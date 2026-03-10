¿Cristian Castro no se reconcilió con Mariela Sánchez? Su hermano Michel rompe el silencio

Desde hace varias semanas, se ha venido especulando que Cristian Castro habría retomado su relación con Mariela Sánchez. Esto llama la atención debido a que han terminado y se han reconciliado en al menos tres ocasiones. La última vez que lo intentaron, Castro dijo tener intenciones de casarse con ella.

En medio de todos los rumores, Michel Castro, hermano de Cristian, rompió el silencio y dio detalles sobre la vida amorosa actual del intérprete de ‘No podrás’. Esto fue lo que dijo.

¿Por qué Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron en 2025?

La historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha sido una de las más polémicas de los últimos años. Comenzaron su relación en 2023. En aquel entonces contaron que se conocieron a través de redes sociales.

A principios de 2024 se suscitó la primera ruptura. Se reconciliaron a las pocas semanas y todo parecía ir bien hasta que, en mayo de ese año, se filtraron audios de ella en los que se expresa mal del cantante y su familia. También se queja de sus fans.

Si bien parecía que la separación era definitiva, se volvieron a reconciliar en agosto de ese año. La empresaria se disculpó por las grabaciones y reveló sus planes de casarse en un futuro. Meses después, terminaron nuevamente en medio de rumores de infidelidad.

Mariela declaró que, de un momento a otro, Cristian empezó a ignorarla y se mudó de la casa que compartían juntos. A principios de febrero de este año, se viralizó un video de Cristian junto a Mariela en su camerino.

En el material se puede ver cómo ella lo arregla para un evento importante. Si bien ninguna de las partes confirmó o negó una nueva reconciliación, él llegó a decir que estaba muy “enamorado” y pronto presentaría a su novia.

¿Hermano de Cristian Castro confirma reconciliación entre Mariela Sánchez y el cantante?

En un reciente encuentro con los medios, Michel Castro, hermano de Cristian, fue cuestionado sobre la vida amorosa del cantante. No quiso decir si el artista se había reconciliado con Mariela, pero reveló que estaba “muy enamorado”.

Su respuesta fue interpretada como una confirmación de que su hermano y la empresaria supuestamente no retomaron su relación. Y es que Michel admitió que “no conocía a la nueva pareja de su hermano”, algo que muchos creen que sería imposible si se tratara de Mariela.

“Yo todavía no, (no la conozco)” Michel Castro

Cabe destacar que, hasta ahora, sigue sin haber un pronunciamiento oficial por parte de Cristian o Mariela. Según se ha llegado a decir, tras la ruptura, perdieron el contacto y el clip viral sería viejo. No obstante, no hay nada oficial que verifique esta información.

¿Cuál será la setlist de canciones de los conciertos de Cristian Castro en México?

Cristian Castro dará una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, como parte de su tour ‘Nada, solo éxitos’. Las fechas programadas son:

10 de marzo

11 de marzo

14 de marzo

15 de marzo

No se ha revelado cuál será la setlist de forma oficial, pero se cree que será la siguiente:

Lloviendo estrellas

Cuando me miras así

Gallito feliz

Es mejor así

No puedo arrancarte de mí

Lloran las rosas

Amor

Así era ella

Ángel

Agua nueva

Después de ti ¿Qué?

Solo

Si me ves llorar por ti

Te llamé

Simplemente tú

Lo mejor de mí

No hace falta

Yo quería

No podrás

Ritual

Vuélveme a querer

Mañana mañana

Nunca voy a olvidarte

Mi vida sin tu amor

Por amarte así

Volver a amar

Azul

