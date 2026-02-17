Pepillo Origel rompe el silencio: el escándalo que destrozó a Maribel Guardia y lo persigue 30 años después

La historia que durante años circuló como uno de los escándalos más comentados del espectáculo volvió a colocarse en el centro de la conversación. La razón: las recientes declaraciones de Pepillo Origel, quien reconoció sentirse arrepentido por haber ventilado hace tres décadas la supuesta infidelidad de Joan Sebastian hacia Maribel Guardia con Arleth Terán.

Todo resurgió tras las palabras de José Manuel Figueroa, quien expresó su interés en realizar un documental sobre su padre. El proyecto, según explicó, buscaría mostrar episodios poco conocidos de la vida del llamado “Rey del Jaripeo”, incluyendo un apartado dedicado a sus romances. Esa idea fue suficiente para que la prensa volviera a preguntar por viejas historias.

Joan Sebastian y Maribel Guardia

¿Por qué Pepillo Origel dice estar arrepentido del escándalo de Joan Sebastian?

Durante una emisión de Con permiso, Pepillo Origel volvió a hablar del tema y reconoció que, aunque en su momento no lo consideró una imprudencia, con el tiempo entendió el impacto de sus palabras.

“Hace treinta años yo cometí un imprudencia, pero no era una imprudencia. La verdad yo ya me cansé de haber dicho que me arrepiento. Toda la vida me he arrepentido, yo no conocía a Artleth Terán, en ese tiempo ni sabía bien qué sucedía con ellos, con Joan Sebastián”.

El conductor explicó que en aquel entonces desconocía quién era Arleth Terán y que tampoco dimensionó la reacción que tendría Maribel Guardia al enterarse públicamente de la noticia. Lo que para él fue un comentario televisivo, terminó convirtiéndose en un terremoto emocional.

¿Cómo se enteró Maribel Guardia de la infidelidad de Joan Sebastian?

El relato fue complementado por Martha Figueroa, quien recordó cómo se desarrolló la escena que detonó todo:

Según explicó, Pepillo mencionó en televisión que había visto a Joan Sebastian besándose con Arleth Terán, pese a que el cantante seguía casado con Maribel Guardia. La revelación ocurrió frente a las cámaras y tuvo consecuencias inmediatas.

La propia Maribel Guardia confirmó años después, en una entrevista para Ventaneando, cómo vivió ese momento:

“Me da porque me dices que recuerdos tengo yo bueno yo tengo unos recuerdos muy tristes de Ventaneando porque justamente cuando me puso el cuerno Joan yo me enteré por Ventaneando porque aparte lo dijeron en vivo yo estaba con Joan ahí fue cuando termine con él que le dije que se fuera de la casa y ahí de nunca más volvimos o sea, entonces, tengo recuerdos realmente dolorosos imagínate y cuando dieron la noticia que el Origel dijo que lo había visto bailando en la noche anterior con Arleth Terán en un antro que estaba ahí y ahí fue como me enteré imagínate así que si me pongo a recordar eso estar feo”.

