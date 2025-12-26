Parejas de famosos en 2025: ¿Quiénes se comprometieron, embarazaron, separaron y regresaron?

El 2025 fue sin duda un huracán de emociones para el mundo del espectáculo en cuestiones amorosas. Reconciliaciones inesperadas y rupturas dolorosas fueron los protagonistas en cada momento del año. Reunimos los romances que marcaron el año y las controversiales separaciones que acapararon los titulares.

Litzy y el chef Poncho Cadena: ¿Por qué se pospuso su boda?

Litzy y chef Poncho posponen su boda por esta verdadera razón y ¡no fue por falta de tiempo! / Redes sociales

La historia de Litzy y el chef Poncho Cadena nació en MasterChef Celebrity México en 2024, donde ella concursaba y él fungía como juez. El 30 de enero anunciaron su compromiso con una foto del anillo que Litzy acompañó con el mensaje: “Este arroz ya se coció”. La boda sería el 11 de octubre, pero quedó en pausa: en TVNotas dimos a conocer que se debió a que el chef Poncho no ha podido concretar su divorcio. Aun así, ella expresó su deseo de ser mamá. El chef ya tiene dos hijos con su aún esposa, Marcela Morales.

Peso Pluma y Kenia Os: ¿Cómo inició su romance?

Kenia Os y Peso Pluma están muy enamorados / Redes sociales

Todo comenzó en julio de 2024 cuando los cantantes grabaron en colaboración el tema: ‘Tommy & Pamela’. Para enero ya había rumores y el 14 de febrero Kenia escribió “Tú, mi San Valentín”, a lo que él reaccionó con emojis románticos. En marzo, Hassan (verdadero nombre de Peso Pluma) le dedicó “Me derrito por ti mi amor”. El 24 de mayo, en Chicago, la presentó como su novia en pleno escenario. Interrumpió su presentación para besarla. Él la llama “su mujer” y pide a sus fans apoyar la carrera de su amada novia.

Manola Diez de ‘La Granja VIP’ llegó al altar: Los detalles de su boda con Alejandro Gamboa

Manola Diez celebró su boda civil este sábado 28 de junio, la actriz compartió entrañables fotografías del encuentro. / Instaram: @diezmanola

Después de dos años y medio de relación, Manola Diez y su pareja, Alejandro Gamboa, se casaron el 28 de junio, justo el día que la actriz cumplió 51 años. Su hijo Max la entregó en el altar. Usó tres vestidos del diseñador Gustavo Matta y cumplió su sueño de bailar un vals, algo que no vivió a los 15. Este es su segundo matrimonio.

Alicia Villarreal y su novio: Se da nueva oportunidad en el amor con Cibad Hernández

Cibad Hernández es el nuevo novio de Alicia Villarreal / Redes sociales

Alicia Villarreal cerró un capítulo de dos décadas con Cruz ’N’ que concluyó el 6 de agosto. Veinte días después, en Las Vegas, presentó a su nueva pareja: el conferencista Cibad Hernández, quien es once años menor que ella.

Él declaró que su historia de amor surgió durante el proceso de divorcio de la cantante. Como signo de complicidad, comparten un tatuaje idéntico en sus muñecas que dice: “C 82 17”. Ella por su parte escribió en redes: “Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar… se los comparto porque no quiero esconderme”. Hay rumores de que él la está utilizando y que es bisexual.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte: Una boda de ensueño, unieron sus vidas para siempre

Mane de la Parra se casó por el civil con Ligia Uriarte / IG: @manedelaparra / @karen__photography

Mane de la Parra y Ligia Uriarte anunciaron su compromiso en diciembre pasado y el 14 de agosto unieron sus vidas en Hacienda El Mortero, en Durango. Su relación comenzó en 2023 y llegó a buen puerto con un feliz matrimonio donde los acompañaron sus famosos amigos.

