ocurrido dentro de las instalaciones judiciales. Sin embargo, dejó claro que se siente agraviada por lo que calificó como injusticias en su contra. Entre lágrimas, señaló que ha sido víctima de una serie de ataques digitales relacionados con su vida personal y su relación sentimental, lo que la llevó a respaldar el proceso legal iniciado.

La intérprete también aseguró que enfrenta lo que describió como una “guerra cibernética”, motivo por el cual espera que las acciones legales permitan frenar el acoso, la difamación y el hostigamiento que, según explicó, se han intensificado desde que hizo pública su relación con Cibad Hernández.

