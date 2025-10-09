Mar Contreras habla del supuesto beso con Aldo de Nigris en La casa de los famosos México, ¿divorcio?

La final de La casa de los famosos México no solo coronó a Aldo de Nigris como ganador, también dio pie a una nueva polémica que involucró a Mar Contreras. Un video filtrado desde la transmisión 24/7 de Vix+ desató rumores de un presunto beso entre ambos, generando especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de la actriz. Después de la euforia del reality, Mar Contreras enfrentó los comentarios en redes sociales y las versiones que apuntaban a una crisis con su esposo, el empresario Julio Aguilar. ¿Divorcio? ¡Te contamos lo que dijo!

Te puede interesar: ¿A Dalílah Polanco le gusta el drama? Apio Quijano revela cómo fue trabajar con ella en “De buenas”

Aldo de Nigris tiene un gran gesto con Mar Contreras ¿le regaló su sudadera? / Instagram

¿Qué pasó entre Mar Contreras y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Durante la última convivencia de los habitantes de la tercera temporada, una cámara captó un momento entre Mar Contreras y Aldo de Nigris. En el video, la actriz parece tomar el rostro del exfutbolista y acercarse a él, lo que algunos interpretaron como un beso. Aunque la grabación no permite confirmar el contacto directo por la baja calidad de imagen, las redes sociales no tardaron en viralizarlo.

El fragmento se difundió rápidamente entre los seguidores del programa, quienes debatieron sobre la naturaleza del gesto. Algunos lo calificaron como una muestra de afecto amistosa, mientras que otros lo consideraron una señal de coqueteo. La situación escaló al punto de involucrar el matrimonio de Mar Contreras, quien se vio obligada a abordar el tema frente a la prensa.

Durante un encuentro con medios, la actriz aclaró que la polémica se originó por interpretaciones sin fundamento.

“Todo está grabado, todo se ha visto. Estamos muy tranquilos porque no hay cómo darle más importancia a eso” Mar Contreras

Te puede interesar: Hija de Raquel Bigorra reacciona destrozada al no ver ganar a Dalilah Polanco en La casa de los famosos México

Mar Contreras y Aldo de Nigris beso

¿Mar Contreras y su esposo Julio Aguilar enfrentan una crisis?

Tras la difusión del video, comenzaron a circular versiones que afirmaban que Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras, se encontraba “decepcionado” de la actriz. Sin embargo, la intérprete desmintió categóricamente cualquier problema en su matrimonio, asegurando que la relación continúa estable.

En redes sociales, ambos han protagonizado publicaciones donde muestran que ambos mantienen comunicación constante, en instagram tras la polémica Julio publicó:

Julio Aguilar Recuerda que aquí está mi pecho para parar todas las balas. Tú no estás sola por qué siempre vamos a estar juntos. Y quien quiera hablar mal de ti primero que vean su vida. Por qué la nuestra juntos es increíble. Gracias Loca… #teammar #marcontreras #teaminvisibles #aMarMas (Don Océano te ama) y todos tranquilos… sigan votando... Los queremos y agradecidos con todos.

Mar, ahora, ha optado por no profundizar en el tema y concentrarse en sus próximos proyectos profesionales tras su participación en el programa. La actriz también reconoció que la exposición mediática forma parte de los retos que enfrenta cualquier figura pública. Su paso por La casa de los famosos México la convirtió en una de las participantes más comentadas de la temporada, especialmente por su carácter fuerte y su cercanía con varios de sus compañeros.

Te puede interesar: Aldo de Nigris abandonó la fiesta de Galilea Montijo por este fuerte motivo; lanza inesperado anuncio: “Lloro”

¿Qué pasó en la fiesta final de La casa de los famosos México organizada por Galilea Montijo?

Como ya es tradición, Galilea Montijo celebró el cierre de temporada con una fiesta conocida como el GaliFest, donde se reunieron los exhabitantes y algunos invitados especiales. No obstante, el evento también generó controversia debido a un video donde la conductora y Wendy Guevara aparecen en una conversación aparentemente tensa.

En las imágenes difundidas en TikTok, se observa a Galilea con semblante serio mientras habla con Wendy. Aunque algunas personas intentaron intervenir, ambas continuaron el diálogo. Los usuarios interpretaron la escena de diferentes maneras: desde un simple intercambio de palabras hasta una supuesta discusión.

La polémica creció cuando en otro clip del mismo evento, Wendy Guevara llamó “mueble” a la modelo Priscila Valverde, provocando una respuesta directa de la participante ante los presentes. Entre los asistentes al GaliFest estuvieron Aarón Mercury, Dalilah Polanco, Mariana Botas, Guana, Kunno y las Perdidas.

Te puede interesar: Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, remodela la habitación del ganador de La casa de los famosos México