Facundo y Delia García se comprometen tras ocho años de relación

Facundo anunció su compromiso en La casa de los famosos México 2025. / Instagram: @facundo

Luego de ocho años de noviazgo, anunciaron su compromiso de matrimonio el 6 de agosto pasado. Facundo, posteó: “Me he encontrado un ángel con los pies en el piso… ahora será mi esposa porque obvio, dijo que sí”. Ella, escribió: “Nadie me había amado de forma tal que pudiera ser completa”. El exintegrante de LCDFMX, anunció que se casarán en 2026, en una ceremonia íntima.

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel regresaron por tercera vez

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides oficializan su relación nuevamente. ¿La tercera es la vencida? / Redes sociales y canva

A finales de julio, reaparecieron en redes sociales con una foto de ambos abrazados. El 3 de noviembre, en la premier de la película ‘Frankestein’ en CDMX, llegaron felices, tomados de la mano. Esta es su tercera reconciliación; en TVNotas te contamos que Esmeralda le dio un ultimátum: “Un engaño más y ¡esto se termina!”. Los actores se conocieron durante el rodaje de la serie ‘La bella y las bestias’ en 2017. Su noviazgo fue público en 2018, rompieron en 2019; retomaron, en 2021. En 2022, fue la segunda separación. Recientemente ella dijo: “Me siento la más afortunada de que mi pareja sea mi mayor cómplice”. Osvaldo, por su parte declaró: “Pura ricura pensar en todo lo que estamos construyendo juntos, incluyendo proyectos y empezando por lo nuestro”.

Mario Girón y Mar Lara: Su romance nació en La Academia

Mar y Mario hablan de su romance / Luis Pérez

Durante el reality de canto donde se conocieron, los fans comenzaron a tener la fantasía de que Mario Girón y Mar Lara pudieran ser pareja. Al finalizar se veían cada vez más juntos en público hasta que terminaron las especulaciones. La pareja confirmó a TVNotas que sí tienen una relación. El ganador de la 14va. generación de La Academia, aunque entró al programa, siendo novio de la también cantante regia, Fátima Campos, terminó enamorándose de Mar, ganadora del quinto lugar, quien también tenía pareja cuando entró al programa. Al respecto, él aseguró que el romance surgió al concluir el reality. A esta parejita, les une sobre todo, el amor por la música.

Eleazar Gómez estrena novia

Miriam García y Eleazar Gómez están juntos / Foto: Archivo/TVNotas

Es la más reciente conquista del actor. Llevan casi un año de relación. Se conocieron por la amistad del hermano de Miriam, Ian García, con Eleazar. Ella cobró notoriedad, al aparecer en una transmisión de la Granja VIP, donde desmintió haber puesto una demanda por violencia en contra de Eleazar, como lo dijo Ana Maria Alvarado. Miriam asegura que su novio es muy comprensivo, una persona muy noble y que ha sido un gran apoyo. Gente cercana a la pareja, asegura a TVNotas que él ejerce violencia física y psicológica contra ella, pero está cegada y cree que podrá cambiarlo.

Romances de famosos que no sobrevivieron al 2025

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, otros romances de la farándula llegaron a su fin y seguramente las razones de su truene continuarán dando de qué hablar en 2026.

Emilio Osorio y Leslie Gallardo: ¿Por qué terminaron su relación?

Tras meses separados, Emilio Osorio y Leslie Gallardo coincidieron en el teatro / Foto: Redes sociales

Tras un noviazgo iniciado en 2023, terminaron en mayo. Leslie aseguró que la separación de Emilio fue en paz, sin infidelidad confirmando la ruptura a pesar de que parecía que todo iba bien entre ellos: “Agradezco lo vivido, el amor entregado y todo lo que fue, con respeto y sin arrepentimientos. Elijo priorizarme, honrar mi paz y recordarme que, en medio de cualquier cambio, siempre me tengo a mi misma” y añadió: “Las relaciones terminan y pueden terminar de una manera sana”. Emilio no habló al respecto, prefiriendo guardar silencio acerca de las razones de su truene.

