¿Kenia Os y Peso Pluma terminaron su relación? FOTOS sobre presunta infidelidad destapan falsos rumores

La relación sentimental entre Kenia Os y Peso Pluma es una de las más conocidas entre celebridades mexicanas. Su historia no ha estado libre de polémicas, pues recientemente acusaron a la cantante de haber iniciado su vínculo amoroso con Peso Pluma, cuando él aún estaba en pleno “ligue” con otra chica. Ahora, una imagen indicaría que Kenia y Peso Pluma habían puesto fin a su relación. ¿Real?

¿Cómo inició el noviazgo entre Kenia Os y Peso Pluma?

De acuerdo con lo que contó la misma Kenia Os en una plática con Adela Micha, el vínculo sentimental con Peso Pluma comenzó a consolidarse cuando empezaron a comunicarse por Instagram, en particular mediante la función de “Close Friends”, donde intercambiaron sus primeros acercamientos: “ Nos teníamos en Close Friends… yo estaba haciendo un asado estilo Sinaloa y él me respondió ”, dijo Kenia.

Continuando el testimonio de la intérprete mexicana, dio a conocer que la plática comenzó a tornarse a un coqueteo que le sorprendió mucho, y posteriormente intercambiaron números para poder ver “qué pasaba”.

Uno de los puntos polémicos surgió cuando ella aceptó que se presentó a un concierto de Peso Pluma en Dallas, en un momento en el que él tenía novia, pero según lo dicho por Kenia, él ya sentía una atracción:

Cuando fui a cantar a Dallas, él estaba en una relación y todo siguió siendo súper profesional. Jamás, jamás, a pesar de que yo sabía que le gustaba. Kenia Os

¿Kenia Os y Peso Pluma terminaron su relación por una infidelidad del cantante?

La mañana de este lunes 16 de febrero una imagen generaba sorpresa en redes sociales, y es que según lo difundido mediante X, Peso Pluma y Kenia Os presuntamente habrían puesto fin a su noviazgo.

La cuenta de X "@jopismo2", publicó dos fotografías, una en la que aparecían Kenia y Peso juntos, pero en la otra era una presunta declaración de la cantante en sus redes sociales, atribuyendo una supuesta infidelidad al intérprete:

El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Texto falsamente atribuido a Kenia Os

En comentarios varios internautas señalaban conmoción por la noticia, pero muchos otros aseguraban que era algo falso, pues dicha imagen no aparece en las redes oficiales de Kenia Os. Además, se viralizaron fotografías del lujoso festejo que ambos tuvieron en pleno San Valentín.

Además, usuarios puntualizaron que fue el mensaje que Nicki Nicole lanzó como anuncio sobre el término de su relación con Peso Pluma.

Por tanto, solo se trata de un falso rumor que generó una publicación hecha en redes sociales.

¿Quién era la novia de Peso Pluma, antes de su noviazgo con Kenia Os?

Después de su ruptura con la argentina, Nicki Nicole, Peso Pluma fue relacionado con la influencer estadounidense Hanna Howell.

Los rumores surgieron a principios de 2024, cuando fueron captados juntos en Las Vegas, especialmente durante el Super Bowl. Las imágenes se viralizaron rápidamente y desataron especulaciones sobre un nuevo romance, justo después de que se hiciera pública su separación de la cantante argentina.

Nunca hubo una confirmación oficial de una relación formal con Hanna Howell. Fue más bien un vínculo que se dio a conocer por fotografías y apariciones públicas, antes de que más adelante se le empezara a relacionar con Kenia Os.

