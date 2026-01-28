Marc Anthony anuncia que será padre de nuevo junto a Nadia Ferreira; así fue el enternecedor mensaje

A poco más de dos años del nacimiento de su primer hijo en común, Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron que volverán a convertirse en padres. La noticia fue confirmada la mañana de este miércoles 28 de enero de 2026 a través de una publicación en Instagram, donde la pareja compartió una imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Marc Anthony y Nadia Ferreira / Instagram: @ nadiaferreira

¿Cómo anunciaron Marc Anthony y Nadia Ferreira que esperan a su segundo bebé?

El anuncio fue realizado de manera conjunta en los perfiles oficiales de Instagram de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Ambos compartieron la misma imagen, en la que se aprecia la “baby bump” de la ex Miss Universo, con un mensaje alusivo tanto al embarazo como a su aniversario de matrimonio.

La publicación fue acompañada por el texto:

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”. Nadia Ferreira

En cuestión de minutos, la imagen acumuló miles de reacciones y comentarios por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo que felicitaron a la pareja por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

El anuncio puso fin a los rumores que habían circulado en semanas recientes sobre un posible embarazo de la modelo, los cuales no habían sido confirmados hasta este 28 de enero. La fecha no fue casual, ya que coincide con un momento significativo para ambos: la celebración de tres años de matrimonio.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony y quiénes son las madres?

Con la llegada de este nuevo bebé, Marc Anthony sumará ocho hijos. A lo largo de su vida personal, el cantante ha formado una familia numerosa con distintas parejas. Antes de su matrimonio con Nadia Ferreira, el intérprete ya era padre de seis hijos.

Entre ellos se encuentran Ariana y Chase, Cristian y Ryan, así como los mellizos fruto de su relación con Jennifer López. A esta lista se integró en 2023 el primer hijo que tuvo con Nadia Ferreira, y ahora se suma el bebé que actualmente esperan.

Nadia Ferreira se convierte así en la cuarta madre de los hijos del cantante. La pareja ha compartido en diversas ocasiones momentos familiares a través de redes sociales, especialmente relacionados con la crianza de su primogénito, quien ahora asumirá el rol de hermano mayor.

El nuevo integrante de la familia llevará el apellido Muñiz Ferreira, consolidando una etapa más en la vida personal del artista y la modelo paraguaya.

Mark Anthony / Instagram

¿Qué se sabe del matrimonio de Marc Anthony y Nadia Ferreira?

Marc Anthony y Nadia Ferreira contrajeron matrimonio en enero de 2023 en una ceremonia celebrada en Miami. La boda fue un evento privado al que asistieron diversas personalidades del entretenimiento internacional, entre ellas David y Victoria Beckham, Vin Diesel, Maluma, Salma Hayek y Daddy Yankee.

Meses después del enlace matrimonial, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo, noticia que también fue difundida a través de redes sociales. En junio de 2023 nació su primer bebé, cuya imagen ha aparecido ocasionalmente en publicaciones compartidas por ambos.

Marc Anthony nació el 16 de septiembre de 1968 y actualmente tiene 57 años. Por su parte, Nadia Ferreira nació el 10 de mayo de 1999, por lo que tiene 26 años. La diferencia de edad entre ambos es de 31 años.

Este dato ha sido señalado en diversas ocasiones desde que hicieron pública su relación. No obstante, la pareja ha continuado compartiendo momentos personales y familiares desde su matrimonio, incluyendo el nacimiento de su primer hijo y ahora el anuncio de su segundo embarazo.

Hasta el momento, ni Marc Anthony ni Nadia Ferreira han revelado más detalles sobre el sexo del bebé o la fecha estimada de nacimiento. La publicación realizada en Instagram es, por ahora, la única información oficial confirmada por ambos.

