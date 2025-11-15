¿Ángela Aguilar enojada con Christian Nodal en los Latin Grammy 2025? Ella responde: “Se queda corto”

Mucho se ha dicho sobre la presencia de Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, en la ceremonia de los Latin Grammy 2025. Y es que no solo llamó la atención que el cantante no le dedicara su premio a su esposa, sino que también se filtraron videos en los que, para muchos, se podía notar una cierta tensión.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025?

Durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, evento que se realizó en Las Vegas, se pudo observar a Ángela Aguilar y Christian Nodal sonriendo mientras posaban frente a las cámaras. Lo que dio mucho de qué hablar fue que, en algún punto, el cantante, presuntamente, habría rechazado un beso de su esposa.

En las imágenes del momento, se puede ver cómo el artista accede a un primer beso, pero, cuando la joven busca darle otro, Nodal simplemente sonrió. Para muchos, esto fue una señal de rechazo e incluso revivieron la vez en que Christian, aparentemente, también le habría rechazado un beso a su exnovia, Cazzu.

Además, cuando Nodal ganó el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi , no le agradeció a su esposa y solo se limitó a decirse muy contento por todo el apoyo que ha obtenido de sus allegados, fans y equipo musical. Cabe recordar que, en el pasado, sí mencionó a Cazzu en su discurso.

Tras esto, se viralizó un video en el que se puede ver a Ángela, aparentemente molesta, cuando ve que se acerca Nodal. Según lo reportado, dicha grabación se habría hecho después de que él recibiera su premio.

¿Ángela Aguilar confirma enojo con Christian Nodal por no mencionarla en su discurso en los Latin Grammy 20225?

En medio de todas las especulaciones, Ángela Aguilar usó sus redes sociales para hablar sobre su sentir acerca de todo lo suscitado en los Latin Grammy 2025. La joven no solo dejó claro que no está molesta con Nodal por no mencionarla, sino que también considera que la premiación fue una de las mejores noches de su vida.

Y es que se dijo feliz de haber podido estar junto a su padre, Pepe Aguilar, y su esposo en este día tan importante. Recordemos que suegro y yerno estaban nominados a la misma categoría en los galardones.

Ángela Aguilar “Solo puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”

Aprovechó para decir que estaba muy agradecida de tener “una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan”, resaltando que fue un honor para ella verlos cantar juntos en el escenario.

Para finalizar, felicitó a su esposo por su premio y reiteró el gran amor que siente tanto por él como por Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar “Felicidades, papá. Felicidades, Christian. A veces ‘orgullosa’ se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”

¿Cuándo y dónde se casarán Christian Nodal y Ángela Aguilar?

A poco más de un año de haberse casado por lo civil en una ceremonia íntima en Cuernavaca, Christian Nodal y Ángela Aguilar ya tienen fecha para su boda por la iglesia.

La pareja ha dado algunos detalles en los últimos días. Han mencionado que el evento está planeado para mayo de 2026 y desean que se realice en Zacatecas. En palabras del propio Nodal, busca que el festejo sea “muy mexicano”.

También confesó que le gustaría que su hija, la cual tuvo con Cazzu en 2023, asista al evento. Se desconoce si realmente la argentina le dará este permiso.