Laura Flores y Eduardo Salazar terminaron de manera inesperada

Lalo Salazar y Laura Flores terminaron de manera escandalosa / Redes sociales

Fue un breve, pero intenso romance de poco más de tres 3 meses. La chispa se encendió cuando Laura fue invitada al noticiario ‘Despierta’, donde él trabaja. El 9 de junio, la actriz encendió las redes: ”Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar, terminó. En el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada”. Aseguró que la separación fue abrupta, sin explicación; él la terminó, después, la bloqueó. Al parecer, una crisis de hipoglucemia que ella presentó fue clave en el distanciamiento.

Un mes después, el periodista, dijo: “Pues nada, se acabó, pero la quiero mucho. Aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran persona, una gran profesional... y como en todo, cuando se acaba, uno se pone triste”. Salazar fue captado poco después con una nueva conquista. Ella a pesar de todo, le ha deseado lo mejor.

Últimas separaciones de famosos: Aleska Génesis rompió con Clovis Nienow y Luca Onestini

Clovis entró en crisis por Aleska y su romance con Luca / Redes sociales

Aleska y Clovis se conocieron en la cuarta temporada de La casa de los famosos de Telemundo en 2024. En junio de ese año, anunciaron su relación. Su ruptura sucedió a mediados de enero de 2025. Ella, señaló que no funcionaron como pareja, pero siguen siendo amigos: “El amor, a veces no es suficiente”. Aseguró que mientras duró, la relación fue real e innegable.

La modelo venezolana, se negó a responder, si hubo infidelidad de parte de Clovis, aunque el conductor Javier Ceriani, sugirió, que ella encontró mensajes comprometedores del modelo y actor, con un alto ejecutivo de Estados Unidos que le da trabajo a quien accede a sus coqueteos. Aleska, comentó: “Elegí soltar desde el amor, sin necesidad de exponer ni dañar a nadie”.

Luego comenzó una relación con Luca Onestini, participante del mismo reality, pero en la temporada All stars. Su romance tampoco duró mucho.

Majo Aguilar y Gil Cerezo: Ruptura inesperada

Majo Aguilar revela que terminó su relación con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky / Instagram: @majo_aguilar

Aunque tenían un par de meses de haber terminado, ella confirmó la separación en julio, luego de casi cuatro años de relación. “Terminamos muy bonito, y siempre con todo el amor del mundo”. Gil, también habló: “Fue el término de un ciclo muy bonito. No hubo nada de discordia ni infidelidad… estábamos en sintonías distintas, incluso geográficamente”. El líder de Kinky dijo que mantienen buena comunicación y considera que aun la ama. Majo, por su parte, dijo: “Lo único que siento por Gil es gratitud. Vivimos un amor muy especial… aprendí muchísimo de él”. Las palabras de Majo hacen pensar en la reconciliación: “Decidimos romper por ahora, ya veremos en un futuro qué sucede”.

Tammy Parra y Diego Rodríguez terminaron

Tammy Parra terminó con Diego / IG: @tammy.parra

La influencer Tammy Parra y su novio Diego Rodríguez hicieron oficial su relación en agosto de 2024; el 4 de junio de este año, el modelo e influencer peruano, confirmó el fin de su romance diciendo: “Amar también es dejar ir”, y aunque el amor no se ha extinguido, sus caminos ya no siguen juntos. Ella, por su lado, compartió un video llorando y diciendo: “Espero y seas feliz ahora”. Antes del truene, Tammy publicó mensajes sobre cerrar ciclos y sentirse sola.

Sin embargo, al parecer Tammy le está dando una segunda oportunidad al amor e hizo pública su relación con su manager en un video que ya se hizo viral.

Ferka y Jorge Losa: ¿Por qué terminaron?

