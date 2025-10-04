¡Mar Contreras le planta beso a Aldo de Nigris y su esposo no se queda callado! ¿Divorcio en puerta?

La polémica estalló en redes sociales luego de que se viralizó un video en el que ¡Mar Contreras, aparece dándole un beso a Aldo de Nigris! El clip, captado durante una dinámica en el confesionario, fue difundido entre la madrugada y la mañana del viernes 3 de octubre, y desató una ola de especulaciones sobre la naturaleza del gesto.

Mira: Niurka compara a Ninel Conde con Manelyk tras su paso por La casa de los famosos México y arremete contra ella

Mar Contreras y Aldo de Nigris beso

¿Mar Contreras besó a Aldo de Nigris en la boca dentro de La casa de los famosos México 2025?

El supuesto “beso” entre Mar Contreras y Aldo de Nigris ocurrió durante una tensa dinámica de reencuentro en La casa de los famosos México. Mientras los integrantes del cuarto Noche estaban en el confesionario y el cuarto Día permanecía en la sala, la Jefa dio la orden de que todos se reunieran en el jardín. Fue entonces cuando se desató el escándalo.

Las cámaras captaron el instante exacto en que Mar Contreras se cruzó con Aldo de Nigris en el estrecho pasillo que conecta el confesionario con el jardín. Sin pensarlo dos veces, la actriz se acercó, le tomó el rostro con ambas manos y le dio un beso que, según algunos usuarios, fue en la boca. Otros aseguran que fue solo un gesto afectuoso en la mejilla, pero la polémica ya estaba servida.

Para echarle más leña al fuego, varios internautas señalaron la reacción de Alexis Ayala, quien estaba justo detrás de ellos. El actor volteó en el momento del beso y, según los más observadores, su expresión fue de incomodidad total. ¿Se dio cuenta de algo más? ¿Fue testigo de una escena comprometedora? Las redes no tardaron en explotar con teorías.

Ante el revuelo, los presentadores de Cuéntamelo ya! salieron al quite y desmintieron que el beso haya sido en la boca. Aseguraron que se trató de un gesto amistoso entre dos compañeros que han construido una relación cercana dentro del reality. Pero como bien sabemos, en La casa de los famosos México, nada es lo que parece… y todo se magnifica.

Lee: Abelito lanza poderosa propuesta sobre el premio de La casa de los famosos México y genera controversia

¿Qué dijo Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras, sobre el beso con Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

Mientras las redes ardían con comentarios divididos, el chef Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras, a quien cariñosamente llaman “Don océano”, decidió romper el silencio y publicar un mensaje en su cuenta de Instagram para frenar las críticas hacia su esposa.

“Recuerda que aquí está mi pecho para parar todas las balas. Tú no estás sola porque siempre vamos a estar juntos”, escribió el chef, dejando claro que no piensa abandonar a su pareja frente a los comentarios negativos.

Además, Aguilar aprovechó para enviar un mensaje a los haters: “Y quien quiera hablar mal de ti primero que vea su vida, porque la nuestra juntos es increíble. Gracias, loca (‘Don Océano’ te ama)”.

El esposo de la actriz también agradeció a los seguidores que la han defendido y continúan votando por ella para que llegue a la final:

“Y todos tranquilos… Sigan votando. Los queremos y estamos agradecidos con todos”.

Los comentarios no tardaron en llegar. Frases como:



“Qué calidad de esposo”

“Por más hombres como Julio”

“Cerrando bocas tóxicas y envidiosas”

“No la soltaremos, señor Océano, con Mar hasta la final” inundaron la publicación, demostrando que la actriz cuenta con un sólido grupo de apoyo.

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México 2025 y cómo votar?

La gran final de La casa de los famosos México 2025 se celebrará el domingo 5 de octubre, a las 8:30 pm (hora de la CDMX), y será transmitida por Canal de las Estrellas y también en ViX Premium para quienes prefieran verla en streaming.

El sistema de votación es completamente digital. Estos son los pasos para apoyar a tu finalista favorito:

Ingresa a la plataforma oficial de votación: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanea el código QR que aparece durante la gala.

Inicia sesión con tu cuenta (los usuarios con ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios , mientras que las cuentas gratuitas solo permiten 1 voto por día ).

, mientras que las cuentas gratuitas solo permiten ). Selecciona al finalista de tu preferencia entre Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Shiky Clement y Aldo de Nigris .

. Confirma tu voto y automáticamente quedará registrado.