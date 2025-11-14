¿Hija de Christian Nodal estará en su boda con Ángela Aguilar? Él lo revela y da detalles del evento

Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a estar en el ojo del huracán. Y es que, hace poco, la cantante confirmó la boda religiosa con su esposo. Recordemos que la pareja se casó en julio del año pasado por el civil, en un evento sumamente íntimo en Cuernavaca. En medio de todo el revuelo que generó la noticia, Nodal no solo da detalles del festejo, sino que también revela si su hija estará presente en la ceremonia.

Hija de Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Hace algunos días, Ángela Aguilar se reunió con algunos fans en Estados Unidos. Mientras firmaba autógrafos, mencionó que pronto se casará por la iglesia, específicamente en mayo del próximo año, e invitó a todos a asistir.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, expresó con mucha alegría. Cuando se le cuestionó a Nodal del tema, este se mostró muy extrañado y señaló que ya era un hombre casado. Segundos después, parece recordar el asunto y lo confirma.

“¿De qué hablan? Ya estoy casado… Ah, la boda… claro… sí” Christian Nodal

Su respuesta generó mucha especulación en redes sociales. Si bien sus fans alegaron que simplemente la prensa lo agarró “desprevenido”, otros consideran que el artista realmente “no es feliz” y hasta teorizaron que lo están obligando a casarse por la iglesia.

Previo a los Latin Grammys 2025, Nodal habló para el medio ‘Siéntese quien pueda’. Durante la conversación, no solo se dijo muy feliz por su boda religiosa, sino que también, entre otras cosas, reveló si desea que su hija lo acompañe en ese día tan especial.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su boda con Ángela Aguilar?

Christian Nodal comenzó diciendo que su relación con Ángela Aguilar no ha sido nada fácil, en el sentido de que han enfrentado muchas críticas en redes sociales. Y es que muchos usuarios siguen pensando que este romance nació de una presunta infidelidad hacia Cazzu, expareja del cantante,

No obstante, indicó que el gran amor que se tienen los mantiene unidos ante la adversidad y se siente contento de pronto poder casarse por la iglesia con Ángela: “Conozco mi corazón, conozco mi historia y estoy bien con eso”, expresó.

“Estamos planeando para mayo (la boda). Una boda súper mexicana. Vamos a tener taquitos. La queremos hacer en Zacatecas. La buena música” Christian Nodal

Sobre si su hija asistirá al festejo, Nodal mencionó que le gustaría que la menor estuviera en esa fecha tan importante: “Me encantaría, me fascinaría”, resaltó.

Nodal / Redes sociales

¿Cazzu dejará que su hija vaya a la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Hasta el momento, Cazzu no ha respondido a la petición de Christian Nodal. Sin embargo, en diversas ocasiones, ha dejado claro que no tiene nada en contra de su ex o su nueva esposa, Ángela Aguilar.

Incluso, ha dicho que jamás le ha impedido a Nodal ver a la pequeña, pero que es él quien no la visita tan a menudo como debería; así como tampoco da una pensión que ella considere justa.

Desde la ruptura, Nodal y Cazzu han tratado de mantenerse herméticos en cuanto al tema de su pequeña, dando solo algunas declaraciones que han causado mucho revuelo. Hace algunos meses, Christian mencionó que no tenía comunicación directa con la argentina y solo hablaban a través de abogados, pues tenían que resolver asuntos legales relacionados con la pequeña.

También dijo que planeaba tramitar la nacionalidad mexicana para la menor, quien nació en Argentina. Se desconoce cómo iría este proceso.