Los famosos terminaron su relación / IG: @ferk_q / @jorgelosaactor

Ferka y Jorge confirmaron su ruptura, a mediados de agosto. Su relación inició cuando coincidieron en La casa de los famosos México, en 2023 aunque desde antes los habíamos captado muy juntitos. En mayo de 2024, hubo una primera separación, después de más de nueve meses de relación. Luego se supo gracias a TVNotas que él le fue infiel con Serrath. Aun así, retomaron la relación en septiembre de 2024. Un año más tarde, Ferka decidió poner punto final al noviazgo. Se cansó de ser la proveedora y cubrir los gastos de un “niño” de 35 años, pues no tiene ni estabilidad laboral ni compromiso. Jorge, ya se consuela con Maripily Rivera. Se fue a vivir a Miami con ella cuando le propuso mantenerlo mientras consigue trabajo. Casualmente, la puertorriqueña hizo lo mismo con Christian Estrada, padre del hijo de Ferka. Sin embargo, también captamos Jorge Losa muy divertido por una plaza de la CDMX con una joven actriz, aunque él negó tener algo amoroso con ella tras las imágenes.

Mauricio Barcelata y María José Suárez: Los detalles de su polémico divorcio

María José Suárez pide el 60% de su sueldo / elpueblo.com

Desde marzo de este año comenzaron los rumores de crisis en la pareja. Después de 15 años de matrimonio, el amor se esfumó, dejaron de entenderse. Antes del rompimiento total, vivían bajo el mismo techo, pero cada quien hacía su vida, según te contamos en TVNotas. En septiembre, María José inició los trámites de divorcio. La actriz exige: custodia total de sus hijos, 60% del sueldo del conductor como pensión alimenticia y quedarse con la casa que él paga. Por su parte, Mauricio, quiere la custodia compartida; alega que ella afecta psicológicamente a los menores, mientras que la actriz lo acusa de violencia psicoemocional y económica. Se rumora, ella le fue infiel con su entrenador del gimnasio. Ambos, dejaron de tener terapia antes del enfrentamiento legal.

Elaine Haro y Moisés Peñaloza: controversial ruptura

Elaine Haro y Moises Peñaloza: La actriz revela que rompió con el actor. / Redes sociales

Terminaron antes de que Elaine entrara a La casa de los famosos. Se pensó que había sido una estrategia de Elaine para su juego dentro de la casa. Supuestamente, las agendas de trabajo, les dificultaba mucho verse. Él, con tristeza declaró que Elaine no priorizó la relación. Al finalizar el reality, se ha sugerido que entre Elaine y Aldo De Nigris hay atracción, pero ninguno, ha confirmado que exista algo más allá de la amistad.

Ivonne Montero tuvo fugaz romance ¿y utilizó a su pareja?

Aseguran que Ivonne Montero si le afectó el hate contra su ex y que lo habría utilizado para hacerle favores. / Redes sociales

Se supo del romance en septiembre; y en noviembre, de su ruptura. En ese corto tiempo, Jonathan Vázquez, novio de la actriz, tuvo muchos detalles con ella: le llevó serenatas con banda, flores y la acompañó muchas veces al teatro. La relación fue juzgada por la diferencia de edad: él es 11 años menor, y porque es policía federal. Ivonne posteó un corazón roto en su Instagram, eliminó fotos y videos juntos. No hay declaración formal de ninguna de las partes sobre el truene. Se especula pudo existir infidelidad.

En TVNotas una fuente nos dijo que la actriz solo había utilizado a su pareja para que le ayudara con remodelaciones y luego lo botó. Más tarde surgió la posibilidad de una reconciliación entre ellos.

Aleks Syntek y su esposa se separan en medio de fuerte escándalo

Aleks Syntek y su esposa se divorcian / Redes sociales

Comenzaron los rumores de divorcio entre Aleks Syntek y su esposa en 2024. Este año, se supo de supuestas infidelidades de parte de Aleks, así como distanciamiento con sus hijos, internación en una clínica y la suspensión de su gira ‘Total Syntek Tour’. Supuestamente, tras 20 años de matrimonio, Karen le descubrió tres amantes: una maquillista, una dj chilena y una fan (que veía desde que era menor de edad). La filtración de esta información es atribuida a dos integrantes del grupo ‘Monalisa’: Javier Calderón y Valeria Cox, quienes formaron parte de su equipo, y lo extorsionaron. Su baterista, Ivette Gómez, también lo señaló de acosar a una chica llamada Dania.

