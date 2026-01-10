¿Carlos Arenas y Ximena Córdoba son novios? Se dan apasionado beso en ‘Cuentámelo Ya!’: VIDEO

El programa ‘Cuéntamelo Ya!’ vuelve a dar de qué hablar. A unas cuantas semanas de la salida de Odalys Ramírez, se vivió un momento muy romántico entre Carlos Arenas y Ximena Córdoba durante la transmisión de este viernes 9 de enero, ¿confirmaron su noviazgo?

Ximena Córdoba y Carlos Arenas / Redes sociales

¿Cómo fue el beso entre Carlos Arenas y Ximena Córdoba en ‘Cuéntamelo Ya!’?

Todo comenzó después de que, durante la emisión más reciente de ‘Cuéntamelo Ya!’ se mostraran imágenes del beso que Ximena Córdoba le dio a Emmanuel Palomares durante un episodio del programa ‘Vecinos’.

Una de las presentadoras comentó que la colombiana y el mexicano se veían muy bien “juntos”. Incluso bromeó diciendo que la escena había salido muy “natural”. Ante esto, Ximena indicó que le había tocado “sacrificarse” y que todo había sido “actuación”.

Carlos dijo: “¿Sabes qué? Con qué poca agua te ahogas”, y posteriormente, le plantó un beso. El momento fue tan intenso que casi la tiró al suelo. Tras el momento, simplemente dijo: “Con todo respeto, Palomares, aquí sí hay”.

Si bien el resto de las conductoras pedían una explicación y hasta les preguntaron si actuarían en una novela próximamente, las celebridades simplemente sonrieron, lo que despertó muchas especulaciones en redes sociales.

¿Qué ha dicho Carlos Arenas y Ximena Córdoba sobre el beso que se dieron?

Hasta el momento, Carlos Arenas y Ximena Córdoba no han dicho nada sobre su beso y solo se han limitado a compartir el momento en redes sociales. No obstante, los rumores no cesaron.

La mayoría de los usuarios considera que ambos sienten una cierta atracción. Incluso se ha especulado que ya podrían ser pareja. Recordemos que actualmente ambos son solteros, por lo que la idea de un romance entre ellos no se descarta. Estos son algunos comentarios en redes sociales:

“Pero, ¿qué está pasando?”

“¿Sí andan o es puro relajo?”

“Ximena la más suertuda”

“Haciendo explotar la red”

“Que aclaren ese beso”

“Para ser actuación, se ve muy real”

“Ya que anden”

¿Quién es Ximena Córdoba, la posible novia de Carlos Arenas?

Ximena Córdoba es una conductora, actriz y modelo colombiana. Actualmente tiene 46 años. Saltó a la fama en 2002, tras participar en el reality ‘Protagonistas de novelas’. En su momento, se mudó a Estados Unidos, donde pudo colaborar en programas como ‘Despierta América’ y ‘El gordo y la flaca’.

En 2017 se mudó a México y se enfocó en el mundo de las telenovelas. Se le ha visto en producciones como “En tierras salvajes”, “Mi fortuna es amarte” y “Vencer el miedo”. También se le ha visto en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya!’.

Sobre su vida sentimental, se sabe que hace algunos años tuvo una relación con Raúl Coronado. No obstante, se separaron en 2024, en aparentemente buenos términos. Tiene un hijo.

