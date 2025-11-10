Fernanda Urdapilleta, actriz de La CQ, anuncia embarazo junto a su esposo, Ramsés Alemán, con romántico VIDEO

La historia de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán inició hace algunos años cuando coincidieron en una reconocida telenovela mexicana. Aquel momento que los juntó y que posteriormente los llevó a una boda de “ensueño”, ahora los une con un lazo más grande aún, el de ser padres. Ambos hicieron el emocionante anuncio el día de ayer. ¿Cómo sucedió?

Fernanda Urdapilleta, actriz de ‘La CQ’, y Ramsés Alemán / Redes sociales

¿Cómo inició la relación entre Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán coincidieron al trabajar para la telenovela Mi fortuna es amarte, y fue a partir de aquel momento que comenzó a labrarse la historia de amor entre ambos actores. En 2023 Urdapilleta y Alemán compartieron para TVNotas cómo fue que se comprometieron mientras realizaban un viaje juntos y celebrar el cumpleaños de Ramsés:

Fuimos a Los Ángeles porque el cumpleaños de Ram fue el 30 de septiembre y yo le regalé un viaje sorpresa para ir a ver a su artista favorito, que es John Mayer. Uno de los lugares que queríamos conocer era Santa Mónica. (...) Íbamos caminando hacia la feria de Santa Mónica y vi unas letras que decían “marry me” (cásate conmigo), con muchas flores y un caminito con una alfombra roja justo al atardecer. Fernanda Urdapilleta

La propuesta de matrimonio fue sorpresiva para Urdapilleta, y es que, Ramsés le había hecho creer que se lo pediría en otro momento ya que no traía ningún anillo. La sorpresa fue enorme para ella cuando se dio cuenta que lo preparado a la orilla de la playa, era organizado por él.

¿Cómo anunció Fernanda Urdapilleta que está embarazada de Ramsés Alemán?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán, una de las parejas más reconocidas de la televisión mexicana, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están esperando a su primer bebé.

A través de sus cuentas de Instagram, los actores (quienes compartieron pantalla en la telenovela Mi fortuna es amarte) publicaron un emotivo video que narra su historia de amor, desde los primeros días de su relación hasta el momento en que descubren que serán padres.

Con la frase “Half of you + half of me” (“La mitad de ti y la mitad de mí”), los intérpretes acompañaron el video en el que se aprecian momentos íntimos y felices de su vida juntos. Uno de los fragmentos más conmovedores muestra a Ramsés arrodillado, besando el vientre de Fernanda mientras ambos sonríen con evidente emoción ante la llegada del nuevo integrante de la familia.

La publicación, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

¿Quién es Ramsés Alemán, actor y esposo de Fernanda Urdapilleta?

Ramsés Alemán, cuyo nombre completo es José Ramsés Alemán Chereti, nació el 30 de septiembre de 1991 en Monterrey, Nuevo León, México.

Desde muy joven mostró interés por los medios de comunicación y, durante su adolescencia, inició su carrera como conductor en programas locales de su ciudad natal. A los 15 años, ya formaba parte del mundo televisivo, participando en espacios como Vivalavi y otros proyectos producidos por Turismo Nuevo León.

Su incursión en la actuación comenzó con pequeñas participaciones en telenovelas, destacando su debut en 2012 con Porque el amor manda, donde interpretó un papel secundario. A partir de entonces, Ramsés consolidó su presencia en la televisión mexicana con trabajos en producciones como Me declaro culpable (2017-2018) y Por amar sin ley (2018).

