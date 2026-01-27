Carlos Arenas rompe el silencio tras indirecta de Vanessa Claudio por beso con Ximena Córdoba: “ni me acuerdo”

El beso que Carlos Arenas le dio a Ximena Córdoba en pleno programa en vivo de ¡Cuéntamelo Ya! no solo sorprendió al público y a sus compañeras en el foro, también desenterró una historia del pasado que muchos creían superada: su relación con Vanessa Claudio. Diez años después de su ruptura, la relación parece tener fantasmas, pero Carlos Arenas apenas y se acuerdan.

Mira: Carlos Arenas sufrió terrible accidente en ‘Cuéntamelo ya!'; las conductoras rompen en llanto por lo sucedido

¿Por qué Carlos Arenas y Ximena Córdoba se besaron en ¡Cuéntamelo ya!?

El momento que detonó todo ocurrió durante una emisión del programa ¡Cuéntamelo Ya! cuando se mostraron imágenes de Ximena Córdoba besando a Emmanuel Palomares en la serie Vecinos. En la mesa comenzaron las bromas sobre lo natural que se veía la escena, lo que dio pie a que Ximena aclarara que solo se trataba de actuación.

Fue ahí cuando intervino Carlos Arenas con una frase que encendió el ambiente: “¿Sabes qué? Con qué poca agua te ahogas”, dijo, antes de acercarse a su compañera y darle un beso en plena transmisión.

El foro estalló entre risas, gritos y sorpresa. Las conductoras preguntaban si era parte de algún proyecto o si había algo más entre ellos. Arenas remató con otra frase que no pasó desapercibida: “Con todo respeto, aquí sí hay”, en referencia a Palomares.

El momento se viralizó en redes, donde usuarios comenzaron a especular si se trataba de coqueteo real, estrategia televisiva o simple broma entre compañeros.

Lee: ‘Cuéntamelo ya!': Exhiben problemas entre conductores del programa ¡Habría tensión, gestos y molestias!

¿Vanessa Claudio lanzó una indirecta tras el beso de Carlos Arenas y Ximena Córdoba?

Poco después del beso televisado, Vanessa Claudio publicó un video en TikTok que levantó sospechas. En el clip se le ve mirando su celular mientras suena la canción “Alucín”, pero lo que llamó la atención fue la descripción: “Esa historia ya se contó”, acompañada de un emoji de risa.

Aunque nunca mencionó nombres, en redes la interpretación fue inmediata: muchos relacionaron el mensaje con su pasado con Carlos Arenas, recordando que su ruptura estuvo rodeada de rumores y momentos incómodos en televisión.

La situación se intensificó cuando Vanessa habló ante cámaras sobre uno de los episodios más dolorosos de su relación. Recordó que él le dijo:

“Me dijo ‘me fui con los amigos en la moto para el Nevado de Toluca, solo hombres’”. Vanessa Claudio

Pero después descubrió algo que no coincidía con esa versión: “Luego, enseñándome su teléfono, entre las fotos pasó una mujer en el Nevado de Toluca. Cuando abre el chat le dice: ‘Te vienes a dormir hoy’. Hasta hoy lo sigue negando”.

La conductora cerró con un mensaje directo: “Aprendan del ejemplo de uno y no repitan”.

Sus palabras fueron vistas por muchos como una referencia indirecta al reciente beso, reforzando la narrativa de que ciertas actitudes no le resultaban nuevas.

Mira: Carlos Arenas es el nuevo conductor de ‘Cuéntamelo ya!’

➖ Ayer, en su programa, VANESSA CLAUDIO recordó la anécdota de cuando CARLOS ARENAS le fue infiel 👇🏼



🗣️ “Hasta el día de hoy lo sigue negando… aprendan del ejemplo de una y no repitan”



Todo ocurre después de que el viernes CARLOS ARENAS le ROBÓ UN BESO a XIMENA CÓRDOBA en… pic.twitter.com/TTUhTUJa7Y — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 13, 2026

¿Qué respondió Carlos Arenas sobre las declaraciones de su ex Vanessa Claudio?

Ahora Carlos Arenas fue cuestionado por la prensa y aunque intentó evitar el tema, terminó soltando una declaración que encendió aún más la polémica:

“Imagínate si me voy a poner a hablar de algo de hace once años, ya ni me acuerdo, ¿estás de acuerdo? O sea, entonces, no sé por qué pasan esas cosas, pero mejor calladitos nos vemos más bonitos y, pues yo hago lo que tenga que hacer en mí. Si las otras personas quieren hablar, hacer circo ¿qué te puedo decir? Pero yo estoy bien tranquilo”.

Con eso dejó claro que no piensa entrar en dimes y diretes del pasado, ni responder a lo que considera versiones ajenas. Tampoco habló sobre la supuesta indirecta en redes.

¿Carlos Arenas y Ximena Córdoba tienen una relación sentimental?

Tras el revuelo, Ximena Córdoba fue clara al negar cualquier romance con su compañero. Explicó que todo fue parte de un momento de juego en el programa:

“Fue todo un juego, fue un juego, hice unas escenas de Vecinos y en la escena me tocaba darme un beso con Emmanuel. Entonces, Carlitos jugando dijo ‘Ah, pues yo también’ y ya, es todo. Es que fue muy rápido, fue un juego”.

Carlos también ha mantenido la versión de que se trató de una broma entre colegas, sin implicaciones sentimentales.