Ingrid Martz y Rodrigo Luque: separados, pero bajo el mismo techo

Ingrid Martz y Rodrigo Luque vivían juntos por su hija aunque ya no son esposos / IG

En redes sociales, la actriz Ingrid Martz anunció que, aunque siguen viviendo juntos, dejaron de ser pareja hace más de dos años. Martz, declaró que este arreglo era por su hija: “Vivir bajo el mismo techo no te hace pareja, y por el contrario, cada vez se vuelve más complicado y más doloroso”. El trámite del divorcio está en curso. Ellos se conocieron y casaron en 2017. Su hija, nació en 2019.

Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian

Angélica Vale y Otto Padrón estuvieron casados por 13 años. / X

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón fue uno de los truenes más sorpresivos del año. Ella confirmó que están en proceso de divorcio, luego de 14 años de matrimonio. Están separados desde abril de 2025; la petición fue firmada el 25 de septiembre; el registro oficial, el 4 de noviembre. Ella se enteró por la prensa del proceso oficial que Otto, solicitó en la corte de Los Angeles, argumentando diferencias irreconciliables.

Angélica había callado por el bienestar de sus hijos. En la demanda, él pide: custodia compartida de los niños y que Angeliquita asuma todos los gastos del juicio, incluyendo los abogados. Ambos, firmaron un acuerdo prenupcial en 2011, donde renunciaron a pensión conyugal y se casaron por bienes separados.

María León terminó con su novio

María León terminó romance / IG: @sargentoleon

Inesperadamente la cantante, María León confirmó el fin de su relación con el bailarín, Allen Genkin. Ella aseguró que la ruptura no se debió a falta de amor sino a la distancia geográfica, ya que él vive en Estados Unidos y las agendas de trabajo. Aseguró: “Estoy en duelo por las cosas bonitas… pero al final también vivo un momento de plenitud, estar sola me hace bien”. También dijo que mantienen una relación cordial: “Hemos encontrado esta pausa en un momento de mucha generosidad”. No descarta un reencuentro. Ellos, se conocieron durante el programa Mira quien baila, en 2022.

Luz María Zetina termina relación de ocho años ¿por un nuevo amor?

Luz María Zetina y Lorena Ochoa fueron vinculadas sentimentalmente / Redes sociales y canva

En noviembre, ella confesó en el podcast ‘El Rincón de los errores’ que la relación de 8 años con Emilio Guzmán terminó porque estaba desarrollando sentimientos por otra persona. Cabe recordar, que Luz María tuvo un reencuentro con Emilio, 22 años después de haber sido novios. En diciembre del 2020, se comprometieron en matrimonio. Se rumora que la conductora se enamoró de la golfista Lorena Ochoa quien también anunció su divorcio de Andrés Conesa en abril de este año. Las primeras nupcias de Luz María, fueron en 1994, con Eduardo Clemesha, con quien tuvo tres hijas. Se divorció en 2015.

Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron: Cancelaron boda por segunda vez

Cristian Castro y Mariela Sánchez terminan su romance / Redes sociales

Por segunda ocasión, el cantante y la empresaria rompieron su compromiso. La boda estaba programada para febrero de 2026, pero, una fan de nombre Marcela Dephilippis, también argentina, se atravesó en el camino. El escándalo ocurrió cuando se filtraron videos y fotos del ‘Gallito feliz’ acompañado de una mujer que no era su prometida. Mariela ya había convivido con la tercera en discordia, a quien recibió junto a otras fans en un encuentro organizado por Marcela, presidenta del club de fans ‘El Ritual de Formosa’.

