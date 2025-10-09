¿Ingrid Martz y Rodrigo Luque se divorcian por una infidelidad? Revelan el posible motivo de su separación

Hace algunos días, la actriz Ingrid Martz sorprendió a todos al confesar que, tras llevar dos años separada de su esposo, Rodrigo Luque, había comenzado los trámites de divorcio. Ante las dudas que han surgido sobre los motivos de esta decisión, surge una impactante teoría, ¿cuál es?

Ingrid Martz se divorcia / Redes sociales

Lee: Mar Contreras habla del supuesto beso con Aldo de Nigris en La casa de los famosos México, ¿divorcio?

¿Qué dijo Ingrid Martz sobre su separación de Rodrigo Luque?

El pasado 6 de octubre, Ingrid Martz usó sus redes sociales para anunciar su divorcio de Rodrigo Luque. A través de un video, la actriz mencionó que ya llevaba dos años separada de Rodrigo, pero decidieron seguir viviendo juntos por su hija y para resolver este asunto de manera interna.

“Hace más de dos años dejamos de ser pareja. La relación que nos une es la de ser papás de (nuestra hija). A los dos nos costaba mucho trabajo pensar en la posibilidad de dividir el tiempo de (nuestra hija). Al pensarlo me bloqueaba, lloraba, se me salía el corazón y pensar que me podía perder minutos o semanas de ella... no podía”, expresó.

Aunque ambos se trataban cordialmente y no tenían pleitos, se dio cuenta de que esta dinámica no era sana y optaron por separarse de forma oficial. La actriz resaltó que el amor entre ellos se “transformó” y agradeció a Rodrigo por todo el tiempo que estuvieron juntos.

Ingrid Martz “Hemos hecho muchísimas cosas y quiero pensar que esta es la ganancia de estos largos y duros dos años. Pero hay un punto en el que ya no se debe, sobre todo por nosotros y por mi hija. Los trámites ya se están dando y nos estaremos poniendo de acuerdo”

Y agregó: “En Navidad y Año Nuevo 2024 ya no estuvimos juntos. La separación ya la conoce la mayoría de las personas, pero ya no es una situación sana para ninguno de los tres. La separación es inminente y, ya que todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados”.

Te podría interesar: Hermana de Pepe Aguilar le recuerda a Emiliano: “Tu mamá no te aguantaba y te mandó con tu papá”

¿Ingrid Martz y Rodrigo Luque se están separando por una infidelidad? Surge teoría

En medio de todo esto, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió una posible teoría sobre el por qué Ingrid Martz y su esposo, Rodrigo Luque, se están divorciando.

Si bien dejó claro que no era algo confirmado, el conductor mencionó que, posiblemente, la celebridad decidió hacer pública su separación hasta ahora debido a que alguno de los dos pudo haber iniciado un nuevo romance.

“Yo creo que antes de que aparezca una foto o una imagen y se lo reclamen, mejor dice: estoy separada”, expresó, reiterando que esto tan solo era su opinión.

Hasta el momento, ni Ingrid ni Rodrigo han dado mayores declaraciones sobre su separación. La actriz solo ha usado sus redes sociales para promover la búsqueda de una chica desaparecida.

Ingrid Martz y su esposo / Redes sociales

¿Quién es Rodrigo Luque y cómo fue su romance con Ingrid Martz?

Rodrigo Luque es un fotógrafo mexicano. Conoció a Ingrid Martz hace aproximadamente dos décadas por un amigo en común. Se reencontraron años después y, con el tiempo, se fueron enamorando.

En 2017, Luque le propuso matrimonio durante un viaje a Argentina. En ese mismo año, se casaron en tres ceremonias distintas: una civil, un ritual chamánico y la boda religiosa en la Ciudad de México.

Dos años después, le dieron la bienvenida a su primera y única hija. Si bien siempre han sido reservados y no hablaban públicamente de su romance, en redes sociales se mostraban muy felices y enamorados.

En los últimos años, los fans notaron que la ahora expareja ya no compartía tantos momentos juntos en redes sociales, por lo que especuló que estaban separados, algo que la propia actriz confirmó.

Mira: ¿Alex Montiel y Dana Arizu, su esposa, al borde del divorcio tras revivir infidelidad? Toman fuerte decisión