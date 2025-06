Tras boda de Claudia Martín y Carlos Said, Hugo Catalán anuncia el embarazo de su prometida

El pasado fin de semana, Claudia Martín y Carlos Said se unieron en matrimonio en una ceremonia íntima con sus familiares amigos. Ahora, Hugo Catalán, ex de la actriz, confirmó la llegada de su segundo hijo junto a su prometida. ¡Enhorabuena!

La situación llamó totalmente la atención, dado que Claudia Martín y Hugo Catalán dieron pasos muy importantes en su vida personal y sentimental al mismo tiempo. No obstante, los usuarios señalaron que ambos se ven muy contentos con sus respectivas parejas.

Hugo Catalán y Karenina Ivankovic esperan a su primer bebé / IG: @kareninaivankovic / @hugocatalan

¿Cómo anunció Hugo Catalán el embarazo de Karenina Ivankovic, su prometida?

Tras la romántica boda de Claudia Martín y Carlos Said, Hugo Catalán presumió en redes sociales cómo le pidió matrimonio a su actual pareja, Karenina Ivankovic. Sin embargo, no todo quedó ahí, también compartió cuál sería su nuevo proyecto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hugo Catalán publicó un enternecedor video en el que se le ve a él junto a Karenina en lo que parecía un estudio de grabación.

En dicho video, el actor compartió que en diciembre próximo le darán la bienvenida a su primer hijo en común.

“Emocionados por compartirles nuestro próximo proyecto… Bebé en camino”, se lee en la descripción, así como en el video.

Aunado a esto, Karenina enseñó cómo ha crecido su vientre en estos primeros meses. Al final, Hugo y ella se abrazaron y se dejaron ver más que enamorados.

¿Cuáles fueron las reacciones al anuncio de embarazo de Hugo Catalán y Karenina Ivankovic?

Como era natural, algunos colegas del medio no tardaron en reaccionar a esta bonita noticia, aunque hubo quienes señalaron que Hugo querría opacar la boda de Claudia Martín con Carlos Said.

“Ayyyy Hugo maravillosooooo soy la más feliz por ustedes!!! Bendiciones ”,

”, “Carnal, vienen los mejores años de su vida. Es lo más hermoso que nos puede suceder como ser humanos . Como hombres es el regalo más grande para crecer”,

“Ay y por qué cuándo se casa Claudia Martín” y

“¡Uy! Cómo cambia la vida tu ex Claudia Martín va a ser mamá y tú también”.

Así lo dio a conocer:

Hugo Catalán y Claudia Martín mantuvieron un noviazgo durante dos años, el cual concluyó en 2024. En TVNotas te contamos que la actriz terminó con el famoso debido a que estaba “harta” de, supuestamente, mantenerlo.

Al momento, Hugo Catalán no se ha pronunciado con respecto a la boda de Claudia Martín, así como ella no ha reaccionado a la nueva paternidad de su ex. ¿Hablarán de esto?