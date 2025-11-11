Cristian Castro y Mariela Sánchez habrían cancelado su boda ¿infidelidad? Filtran video de él con otra mujer

El romance de Cristian Castro y Mariela Sánchez podría haber llegado a su fin. Y es que, tras muchas especulaciones sobre su próxima boda, el cantante, presuntamente, no solo habría terminado con la argentina, sino que ¿ya tendría una nueva pareja? Esto revelaron. ¿De quién se trata?

Mariela Sánchez y Cristian Castro / Redes sociales

No te pierdas: ¿Cristian Castro ya no se casa con Mariela Sánchez? Recibe propuesta de matrimonio de otra en pleno show

¿Cristian Castro ya tiene nueva novia tras planes de boda con Mariela Sánchez?

Recientemente, diversos medios argentinos han sacado a la luz un video de Cristian Castro caminando por Mendoza, Argentina, en compañía de una mujer misteriosa y otro hombre que pareciera trabajar con él.

Según reportes, dicha mujer formaría parte del club de fans del artista y habría viajado desde Córdoba con “muchas valijas”, lo que podría interpretarse como que la chica en cuestión planea mudarse definitivamente o, al menos, quedarse por un buen tiempo.

La grabación resultó ser muy polémica, pues el mexicano ya había anunciado anteriormente que se casaría con Mariela en febrero de 2026. Se auguraba que fuera “la boda del año”. Lo anterior desató rumores de que el cantante presuntamente le habría sido infiel a Mariela. Sin embargo, al momento, se desconoce la identidad de esta misteriosa mujer, así como si sería la presunta nueva pareja del hijo de Verónica Castro.

Te podría interesar: Cristian Castro y Mariela Sánchez anuncian boda: ¡Verónica Castro ya tiene los anillos!

¿Mariela Sánchez confirma ruptura con Cristian Castro?

Si bien Cristian Castro no ha mencionado nada sobre este asunto, Mariela Sánchez, quien aparentemente ya es la exnovia del cantante, declaró ante la prensa local que se estaba enterando del video por los medios y se sentía muy triste.

También dejó ver que el intérprete de ‘Azul’ no ha regresado a la casa que comparten desde hace varios días. Para muchos, esta es la prueba fehaciente que confirmaría que terminaron definitivamente o, al menos, están lidiando con una fuerte crisis.

Mariela Sánchez “La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por ustedes. Estoy muy triste. Tengo la misma información que ustedes de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días”

Y es que la relación entre Cristian y Mariela ha sido sumamente complicada. Esta no es la primera vez que se separan. En el pasado, rompieron y se reconciliaron al menos dos veces, por lo que algunos usuarios creen que la boda no estaría cancelada del todo.

Mariela Sánchez y Cristian Castro / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez?

Todo comenzó en 2023. Cristian Castro y Mariela Sánchez se conocieron a través de redes sociales. Tras un tiempo de convivencia y de conocerse mejor, iniciaron un romance a finales de ese año.

La primera vez que se separaron fue en enero de 2024. Se reconciliaron a las pocas semanas, afirmando que eran muy felices. La paz no duró mucho, pues después volvieron a separarse. En mayo regresaron nuevamente, pero se separaron otra vez al poco tiempo.

En aquel entonces, surgieron audios en los que ella, entre otras cosas, lo criticaba por “oler mal” y hasta hablaba mal de los mexicanos y de la misma Verónica Castro y Yuri. La mujer se disculpó después, señalando que nunca había sido su intención expresarse de esa forma.

En agosto de 2024, y luego de que él tuviera algunas relaciones breves, se reencontraron de nuevo y se reconciliaron. Todo parecía ir bien e incluso anunciaron que se casarían a principios de 2026.

No obstante, todo parece indicar que la relación se rompió por completo. Y es que, según lo dicho por la propia Mariela, hace días que él se fue de la casa que compartían. ¿Será? Al momento Cristian Castro no se ha pronunciado con respecto a esta nueva polémica amorosa.

Mira: ¿Verónica Castro no aprueba boda de Cristian Castro? Se declara antiboda y ni loca se va a vivir con él