¿Nodal olvida otra vez a Ángela Aguilar? Le preguntan por su dueto favorito y ¡Eligió a este cantante!

Christian Nodal vuelve a la polémica tras hacer una fuerte revelación, durante su participación en un reconocido podcast. El intérprete mexicano, además de abordar temas profesionales, también fue cuestionado sobre su “dueto” favorito, la respuesta generó polémica en muchos y una ola de críticas en redes. ¿Qué dijo exactamente?

Christian Nodal reaparece en redes después de que cazzu contestara al comunicado en su concierto / Captura de pantalla

¿Christian Nodal coqueteó con conductora durante una entrevista?

Todo se originó durante una entrevista en la que Christian Nodal participó para el canal de YouTube: “Las Vegas de locura” con el conductor conocido como Chokolata, quien, a modo de personaje, adopta por una voz y actitud femeninas. Christian inició la dinámica y respondió con comentarios juguetones que, en redes sociales, fueron rápidamente interpretados como un supuesto coqueteo indebido:

Oye Chocolate, te ves más rica que nunca, te ha sentado muy bien todo éste tiempo. Christian Nodal

El presentador, manteniendo el mismo personaje “femenino”, continuó la broma al advertir en tono teatral: “ A mí no me hables así, Christian, porque eres muy peligroso ”, dijo Chokolata.

Pero el ambiente dio un giro cuando Chokolata, todavía en personaje, lanzó una frase que retomó uno de los momentos más polémicos en la trayectoria del cantante:

“ No quiero que termines con mi carita tatuada en el pecho ”. Acto seguido, el conductor cambió drásticamente de tema para comenzar a hablar sobre los Grammy.

Para entonces, el fragmento ya había sido recortado y difundido fuera de contexto en redes, donde muchos afirmaron que una conductora presuntamente habría coqueteado con Nodal… cuando en realidad todo se trataba de una puesta en escena humorística que terminó convirtiéndose en burla hacia el artista.

¿Christian Nodal coquetea con una conductora durante programa en vivo? “Te ves más rica que nunca” / Redes sociales, TikTok: adrianmylove y canva

¿Cuál es el dueto favorito de Christian Nodal en su trayectoria musical?

Durante el mismo programa, los conductores cuestionaron directamente a Christian Nodal sobre cuál había sido el dueto que más había disfrutado grabar. En vez de recurrir a los temas ya publicados (incluido el que comparte con Ángela Aguilar), el cantante giró la conversación hacia un proyecto que aún no ve la luz.

No ha salido el dueto, pero con mi compadre Marc Anthony, trabajar con él ha sido... me ha ayudado mucho como artista y como intérprete también. Tenemos como tres o cuatro canciones juntas, pero no ha salido ninguna de ellas, las tres me encantan. Christian Nodal

La respuesta generó revuelo inmediato. Para sus seguidores, resultó evidente que el artista prefirió destacar una colaboración inédita en lugar de mencionar a Ángela, con quien ha compartido escenario en numerosas ocasiones y grabó el tema ‘Dime cómo quieres’ hace unos años.

Esta polémica se suma a la de hace una semana, cuando salió triunfador en los Premios Latin Grammy, y que durante su discurso de agradecimientos, omitió a Ángela Aguilar.

¿Christian Nodal omitió a Ángela Aguilar en su discurso en los Latin Grammy 2025?

En medio de la polémica que lo rodeaba, Christian Nodal fue galardonado con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ¿Quién + como yo?. El cantante incluso superó en la terna a su propio suegro, Pepe Aguilar. No obstante, lo que realmente llamó la atención del público no fue el premio en sí, sino el discurso que ofreció al recibirlo.

Es importante recordar que en ediciones anteriores, cuando Nodal subía al escenario a recoger un reconocimiento, solía agradecer no solo a su equipo de trabajo, sino también a su pareja del momento, como ocurrió con Cazzu:

Muchísimas gracias a todos mis fans que son mi principal motivo por el cual me dedico a hacer música. A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios. Christian Nodal en los Latin Grammy de hace unos años

En contraste, esta vez el intérprete de ‘Adiós amor’ omitió el nombre de Ángela Aguilar durante su mensaje de agradecimiento:

Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina! Christian Nodal en los Latin Grammy de este 2025

En su discurso, Nodal se limitó a dirigir palabras a su producción, a sus amigos y a su familia, sin referirse directamente a su esposa, lo que avivó la conversación en redes.

Por si fuera poco, las cámaras no solo captaron las palabras del artista, sino también la reacción de Ángela. En la transmisión se observa a la joven cantante escuchando con atención, aunque varios usuarios señalaron que, en un momento, pareció mostrar un gesto de “incomodidad”.

