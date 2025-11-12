¿Quién es la mujer con la que Cristian Castro presuntamente engañó a Mariela Sánchez? Revelan su identidad

La historia de amor entre Cristian Castro y la empresaria argentina Mariela Sánchez parecía encaminada a un final feliz, con una boda programada para febrero de 2026. Sin embargo, todo se derrumbó en cuestión de días. De acuerdo con reportes recientes, el hijo de Verónica Castro presuntamente habría puesto punto final a su compromiso luego de que se destapara una supuesta infidelidad. ¿Quién fue la tercera en discordia?

Mariela Sánchez y Cristian Castro terminaron su relación / Instagram: @sanchez.mariela

¿Cómo descubrió Mariela Sánchez la presunta infidelidad de Cristian Castro?

El escándalo comenzó a principios de noviembre, cuando se filtraron videos y fotografías de Cristian Castro caminando por las calles de Mendoza acompañado de una mujer que no era su prometida. La empresaria argentina, Mariela Sánchez confirmó que se enteró del hecho por los medios, al igual que los fans, y relató su desconcierto al ver las imágenes. Sin embargo, pidió al equipo de Ceriani, quien la buscó para hablar de este escándalo, que “la espere un tiempito”, dado que no estaría bien.

“Mándale muchos saludos a Javier de mi parte. Que me espere un tiempito que no estoy bien. Que me aguante una semana, estoy muy caída.” Mariela Sánchez

Según versiones cercanas, la empresaria presuntamente había convivido previamente con la mujer del video, ya que supuestamente la había recibido junto a otras seguidoras en Carlos Paz, durante un encuentro organizado por el propio club de fans de Cristian.

Tras descubrir la traición, usuarios notaron que Mariela eliminó de sus redes todas las fotos junto al cantante, aunque mantuvo las imágenes con su exsuegra, Verónica Castro, con quien mantiene una relación afectuosa.

Mariela Sánchez y Cristian Castro / Redes sociales

¿Quién es Marcela Dephilippis, la mujer con la que Cristian Castro presuntamente habría engañado a Mariela Sánchez?

El periodista Javier Ceriani reveló en el programa Chisme no like la identidad de la mujer con la que Cristian Castro presuntamente le habría sido infiel a Mariela Sánchez. Se trata de Marcela Dephilippis, una seguidora argentina originaria de Formosa y presidenta del club de fans El Ritual de Formosa. En redes sociales cuenta con poco más de tres mil seguidores, aunque su cuenta de Instagram fue puesta en modo privado después de que su nombre se hiciera público.

De acuerdo con Ceriani, Cristian y Marcela presuntamente habrían convivido durante una visita del cantante a Mendoza, donde se les vio juntos en varias ocasiones. En las imágenes que circulan, se aprecia al intérprete de Azul paseando cariñosamente con la joven, lo que habría detonado la ruptura definitiva con Mariela Sánchez. Hasta el momento, ni Cristian Castro ni Dephilippis han ofrecido declaraciones oficiales sobre el tema.

¿Se canceló la boda de Christian Castro y Mariela Sánchez?

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, diversos medios de espectáculos en México y Argentina informan que la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez dio fin.

Por su parte, Cristian Castro no ha ofrecido declaraciones públicas ni realizado publicaciones relacionadas con el tema en sus redes sociales. En contraste, Mariela Sánchez sí manifestó su tristeza por la ruptura, confirmando que su relación con el intérprete llegó a su fin tras varios meses de compromiso.

“Estoy muy triste, Cristian se fue hace cuatro días de mi casa, me quedé helada con este video”, Mariela Sánchez

