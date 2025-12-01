Fernanda Urdapilleta hace inesperado anuncio a semanas de revelar su embarazo con Ramsés Alemán

La actriz Fernanda Urdapilleta y su esposo, el actor Ramsés Alemán, tras el anuncio de su embarazo, volvieron a colocarse en el centro de la conversación pública luego de compartir un nuevo y revelador mensaje en sus redes sociales, apenas unas semanas después de anunciar su primer embarazo junto a su esposo, el también actor Ramsés Alemán. En una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Urdapilleta... ¡lanzó tremenda noticia!

Fernanda Urdapilleta, actriz de ‘La CQ’, anuncia embarazo junto a su esposo Ramsés Alemán. ¡Así fue! / IG: fer_uf, redes sociales y canva

¿Cómo reveló Fernanda Urdapilleta, actriz de La CQ, que estaba embarazada de Ramses Alemán?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán, una de las parejas más queridas de la televisión en México, sorprendieron a su comunidad digital al revelar que se convertirán en padres por primera vez.

El anuncio se realizó mediante un video compartido en sus perfiles de Instagram. En él, los actores (quienes trabajaron juntos en Mi fortuna es amarte) relatan de forma emotiva su historia de amor, desde los inicios de su relación hasta el instante en que descubren que un bebé viene en camino.

El clip fue acompañado por la frase “Half of you + half of me” (“La mitad de ti y la mitad de mí”), y muestra escenas llenas de complicidad. Uno de los momentos más emotivos es cuando Ramsés aparece de rodillas, besando el vientre de Fernanda, ambos con una expresión de felicidad que refleja lo especial de este capítulo en sus vidas.

La publicación se viralizó rápidamente, acumulando miles de visualizaciones y comentarios en solo unas horas.

¿Qué anunciaron recientemente Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán, sobre el embarazo de la actriz?

El domindo 30 de noviembre, Fernanda Urdapilleta publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram junto a Ramsés Alemán, la cual, generó emoción entre sus seguidores, pues además de confirmar que se dirigían a Monterrey, también decía lo siguiente:

¿Adivinen quiénes van a Monterrey a descubrir si bebé es niño o niña? Fernanda Urdapilleta, vía Instagram

Su anuncio causó intriga entre los fans, quienes inmediatamente inundaron sus bandejas de comentarios con preguntas sobre el género del bebé y felicitaciones por este nuevo avance en su embarazo. Aunque la pareja aún no ha revelado los resultados del ultrasonido, el entusiasmo entre sus seguidores es evidente.

Y eso no fue suficiente, también en días recientes la actriz mostró por primera vez su pancita con las primeras muestras de su embarazo, esto mediante una fotografía que se tomó en el gimnasio. ¿Niño o niña?

Fernanda Urdapilleta muestra pancita por embarazo y ¿sexo del bebé? / IG: fer_uf y canva

¿Quién es Ramsés Alemán, actor y esposo de Fernanda Urdapilleta?

Ramsés Alemán, cuyo nombre completo es José Ramsés Alemán Chereti, nació el 30 de septiembre de 1991 en Monterrey, Nuevo León.

Desde temprana edad mostró afinidad por los medios de comunicación y, durante su adolescencia, comenzó a desempeñarse como conductor en programas locales de su ciudad. A los 15 años ya estaba involucrado en la televisión regiomontana, participando en emisiones como Vivalavi y otros proyectos impulsados por Turismo Nuevo León.

Más adelante incursionó en la actuación con pequeñas apariciones en melodramas, logrando su debut en 2012 con la telenovela Porque el amor manda, donde interpretó un rol secundario. A partir de entonces, fue consolidando su trayectoria en la pantalla chica con participaciones en producciones como Me declaro culpable (2017-2018) y Por amar sin ley (2018).

