La Navidad más famosa del año: estos bebés de celebridades debutaran bajo el árbol en su primera festividad
Las celebridades viven una Navidad distinta este 2025, pues varios de sus recién nacidos celebran por primera vez estas fechas.
En esta temporada navideña, varias figuras del espectáculo disfrutan de un momento muy especial: sus bebés celebran su primera Navidad. Para muchas familias del mundo del entretenimiento, este diciembre no sólo se trata de luces, villancicos y regalos, sino también del mágico descubrimiento de bajo el árbol y los abrazos más cariñosos con sus recién llegados.
Te puede interesar: Mariana Echeverría presume su actual figura a meses de dar a luz a su segundo bebé: “Lo abrazo con gratitud”
¿Quiénes son los bebés que celebran su primera Navidad en México este 2025?
A continuación, te contamos quiénes son los bebés que vivirán esta Navidad como su primera, así como las celebridades que anunciaron embarazo recientemente y que se unirán a esta ola de maternidad en 2025.
- Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray: La conductora y el presentador dieron a conocer su embarazo en octubre de 2024 con un comunicado que rápidamente se volvió tendencia. Se trató de una noticia muy comentada debido a la exposición mediática que enfrentaron meses antes por la polémica que protagonizaron en televisión. Su bebé nació en 2025, convirtiéndose en uno de los recién nacidos más mencionados del año y preparándose para festejar su primera Navidad en familia.
- Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem: La actriz anunció su embarazo en diciembre, revelando que esperaba un bebé arcoíris tras la pérdida que sufrió a inicios de 2024. Su hijo nació en mayo de 2025, por lo que diciembre marcará la primera Navidad del pequeño. El nacimiento fue especialmente seguido en redes debido a la cercanía que Ana Brenda mantiene con sus fanáticos.
- Paola Zurita: La influencer anunció en noviembre de 2024 que esperaba a su primera hija. Su hermano Juanpa Zurita fue uno de los más emocionados. La pequeña llegó al mundo en 2025 y se suma a la lista de bebés que pasarán por primera vez las fiestas navideñas en compañía de la familia Zurita.
- Geraldine Galván: La actriz compartió un video en noviembre de 2024 revelando su embarazo, señalando que está viviendo una de las etapas más emotivas de su vida. Su bebé nació en 2025, por lo que esta Navidad será un momento especial para la actriz.
- Migbelis Castellanos: La modelo y conductora anunció que estaba esperando a su primer hijo con su pareja Jason Unanue. Se casó durante su embarazo en 2024 y su primogénito nació en 2025. Este será su primer diciembre en familia.
- Martha Higareda: La actriz recibió a sus dos hijas en 2025, lo que generó un importante movimiento en redes por el cariño del público y el interés mediático que rodea cada paso de su vida familiar. Ambas bebés vivirán por primera vez la Navidad en México este año.
- Karely Ruiz: La influencer sorprendió a sus seguidores al confirmar su embarazo, ya que suele mantener su vida privada bajo estricta reserva. La identidad del padre llamó la atención del público, aunque ella no ha confirmado detalles. Su bebé nació en 2025, por lo que celebrará su primera Navidad rodeada de la familia Ruiz.
- Mariana Echeverría: También en el radar nacional está Mariana Echeverría, la conductora y actriz, quien confirmó la llegada segundo hijo con su esposo, el futbolista Óscar Jiménez.
Te puede interesar: ¿Altaír Jarabo busca ser mamá con Frédéric García, su esposo 18 años mayor que ella?
¿Qué otros bebés celebrarán su primera Navidad en 2025?
Además de los recién nacidos mencionados, hay otras figuras del entretenimiento que también le dieron la bienvenida a sus hijos en el año:
- Lele Pons y Guaynaa: La influencer y creadora de contenido anunció en marzo de 2025 que esperaba su primera hija. El cantante Guaynaa compartió detalles sobre cómo han vivido este proceso. Su bebé nació meses después, por lo que se suma a la lista navideña de este año.
- Natalia Lafourcade: La cantante confirmó su embarazo y recibió a su bebé en 2025. Sus seguidores han mostrado un gran interés por este capítulo de su vida personal, ya que la artista comparte muy poco públicamente.
- Rihana: La cantante confirmó su tercer embarazo en la Met Gala 2025, donde lució un outfit que dejaba ver su pancita. Y en septiembre nació su tercera hija.
Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar confirma que tendrá bebés con Nodal? Revela fuerte decisión que ya tomó sobre sus hijos
¿Qué bebés nacen en el siguiente año 2026?
Algunas famosas ya han anunciado que están embarazadas y sus bebés podrían nacer en 2026:
- Natti Natasha: Confirmó en 2025 que espera su segundo bebé con Raphy Pina; medios dicen que será una niña y pronostican el nacimiento para inicios de 2026.
- Paola Jara: La cantante colombiana reveló que espera un hijo con Jessi Uribe; se especula que nacerá a principios de 2026.
- Úrsula Corberó: También ha sido mencionada por medios europeos como futura mamá para ese periodo.
Te puede interesar: ¿Irina Baeva ya piensa en tener bebé con el ex de Ninel Conde?; así reaccionó a la pregunta