Vanessa Claudio ya había reaccionado: Ahora, ¿hace advertencia a Ximena Córdoba por el beso a Carlos Arenas?

El beso de Carlos Arenas y Ximena Córdoba en pleno programa en vivo de Cuéntamelo, ya! no solo sacudió al matutino, sino que desató una ola de especulaciones, rumores de romance y reacciones fuera del foro. Aunque el momento ocurrió como parte de una dinámica, la escena no pasó desapercibida para el público… ni para Vanessa Claudio, expareja del conductor, cuya respuesta fue interpretada por muchos como la más contundente de toda la polémica.

La conductora de Al Extremo no mencionó directamente a su ex ni a Ximena Córdoba, pero sus mensajes, gestos y declaraciones posteriores hicieron que las redes sociales estallaran. Para muchos usuarios, Vanessa Claudio reaccionó con elegancia, pero con dardos bien dirigidos, reavivando viejas historias que involucran celos, toxicidad e infidelidades.

Beso entre Ximena Córdoba y Carlos Arenas

¿Por qué se besaron Carlos Arenas y Ximena Córdoba en Cuéntamelo, ya!?

El momento que detonó la controversia ocurrió durante la emisión del viernes 9 de enero, cuando en Cuéntamelo, ya! se comentaba una escena de beso que Ximena Córdoba grabó con Emmanuel Palomares para la serie Vecinos. En la mesa de conductores surgieron bromas sobre lo natural que había resultado la escena y lo bien que se veían juntos.

Entonces, Ximena aclaró que se trataba solo de actuación y que había sido parte de su trabajo, incluso mencionando que había tenido que “sacrificarse” por la escena. En ese contexto, Carlos Arenas intervino con una frase que encendió todo:

“¿Sabes qué? Con qué poca agua te ahogas”. Carlos Arenas

Acto seguido, el conductor se acercó y besó a Ximena Córdoba en la boca, dejando a sus compañeras visiblemente sorprendidas. Ante los cuestionamientos, Arenas solo comentó, en referencia a Palomares:

“Con todo respeto, aquí sí hay”. Carlos Arenas

La escena ocurrió completamente en vivo, lo que multiplicó las reacciones y abrió la puerta a rumores sobre un posible romance entre los conductores de Cuéntamelo, ya!.

¿Cómo reaccionó Vanessa Claudio al beso de Carlos Arenas y Ximena Córdoba?

Tras la viralización del beso, la atención se desvió rápidamente hacia Vanessa Claudio, quien mantuvo una relación sentimental con Carlos Arenas cuando ambos formaban parte de Venga la alegría. Aunque no dio declaraciones inmediatas, la conductora publicó un video en TikTok que fue interpretado como una clara indirecta.

En el clip, Vanessa aparece mirando su celular sin mostrar el contenido, acompañado por la canción “Alucín”, de Eugenio Esquivel, Grupo Marca Registrada y Sebastián Esquivel. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que escribió:

“Esa historia ya se contó”. Vanessa Claudio

Aunque Vanessa Claudio no mencionó directamente a Carlos Arenas ni a Ximena Córdoba, los usuarios no tardaron en relacionar el mensaje con el beso en Cuéntamelo, ya!, especialmente por el historial amoroso que la conductora tuvo con el presentador.

Reacción de Vanessa Claudio.

¿Vanessa Claudio habló de infidelidades y toxicidad de Carlos Arenas tras la polémica?

Días después, la conductora Vanessa Claudio, decidió romper el silencio ante las cámaras de Al extremo y recordó uno de los episodios más dolorosos de su relación con Carlos Arenas, avivando aún más la polémica.

Durante una de las secciones del programa, Vanessa Claudio habló abiertamente de una presunta infidelidad que marcó su ruptura con el conductor. Según relató, Carlos le aseguró que haría un viaje únicamente con amigos hombres:

“Me dijo ‘me fui con los amigos en la moto para el Nevado de Toluca, solo hombres’”. Vanessa Claudio

Tiempo después, descubrió algo que contradijo esa versión: “Luego, enseñándome su teléfono, entre las fotos pasó una mujer en el Nevado de Toluca. Cuando abre el chat le dice: ‘Te vienes a dormir hoy’. Hasta hoy lo sigue negando”.

La conductora aprovechó el momento para lanzar un mensaje directo a las mujeres: “Aprendan del ejemplo de uno y no repitan”.

Estas declaraciones fueron interpretadas como una indirecta directa al reciente beso en Cuéntamelo, ya!, reforzando la narrativa de que Vanessa Claudio no se sorprendió por lo ocurrido.

¿Cómo fue la relación de Vanessa Claudio y Carlos Arenas y por qué terminó?

La historia entre Vanessa Claudio y Carlos Arenas comenzó cuando ambos coincidieron como conductores en Venga la alegría. Lo que inició como una amistad cercana se transformó en una relación sentimental que, con el tiempo, terminó marcada por conflictos.

Años después de la ruptura, Vanessa habló del tema en el programa Pinky Promise, de Karla Díaz, donde fue contundente al describir la relación. Al ser cuestionada sobre el nivel de toxicidad, respondió sin rodeos:

“La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. Sí estaba loco, se despertaba y decía: ‘Sé que me vas a hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, me celaba del viento”. Vanessa Claudio

La conductora agregó que incluso había restricciones sobre su forma de vestir y aseguró que el patrón se repetía con otras parejas: “Para él todas somos locas, pero el factor común es él”.

Vanessa Claudio concluyó relatando que, con el tiempo, se encontró con otras exparejas de Arenas y todas compartían historias similares: “Fue como escuchar mi propia historia en voces de otras mujeres”.

¿Carlos Arenas y Ximena Córdoba son pareja tras el beso en Cuéntamelo, ya!?

Ximena Córdoba ya ha sido clara, no mantiene una relación con Carlos Arenas y que el momento que llamó la atención en Cuéntamelo ya! no pasó de un juego entre compañeros de trabajo.

“Fue todo un juego, fue un juego, hice unas escenas de Vecinos y en la escena me tocaba darme un beso con Emmanuel. Entonces, Carlitos jugando dijo ‘Ah, pues yo también’ y ya, es todo. Es que fue muy rápido, fue un juego”, dijo la conductora en entrevista con Edén Dorantes.

Carlos Arenas también se pronunció sobre el beso que le dio a Ximena Córdoba y aclaró que todo se trató de una broma entre compañeros.