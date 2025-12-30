Carlos Said y Claudia Martín anuncian el nacimiento de su hijo en Navidad: “El mejor regalo”, dice la actriz

Claudia Martín y Carlos Said dieron la bienvenida a su primer hijo en medio del ambiente festivo que envuelve las fechas decembrinas. La llegada del bebé coincidió con días marcados por la celebración y el encuentro familiar, convirtiendo esta temporada en un momento aún más especial para la pareja, que recibió al nuevo integrante rodeado de mensajes de cariño y buenos deseos.

No te pierdas: Claudia Martín y Carlos Said revelan que están esperando un hijo, ¡como Dios los trajo al mundo! FOTOS

Carlos Said y Claudia Martín se convierten en papás y revelan las primeras fotos de su hijo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunció Claudia Martín y Carlos Said el nacimiento de su primer hijo?

Claudia Martín y Carlos Said compartieron con sus seguidores el nacimiento de su primer hijo. A través de una publicación conjunta en Instagram, la pareja dio la bienvenida al pequeño, noticia que rápidamente se llenó de reacciones, mensajes de cariño y felicitaciones por parte de colegas, amigos y fans, sin embargo, no revelaron la fecha exacta de su llegada.

En las imágenes que acompañan el anuncio, ambos aparecen sonrientes y abrazados, vestidos con suéteres rojos, mientras sostienen con cuidado a su bebé en brazos. El ambiente es cálido y familiar: detrás de ellos se observa un árbol de Navidad decorado con esferas y campanas, lo que refuerza el tono íntimo y festivo del momento.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín, bienvenido a la familia”, dijo la actriz.

No te pierdas: Carlos Said revela su intimidad con su esposa, Claudia Martín, y lanza indirecta a “Chicharito”

¡Pura ternura! Carlos Said y Claudia Martín anuncian el nacimiento de su hijo. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo anunció Claudia Martín su embarazo?

La actriz Claudia Martín y Carlos Said revelaron el pasado 2 de agosto que estaban en la dulce espera de su primer hijo. La noticia llegó a través de una sesión de fotos en blanco y negro, sin ropa, que rápidamente acaparó la atención en redes sociales, donde la pareja apareció mostrando con orgullo la pancita de la actriz.

Desde ese momento, ambos compartieron de manera medida algunos destellos de esta etapa, manteniendo gran parte del proceso en la intimidad. Con el paso de las semanas confirmaron que esperan a un niño y, a finales de septiembre, Claudia Martín celebró un baby shower acompañada de familiares y amigos cercanos.

No te pierdas: Hugo Catalán, ex de Claudia Martín, rompe el silencio sobre la boda de la actriz y Carlos Said

La pareja formada por Carlos Said y Claudia Martín anunció el nacimiento de su bebé y compartió detalles de este momento tan especial a través de redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Claudia Martín y Carlos Said?

La historia de amor entre Claudia Martín y Carlos Said no nació de la noche a la mañana, sino que se fue tejiendo con el paso del tiempo y varios encuentros profesionales. Ambos se conocieron en 2019, cuando coincidieron como colegas en los pasillos de Televisa San Ángel. En aquel momento, su relación se mantuvo en el terreno de la cordialidad y el trabajo, sin imaginar que años más tarde ese primer cruce marcaría el inicio de un vínculo mucho más profundo.

La vida, sin embargo, los llevó por caminos distintos durante un tiempo. Claudia Martín atravesó cambios importantes en su vida personal, incluido su divorcio en 2022 y una relación posterior que concluyó en mayo de 2024, hecho que ella misma hizo público en redes sociales. Fue después de ese periodo que el destino volvió a reunirla con Carlos Said, esta vez en un contexto diferente, más maduro y con nuevas circunstancias para ambos.

El reencuentro definitivo ocurrió durante las grabaciones de la telenovela Juegos de amor y poder, donde la cercanía y la convivencia diaria permitieron que surgiera una conexión más profunda. Al terminar el proyecto, decidieron dar el paso y hacer pública su relación, confirmando que lo que comenzó como una amistad profesional se había transformado en una historia de amor sólida. En mayo de 2025 anunciaron su compromiso y, meses después, consolidaron su relación con una boda civil íntima, sellando así un romance que creció con paciencia y complicidad.

No te pierdas: Tras boda de Claudia Martín y Carlos Said, Hugo Catalán anuncia el embarazo de su prometida