¿Kenia Os y Peso Pluma serán padres? Ella revela cuándo y ¡hasta el género del bebé!: VIDEO

Sin duda alguna, Kenia Os y Peso Pluma son una de las parejas favoritas del medio artístico. Si bien no suelen hablar mucho de su romance públicamente, las pocas veces que lo han hecho, se han dicho estar muy felices y enamorados. Recientemente, la cantante publicó un video que, para muchos, despertó las sospechas de un posible embarazo.

Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Cuándo empezó la relación entre Peso Pluma y Kenia Os?

Kenia Guadalupe Flores Osuna y Hassan Emilio Kabande Laija, nombres reales de Kenia Os y Peso Pluma, oficializaron su relación en febrero de este año, tras haber colaborado en la canción ‘Tommy y Pamela’.

Si bien trataron de ser muy discretos al principio, se les captó juntos en varios eventos. Uno de los más sonados en su momento fue en el Super Bowl de este año. Ambos fueron vistos en el evento besándose.

La intérprete de malas decisiones ha llegado a declarar que considera a su pareja como su “principe azul”, resaltando lo feliz que se siente de estar a su lado.

“Todos tenemos la oportunidad de encontrar nuestro príncipe azul, de enamorarnos y de amar libremente con respeto. Estoy viviendo una etapa muy linda en mi carrera y en mi vida personal y estoy muy contenta de compartirlo ya. Sí, claro que mi novio es un príncipe azul”, manifestó.

No obstante, dejó claro que ambos han decidido no ser tan públicos con su romance para evitar el escrutinio público: “Como figuras públicas tratamos de cuidar esa parte de nuestra vida personal, pero tanto para mí como para él es súper natural, súper lindo poder compartir este amor”, indicó.

Embarazo Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Kenia Os está embarazada?

A través de TikTok, Kenia Os subió un video haciendo un trend para conocer cuándo y qué género sería su primer hijo. Para sorpresa de hasta la misma cantante, le apareció que muy pronto tendría un niño.

Si bien solo fue un reto de redes sociales, para muchos fue un indicativo de que, al menos, la joven, aparentemente, ya estaría pensando en tener un hijo con Peso Pluma. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación:

“Kenia Os está embarazada”

“¿Entonces vamos a tener un mini peso?”

“Ay no, Kenia, estás muy chiquita”

“Sospechoso que haga esto”

“Falta que nos sorprendan con la noticia”

“No estoy lista mentalmente, Guadalupe”

“Estoy en shock”

“Está dando señales, muchachos”

“¿Será que ya hay embarazo?”

Cabe destacar que, tras la publicación del video, ni Kenia Os ni Peso Pluma han hecho algún tipo de comentario que confirme que realmente están esperando un hijo.

¿Qué han dicho Peso Pluma y Kenia Os sobre la posibilidad de ser padres?

Desde el inicio de su relación, Peso Pluma y Kenia Os no han mencionado nada relacionado con querer ser padres en un futuro. No obstante, hace algunas semanas se comenzó a especular que la joven estaba embarazo.

Esto se debió a un video que les tomaron durante la Fashion Week de Nueva York. En dicho clip, se puede ver cómo, por unos segundos, la famosa se acaricia el vientre, lo que para muchos fue una prueba de que estaría “de encargo”.

Y es que Kenia llegó a decir en una ocasión que ambos están muy comprometidos con su relación, pero que, al menos por ahora, están enfocados en disfrutar de su éxito profesional y su amor.

“Es una relación en la que estamos muy comprometidos como pareja, disfrutando nuestro noviazgo, queremos disfrutar cada una de nuestras etapas al máximo. Nos amamos mucho, disfrutamos cada día, cada momento”, puntualizó.

